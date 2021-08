NERVØSE: Mange av fadderbarn er nervøse før de begynner på studiet. Her fra fadderuken i Oslo 2020. Foto: Ola Vatn

Slik gir du et godt førsteinntrykk under fadderukene

Det er helt normalt å være spent og nervøs før fadderukene, sier psykolog Egon Hagen. Les om hans og studentleder Victor Gunde Simonsen sine beste tips til å være den beste versjonen av deg selv under fadderukene.

Av Selma Heiberg Hellstrand

Publisert: Nå nettopp

Victor Gunde Simonsen (24) sier at studiestart er en perfekt anledning til å skaffe seg nye venner. Han er studentleder ved Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det viktigste er at man viser interesse, sier han. Vær en god lytter, og spør hva den du snakker med liker.

– Det blir en god samtale om man er nysgjerrig.

FADDERVETERAN: Victor Gunde Simonsen (24) har vært fadder flere ganger. Nå er han studentleder. Foto: Jill Eirin Undem

Det er psykolog Egon Hagen enig i. Han har flere tips til deg som vil gjøre et ekstra godt førsteinntrykk i fadderuken.

Vær interessert i andre

– Generelt så er det viktig å være interessert i andre og huske navnet på folk. Ingenting er så sjarmerende som å snakke med en person som er opptatt av deg og din historie. vi mennesker er «suckers» etter det, sier Egon.

Og kom positivt innstilt, sier Simonsen.

– Hvis du er positiv til det som skjer så er det lettere å bli kjent med folk, sier han.

BY PÅ DEG SELV: Psykolog Egon Hagen er ekspert på førsteinntrykk. Han råder deg til å vise interesse når du snakker med andre mennesker. Foto: Privat

Tør å by på deg selv

Hagen råder deg også til å tørre å by på deg selv.

Å by på seg selv trenger ikke nødvendigvis være at du snakker høyest eller forteller de morsomste vitsene, forklarer Hagen. Man trenger ikke vrenge sjelen, men vær åpen og tilstede i situasjonen.

– Prøv å gi et bilde av deg selv, og ting du er usikker på. Det gjør at du legger igjen et sterkere fingeravtrykk. Vær litt på. Smil og vis at du er glad. Vær optimistisk. Det er lettere å være rundt mennesker som smiler og derfor gir det et bedre førsteinntrykk, sier Hagen.

Husk også at medstudentene dine også er interessert i å få venner, sier Simonsen.

– De fleste er nye her og de fleste kommer for å få seg venner, så tør å si hei, sier han.

Ikke drikk for mye

Fadderuken bader i øl, men ikke gå for hardt ut.

– Det å være kjempedrita gir ikke et godt førsteinntrykk. Det er lurt å huske hva som har skjedd dagen etter, sier Hagen.

DET KOMMER EN NY DAG: Ikke drikk for mye. Husk at du skal møte de samme menneskene mange ganger, sier psykologen. Foto: Unsplash

Benytt at du får en ny start

Studietiden er litt «control alt delete-situasjon», sier Hagen. Altså at du får muligheten til å starte helt på nytt og møte folk som ikke aner hvem du er fra før. Vil du prøve ut en ny klesstil som du ikke turte å vise på den gamle skolen? Starte med en ny hobby? Generelt bare være en litt annen versjon av deg selv? Nå har du sjansen!

– Du kan bli kjent med andre sider ved deg selv. Du kan begynne på nytt, så benytt den anledningen. Studietiden er en fantastisk anledning til å begynne på noe nytt, sier Hagen.

Ikke legg alle eggene i en kurv

Det er lurt å melde seg inn i organisasjoner ved siden av skolen, som for eksempel det lokale fotballlaget, sier Hagen. På den måten blir du kjent med flere i byen du studerer.

– Om du ikke får til alt det sosiale i starten så er det lettere om du også har en aktivitet på siden. Det er ikke lurt å tenke at du bare skal være sosial på studiet, for det kan bli veldig sårbart. Du står mye stødigere om du har flere vennegrupper, sier han.

VENNSKAP: Mange får venner også etter fadderukene. Det er ikke nødvendigvis de du møter den første uken som er de viktigste. Foto: Gorm Kallestad

Ikke vær for hard mot deg selv

Om fadderuken ikke gikk som planlagt, så er ikke det verdens undergang. Du har god tid til å bli kjent med flere. Hagen råder deg til å tenke på hva som eventuelt gikk galt, eller hvorfor du ikke føler at det gikk som planlagt.

Hvorfor ble det sånn? Drakk jeg for mye? Bydde jeg ikke nok på meg selv? Var jeg ikke med? Hva kunne jeg gjort annerledes?

– Når du har tenkt igjennom hva som gikk galt må du opp på hesten igjen. Veldig mange kommer fra mindre steder hvor de har vært sammen med samme vennegjeng hele oppveksten. For mange har det sosiale kommet gratis som en del av oppveksten, men nå må du faktisk jobbe for å få venner, sier Hagen.

Mange får venner etter fadderuken

Faddersjef Simonsen sier at det sosiale livet ditt ikke er over selvom du kanskje ikke blir så godt kjent med noen under fadderukene.

— Det er ikke de jeg møtte på fadderuken som jeg henger mest med nå. De fleste vennene mine møtte jeg lengre inn i semesteret, sier han.

— Om du føler at du ikke finner din gjeng under fadderuken så finner du folk senere i studieløpet, sier han.