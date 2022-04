UENIGHET: Skille mellom en intensivseng og en intermediær seng har ført til en langvarig diskusjon i fagmiljøene, som ingen har klart å løse.

Krangel kan ha stoppet flere intensivplasser i Norge

En krangel om hva som definerer en intensivplass, kan være noe av årsaken til at kapasiteten i Norge ikke er blitt økt på mange år.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: Nå nettopp

Det skriver Koronakommisjonen i sin rapport.

Flere ganger har større arbeidsprosesser rett og slett strandet fordi de som er blitt satt til å finne ut hvor mange intensivsenger Norge trenger, ikke har klart å bli enige om definisjonen på en intensivseng, ifølge rapporten.

«Kommisjonen mener at det burde vært mulig å få avklart intensivkapasiteten tidligere dersom ledelsen i de regionale helseforetakene og/eller HOD hadde tatt tydeligere grep».

Gjennom en rekke intervjuer med sentrale aktører i helsetjenesten og sentrale myndigheter har kommisjonen fått innblikk i konflikten.

Hva er intensivbehandling?

Kommisjonen skriver langt på vei at spørsmålet om definisjonen på en intensivseng - og en intensivpasient - har ført til en handlingslammelse hos sentrale myndigheter - og regionale helseregioner.

Det bekrefter leder for kommisjonen, Egil Matsen, til VG.

– At dette var noe av årsaken, kom overraskende på oss, sier han.

Matsen sier dette har ført til to ting:

Uten en enighet om hva som definerer en intensivplass har han heller ikke klart å ha en oversikt over - og enighet om - kapasiteten til en hver tid. Utredninger - med mål om å øke kapasiteten på norske intensivavdelinger - har stoppet opp og man har derfor ikke kommet noe videre på dette området.

– Det mener vi er et alvorlig funn, sier Matsen.

«Det er en kamp i fagmiljøene om oppmerksomhet, ressurser etc. Det bidrar til at man ikke får realitetsbeslutninger som kunne stilt oss bedre for en krise,» sier en seniorrådgiver i Helse Midt-Norge, ifølge rapporten.

Blant annet ble en kartlegging av intensivkapasiteten, som ble påbegynt i 2018, aldri ferdigbehandlet fordi uenighetene var så store.

En diskusjon mellom intensivmiljøet og indremedisinmiljøet, som også driver med intensivbehandling, førte til at arbeidet aldri ble fullført.

«Rapporten ble liggende,» står det i rapporten.

Daværende administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, beskriver konflikten slik overfor kommisjonen:

«Dere er sikkert kjent med at dersom vi spør anestesimiljøet så får vi et svar på hva en intensivplass er og om man spør akuttmedisinerne så får vi et annet svar».

Forsøkte å finne en definisjon

I januar 2021 bestemte fagdirektørene i de ulike helseforetakene at det måtte etableres en felles definisjon av begrepene intensivkapasitet og intensivplass.

Oppdraget ble gitt til Helse Midt-Norge, men også dette arbeidet strandet etter kort tid, ifølge rapporten.

Sentrale myndigheter som Helse- og omsorgsdepartementet ble orientert om uenighetene og utfordringene knyttet til definisjonen. Konflikten ble formidlet fra fagmiljøene helt opp til statsrådsnivå, står det i rapporten.

«Kommisjonen kan imidlertid ikke se at sentrale myndigheter tok noen tydelige grep for å rydde opp i de faglige uenighetene slik at arbeidet med å utrede behovet for intensivkapasitet kunne fortsette».

Arbeidet med å bli enig om en definisjon er fremdeles pågående.

Kommisjonen skriver at verken HOD eller helseforetakene tok grep, og beskriver en «pulverisering» av ansvar og mangelfull ledelse.

Ifølge kommisjonens gjennomgang av møter mellom HOD og de regionale helsefortakene under pandemien, sto intensivkapasitet aldri som hovedtema for møtene.

«Endelig kan det skyldes økonomi og manglende politisk vilje til å prioritere intensivkapasitet og intensivberedskap,» skriver kommisjonen.

KRITIKK: Helse- og omsorgsdepartementet og tidligere helseminister Bent Høie får kritikk fra koronakommisjonen.

Høie: Burde tatt grep

Tidligere helseminister Bent Høie sier til VG at diskusjonen om definisjonen på en intensivseng kan ha blitt forelagt departementet, men at han ikke erindrer å ha fått dette spørsmålet fremlagt personlig.

– Helse- og omsorgsdepartementet burde grepet inn og tatt tak i det. Det er en kritikk som jeg tar til meg.

– Departementet fulgte utfordringene med kapasitet på intensivavdelingene, og ga helseregionene i oppdrag å utrede dette. Kommisjonen viser hvorfor disse oppdragene ikke førte til flere plasser. En av forklaringene er denne diskusjonen, sier Høie.

– Dette er likevel en diskusjon som ikke henger sammen med tiltaksbyrden. Hadde vi hatt flere intensivplasser, hadde vi likevel måttet ha tiltak. Dette er kommisjonen også tydelig på.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG at helseregionene har nedsatt et interregionalt prosjekt som ser på definisjoner og hvordan man bør innrette beredskapen ved variasjon i behov.

– Dersom vi ser at helseregionene og fagmiljøene ikke klarer å bli enige, så må jeg vurdere om jeg som helseminister må gripe inn.