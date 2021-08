SKOLESTART: På mandag skal elever rundt om i landet tilbake på skolebenken. Da er det mulig å slippe smittekarantene ved å følge et nytt testsystem. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Kritiserer nytt testsystem for skoler og barnehager: − Det kom brått på

Fra mandag vil barn og unge slippe smittekarantene hvis de følger nye retningslinjer for testing, men flere kommuner vet ikke hvordan de skal få det til.

Neste uke fylles mange av landets klasserom og barnehager opp med barn som har vært på sommerferie. For at barn og unge skal få en så normal hverdag som mulig, skal de under 18 år teste seg i stedet for å gå i smittekarantene – se faktaboks:

Slik fungerer det nye systemet Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Mandag kommer flere tusen elever tilbake til skolebenken i Bergen. Fadderuken ved universitet og høyskoler starter også.

– Vi har kommet såpass langt i pandemien at vi må starte å åpne opp samfunnet. Dette kan være et fornuftig sted å begynne, men det er ressurskrevende for kommunene å få til. Det kom brått på, sier smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim til VG.

Helsedirektoratet sendte ut brevet til kommunene mandag 9. august, en uke før skolestart.

– Vi vet ikke hvordan systemet skal se ut. Om det er klart til mandag, er usikkert. Jeg vil ikke love et tidspunkt for når vi kan begynne med det nye testsystemet, sier Bovim.

Det er lagt frem tre mulige alternativer for hvordan testregimet skal gjennomføres i brevet fra Helsedirektoratet:

Testing på kommunal teststasjon. Selvtesting, der nærkontakter får utlevert hurtigtest som de bruke selv. Positive tester skal bekreftes med ny test i regi av helsetjenesten. Testing på skolen eller i barnehagen.

– Rart ingen skal i karantene etter ferien

Smittevernoverlegen peker på flere årsaker til at det er krevende å innføre det nye systemet. Det er for tiden stigende smittetrend i kommunen, og onsdag innførte de nye coronatiltak.

– Det vil ikke være mulig for barnehagebarn å teste seg selv, og for å teste mindreårige trenger vi samtykke fra foresatte. Vi må vurdere hvilke vi skal bruke for de ulike aldersgruppene. For tiden har vi høy smitte i Bergen, derfor er også bemanningssituasjonen krevende, sier Bovim.

Tirsdag besluttet Bergen kommune å tilby hurtigtesting av studenter i forbindelse med semesterstart, etter å ha avslått ordningen tidligere.

USIKKERT: Smittevernoverlege i Bergen, Egil Bovim, vet ikke når kommunen kan starte med det nye testsystemet. Foto: Marit Hommedal

Også i nabokommunen Bjørnafjorden er de skeptiske.

– Jeg tror det hadde vært mer oversiktlig å vente med det nye systemet i noen uker. Siden det nettopp har vært sommerferie, er det rart at ingen skal i karantene, sier ordfører Trine Lindborg (Ap) til VG.

Kommunen skal ha et møte om den nye ordningen mandag. Ordføreren håper de har fått en veileder på hvordan de kan løse situasjonen før den tid. Hun lurer blant annet på om helsesykepleieren kan bidra.

– Dette kommer for sent, men vi prøver å finne en løsning, sier Lindborg.

– Ambisiøst

Denne uken har det så langt blitt registret 27 nye coronatilfeller i Rana kommune, og smittetrenden er stigende.

– Brevet fra Helsedirektoratet om hvordan man ser for seg at dette skal gjennomføres er i overkant ambisiøst, men vi skal klare det, sier kommuneoverlege i Rana, Frode Berg til VG.

Han sier at det kommer til å kreve mye ressurser å bruke kommunal testklinikk eller helsepersonell som tester på skolene. Derfor ser de for seg at selvtesting blir mest aktuelt.

– Samtykke er implisitt, vi kan iverksette det veldig raskt hvis elever har tilgang på hjemmetest og man slipper problemer med personvern, sier Berg.

Planen er ikke spikret, men de ser for seg at elevene har testene tilgjengelig hjemme. Skolene sørger for distribuering, så kommunen slipper å kjøre med tester i hele byen.

– Så må vi få på plass rutiner slik at folk vet ha de skal gjøre og at de gjør det riktig, sier kommuneoverlegen.

I Øygarden kommune har de imidlertid kommet frem til en løsning. Fra mandag skal en av tre mobile teststasjoner være klar til å teste barn og unge hvis det oppstår et smitteutbrudd.

– Vi burde fått informasjon om dette tidligere, men vi gjør det vi kan for å løse utfordringene, sier ordfører Tom Georg Indrevik (H) til VG.

De mobile teststasjonene skal kjøre til skolene, slik at det blir enklere å teste seg, for eksempel for de uten bil. Nå holder kommunen på å sende ut informasjon til foreldre med barn under 16 år, fordi de må ha samtykke for å gjennomføre testen.

– Samme system

Fungerende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til VG at i utgangspunktet er det akkurat det samme kommunale systemet for testing og smittesporing som skal benyttes.

Den ekstra arbeidsinnsatsen ligger med andre ord i å gjennomføre ekstra testing tre og fem dager etter den første kartleggingstesten, ifølge Nakstad.

– Vi tror dette skal gå fint fordi kommunene har god testkapasitet og dyktige smittesporere på plass. Det tas nå halvparten så mange prøver i kommunene som våren 2021, og det blir antagelig enda færre i august ettersom stadig flere innbyggere blir fullvaksinert. Derfor bør det være god kapasitet til å teste skoleelever de neste ukene, sier helsedirektøren.

EKSTRA TESTING: Fungerende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, forklarer at forskjellen er at nærkontakter under 18 år, som før fikk beskjed om å "teste seg og gå i karantene", nå vil få beskjed om å "teste seg og ikke gå i karantene". Foto: Javad Parsa

Ifølge Nakstad skulle de gjerne informert kommunene enda mer detaljert på et tidligere tidspunkt. Likevel har selve omleggingen til «test istedenfor karantene» for barn under 18 år vært godkjent i hele sommer.

– Når forventer dere at systemet er i bruk i kommunene, hvis de velger å iverksette det?

– Vi forventer at man benytter testing på dag tre og fem neste gang det dukker opp et skoleutbrudd. Jobben med å smittespore og teste nærkontakter vil være den samme som før, og det vil være mulig å gjennomføring testing både innenfor det etablerte testapparatet og ved å bruke hurtigtester på skolene, sier Nakstad.