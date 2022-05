BEKYMRET: Marie Helen Kastrati og mannen Sokol har tre barn – og en fjerde på vei. Selv om de har en samlet inntekt på 1,1 millioner, er bufferkontoen er brukt nå brukt opp.

Hardt ut mot Vedums matbudsjett: − Klin umulig

7600 kroner bruker en barnefamilie på mat i måneden, ifølge Finansdepartementet. Det er opptil flere tusen mindre enn det banker og Nav legger til grunn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Finansdepartementets regnestykke – der konklusjonen var at barnefamilier får 14.000 kroner mer å rutte med neste år – har fått mange til å sperre opp øynene.

Blant annet sier familien Kastrati til VG at dette er alt for lite:







– Vi bruker i gjennomsnitt 3000 kroner i uken. Da kjøper vi ting på tilbud, er innom flere butikker og planlegger og skriver lister. Nå er det klin umulig å handle for mindre enn det, sier Marie Helen Kastrati til VG.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener en familie på fire kan klare seg på 1830 kroner i uken på mat.

Daglig blir det 270 kroner.

Summen er uten restaurantbesøk.

Det er opptil flere tusen mindre enn Forbruksforskningsinstituttet SIFOs referansebudsjett, som brukes som et utgangspunkt når banker skal gi boliglån eller Nav-støtte.

Finansdepartementet opplyser til VG at de har sett på barn mellom 7–17 år.

Men det er bare med små barn under ett år Vedums regnestykke går opp (7760 kroner måneden).

Men slik blir tallene med noen andre eksempler fra SIFO-budsjettet:

To voksne og to barn på henholdsvis 5 måneder og 6–9 år: 8950 kroner (320 kroner dagen)

To voksne og to barn på henholdsvis 3 år og 14–17 år: 11 960 kroner (427 kroner dagen)

To voksne og to barn på henholdsvis 10–13 år og 14–17 år: 12 880 (460 kroner dagen)

Med andre ord – jo eldre barn, jo dyrere blir matbudsjettet.

Hvis en familie har en treåring og en tenåring i hus, blir forskjellen fra Vedum til Sifos budsjett 4360 kroner i måneden – 52.320 ekstra i året. Da monner det lite med de ekstra 14.700 kroner Vedum sier barnefamilier kan klare seg på.

FINANSMINISTER: Til Stortinget 27. april la han frem regnestykket som skulle vise at vanlige folk får mer å rutte med i år.

Info Dette er Vedums regnestykke Vedum har fått Finansdepartementet til å regne på hvordan lønnsoppgjør, renteøkning og prisvekst vil påvirke en gjennomsnittsfamilie i Norge. Utgangspunktet er at familien har en samlet inntekt etter skatt på 1 million kroner i året. Det er en nokså bemidlet familie. Et lønnsoppgjør med en ramme på rundt 3,7 prosent vil dermed bety at familien får 37.000 kroner mer. Så må de økte utgiftene trekkes fra: * Finansdepartementet tar utgangspunkt i at familien har 3,4 millioner kroner i gjeld. Familien får da 13.000 kroner mer i renteutgifter i år hvis Norges Banks rentebane slår til. * Økt pris på bensin og diesel vil gi familien ekstrautgifter på 4500 kroner. * Økte matvarepriser vil koste familien 3400 kroner ekstra. Samlet sett regner Finansdepartementet med at familier vil ha 91. 400 kroner i matutgifter årlig. * De økte strømprisene vil koste 1800 kroner ekstra. Konklusjonen er positiv: Familien sitter igjen med 14.700 kroner i pluss når alle de økte utgiftene er trukket ifra. Kilde: NTB, Finansdepartementet Vis mer

SIFO: – Høres ut som budsjett uten barn

SIFOs referansebudsjett dekker det totale dagsbehovet for mat- og drikkevarer, og inkluderer ikke restaurantbesøk:

– Det er et nøkternt budsjett basert på dagsbehov og tar hensyn til at man har behov for variert mat, sier SIFO-forsker Gun Roos til VG.

– Med den beregningen skal man kunne ha et sunt og godt kosthold.

Roos legger til at rundt 7000, det Vedum har lagt inn i sitt budsjett, høres ut som et budsjett uten barn.

– Det virker som barna ikke er tatt inn der.

– Er det rart at de har kommet frem til et annet tall?

– Jeg vet ikke hvorfor de har andre tall, men vårt referansebudsjett brukes for banker og Nav.

Trebarnsfamilie: Klin umulig

Trebarnsmoren Marie Helen Kastrati, som sammen med mannen har samlet inntekt på 1,1 millioner, får iallfall ikke Vedums matbudsjett til å gå opp.

De bruker 12. 000 i måneden, langt unna Vedums 7300 kroner. Det skal sies at Finansdepartementet har lagt til grunn to barn, ikke tre i sitt matbudsjett.

Likevel beregner Vedum mindre penger uansett om Kastrati-familien hadde hatt to barn.

Finansdepartementet: – Modeller er modeller

VG har spurt Finansdepartementet om grunnlaget deres for matbudsjettet.

– Det kan godt hende at SIFO har et mer detaljert budsjett enn det vi har gått ut fra her, men da har de sikkert brukt noen andre parametre enn dem vi har, sier rådgiver Celine Lyse Augdal.

Hun legger til at modeller nettopp er modeller – de gjenspeiler ikke alltid virkeligheten perfekt.

SV: Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski mener det er alvorlig at tallene slapp gjennom finansministerens.

SV: Det er feil

Regnestykket legger også til grunn en familie med en samlet inntekt på 1 million etter skatt – et godt stykke unna vanlige lønninger.

SV sier regnestykket for det første er feil, og for det andre heller ikke tar hensyn til at andre varer enn mat øker. Men det mest graverende, mener stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski, er at dette regnestykket slapp gjennom finansministeren:

– Jeg vet ikke hva som har skjedd i departementet, men det som er mest alvorlig er at Vedum ikke har reagert når han har sett tallene. Han må kunne se at tallene er helt usannsynlig, sier Kaski, som også er nestleder i finanskomiteen, sier hun til VG.

SIFO jobber nå med en ny kalkulator som har justert for prisøkningene. De sier derfor til VG at de forventer at prisene vil være enda høyere når den blir lansert om noen uker.

Info Slik regner de ut matbudsjettet Finansdepartementet skriver følgende i en e-post til VG: «Etter avdrag og renter antas det at husholdningen sitter igjen med ca. 800 000 kr til konsumutgifter. Dette er nok et noe høyt anslag, da mange husholdninger ville satt av noe av inntektene sine til uforutsette utgifter eller andre spareformål. I tråd med vektene i KPI legger vi til grunn at matutgiftene ligger på 11%*800 000 = 88 000 kr. Med en vekst i matvareprisene på om lag 4 prosent, blir det en vekst i utgiftene til mat på 3400 kroner.» KPI er Statistisk sentralbyrås Konsumprisindeks. Totalt dreier det seg altså om et matbudsjett på 91 400 kroner i året, eller 7600 kroner i måneden. Vis mer

– Regnestykket går ikke opp

At vanlige folk mot utgangen av 2021 skal få mer å rutte med, mener trebarnsmor Kastrati nesten er en hån:

– Jeg tror ikke på det i det hele tatt, det har jeg ingen tillit til. Det regnestykket går ikke opp.

– Hadde landet slitt hadde jeg hatt mer forståelse, men det blir for dumt når Norge tjener så mye penger og håver inn med denne krisen. Så skal vanlige folk slites i hjel for å få endene til å møtes. Det er veldig provoserende.

– Hva mener du regjeringen bør gjøre?

– At de først setter seg inn i hva begrepet vanlige folk betyr, og dermed bidra med noe mer. Det kan ikke fortsette sånn. Da blir det sosial uro. De må se konsekvensene av hva dette gjør med folk.