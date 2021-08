KLAR: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gleder seg til å åpne skoler på mandag. Foto: Harald Henden

Rykker frem i køen: Nå kan lærere få dose to på drop-in i Oslo

Fra og med mandag kan ansatte i skoler og barnehager møte opp på drop-in i Oslo for å få sitt andre vaksinestikk.

– Vi er veldig glade for at vi endelig har fått klarsignal fra FHI til å prioritere skolelærere og lærere i barnehage, sier en fornøyd Raymond Johansen til VG.

I slutten av juni ble det kjent at regjeringen lot kommunene prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen for første dose med coronavaksine dersom de ønsket. Oslo har bedt om at gruppen skal få prioritert andredose også, noe FHI ikke har anbefalt tidligere, ifølge Johansen.

Fredag fikk byrådet derimot grønt lys, i et nytt brev FHI har sendt ut til alle kommunene – snaut én måned før hele Oslo skal ha fått tilbud om andre dose.

– Vi har hivd oss rundt for å få dette på plass. Vi får nå satt opp et system hvor alle lærere og barnehageansatte kan møte opp på drop-in hos vaksinasjonslokalet i Oslo allerede mandag, forklarer han.

Resten av innbyggerne i Oslo kan også møte opp på drop-in dersom de ikke har mottatt første dose. For dose to må de imidlertid vente på å bli tilbudt vaksinetime.

FÅR FLERE DOSER: Fredag ble det kjent at Norge får ytterligere én million vaksinedoser fra Moderna.

Mandag åpner skolene og barnehagene på grønt nivå – det betyr at barna ikke vil deles inn i kohorter når de møter opp første skoledag. Samtidig bes ansatte om å møte opp på vaksinasjonssenter for å få andre dose. Tilbudet gjelder også ansatte i skole og barnehage i Oslo som bor i andre kommuner.

– Det er herlig å ønske elevene tilbake til osloskolen og kunne si at nå kan være med og henge med hvem de vil. Det har de ikke fått lov til før nå, fordi vi har hatt kohort-systemet, sier Johansen.

– Tåler mer smitte

Smittetallene i Oslo stiger. Ifølge VGs oversikt har Oslo et smittetrykk på 165,9 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Byrådslederen mener Oslo er godt forberedt.

– Smittetallene stiger – vi skulle ønske de var lavere – men samtidig er flere vaksinert. Vi tåler mer smitte nå. Vi har ikke sett økning i antall innlagte på sykehus, og vaksinerte blir mindre syke hvis de blir smittet. Samtidig vet vi at folk ikke havner på sykehus før en stund etter de har blitt smittet, sier byrådslederen.

Han viser til at 86 prosent av Oslos befolkning er hel- eller delvaksinert, og at det skal settes over 250.000 doser de neste ukene.

Johansen sier kommunen gjør alt den kan for å unngå at innbyggerne blir syke og havner på sykehus.

– Vi har tett dialog med FHI og Helsedirektoratet og følger rådene deres. Foreløpig er det tiltakene og anbefalingene vi allerede har som er viktigst.

Byrådslederen oppfordrer oslofolk til å ikke slurve smitteverntiltakene – og hjelpe kommunen med smittesporing.

– Det verste ligger nå bak oss, men vi må likevel fortsette med det grunnleggende: Å holde avstand fra andre og ha på munnbind i kollektivtrafikken når det ikke er mulig med 1 meters avstand. Det siste synes jeg det slurves mye med, sier Johansen og legger til:

– Test deg og hold deg hjemme om du har symptomer, uansett om du har fått én eller to doser. Det er også viktig å hjelpe smittesporerne. Oppgi nærkontakter om mulig.

Kritiserer Høie

Johansen er kritisk til helseminister Bent Høies (H) utsagn om at de som ikke blir vaksinert etter hvert vil bli smittet med coronaviruset.

– Man lager et bilde om at alle norske barn skal få corona. Litt under marsjen har man sagt at man er usikre på langtidsvirkninger av sykdommen. Det er viktig nå at folk ikke blir engstelige. Fagfolkene sier det er mer sannsynlig med noe mer smittespredning og noen mindre utbrudd, sier Johansen.

OPPFORDRER Å VAKSINERE SEG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie har tidligere uttalt til VG at de som ikke vaksinerer seg kommer til å smittes etter hvert.

Byrådslederen mener regjeringen burde komme med en beslutning om barn skal vaksineres.

– Regjeringen har varslet snarlig beslutning om vaksinasjon av barn – den må komme raskt nå når man åpner opp slik at folk er beskyttet, sier han.

FHI: «Stor tilgang fremover»

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, skriver i en e-post til VG at kommunene står fritt til å prioritere doser så frem det ikke fører til at andre må vente lenger enn 12 uker på andre dose.

«Det vil nå være stor tilgang på vaksinedoser fremover. Vi har i informasjonsbrev til kommunene sagt at de bør prioritere:

Sette dose 2 på de som har et langt intervall og sørge for at intervallet ikke overstiger 12 uker. Gi dose 1 til de som ikke har fått sin første dose ennå. Sette dose 2 på så mange som mulig og derved korte ned intervallet.

– Innen rammen av gruppe 3 har det vært anledning til å prioritere lærere og barnehageansatte, dvs. så lenge dette ikke fører til at andre får et lengre doseintervall enn 12 uker, skriver Bukholm til VG.

– Når vi nå har fått veldig mange vaksinedoser (en million ekstra vaksinedoser) har vi i informasjonsbrev til kommunene understreket at det vil være full anledning til å prioritere lærere og barnehageansatte, dersom kommunen mener at det vil påvirke hvor raskt de blir vaksinert.

Johansen sier at dette er en annen beskjed enn det FHI har gitt tidligere.

– Vi har spurt gjentatte ganger. I utgangspunktet ønsket vi å innføre dette for en stund tilbake. Da fikk vi beskjed om at det ikke var mulig med en generell prioritering av lærere og barnehageansatte, sier han.

VG har spurt FHI om hvorfor de ikke har anbefalt dette til Oslo tidligere, men har fredag kveld ikke fått svar.