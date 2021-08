ROJALT: Jonas Gahr Støre ligger an til å vinne valget i september. Denne uken er han på valgkamptur i Finnmark, her sammen med en kongekrabbe som nylig har blitt hentet opp fra teinene i Pasvikelva. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Jubelmåling for Støre

PASVIK/SENJA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt igjen Høyre-leder Erna Solberg på VGs statsministermåling. Og løpt forbi.

Hele 51 prosent svarer at de vil ha Støre som statsminister på VGs måling, utført av Respons Analyse. 41 prosent vil ha Solberg.

Det er første gang i 2021 at Støre tar ledelsen foran dagens statsminister Solberg. Ap-lederen selv er svært fornøyd med at tallene har snudd siden nyttår.

– Jeg synes det er motiverende og inspirerende å se at jeg får økt tillit på disse målingene. Arbeiderpartiet får nå snakket om politikk og blir gjenkjennelige for folk, sier Støre til VG.

Solberg er også den store taperen på VGs partibarometer, der Høyre får 18,9 prosent.

Thore Olaussen i Respons Analyse er ikke overrasket over at Støre rykker ifra Solberg.

– Jeg er heller overrasket over at hennes posisjon har holdt seg så sterk så lenge, etter at regjeringspartiene har slitt over tid. Men nå ser vi nok et utslag av at folk ser at det ikke går veien for den sittende regjeringen, sier Olaussen.

SEILER MOT SEIER: Ap-leder Jonas Gahr Støre er kongen på VGs statsministermåling for august. Foto: Naina Helén Jåma / VG

I januar var Solbergs forsprang på 20 prosentpoeng, med 55 prosent mot Støres 35 prosent. De siste månedene har utfordreren stadig tatt innpå, men det store spranget kom først i august.

Nå har Støre en klar ledelse:

– Personlig glad

– Du tror ikke det kan ha noe med en coronaeffekt i begynnelsen av januar, da det så ganske mørkt ut og at det har lysnet litt nå på grunn av vaksiner?

– Det finnes sikkert mange tolkninger. Når det er en måned igjen til valget, så handler det egentlig om å fortsette å reise rundt, snakke om politikken og svare folk, sier Støre til VG.

– Dette er ikke målinger du får spørsmål om når du møter folk på arbeidsplassen eller på fergeleiet. De vil vite hva dere gjør med fergeprisene og klima, sier han.

– Jeg opplever at Arbeiderpartiet får bedre tall. Jeg tror vi kan jobbe med å forbedre dem ytterligere. Det at jeg også får tilbakemeldinger, det blir jeg personlig glad for. Så får vi ta det som påfyll for de neste tredve dagene, legger han til.

Når valget står mellom ham, Solberg og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, er Støres ledelse knappere.

– Når vi tar Vedum ut av beregningen får du 51 prosent. Hadde det vært fint om han ikke var på listen?

– Nei, det forholder jeg meg helt rolig til. Vi stemmer på partier i Norge og har ikke personvalg. Men for meg er det et stort og viktig tillitsverv å få fronte Arbeiderpartiets politikk med et godt lag, sier Støre.

– Stem på Erna

Høyre-nestleder Tina Bru svarer på vegne av statsminister Erna Solberg.

– Erna er fortsatt mer populær enn summen av partiene på vår side, og Støre mindre populær enn summen av de på hans side, skriver Bru i en e-post til VG.

– Vil du ha Erna som statsminister må du stemme Høyre, og nå har vi fem knappe uker på oss til å overbevise folk om at det er mye bedre for Norge, enn et Ap-, Sp-, SV-, MDG- og Rødt-eksperiment ledet av Støre, legger hun til.

LØSNINGSORIENTERT: Tina Bru sier at Erna Solberg fortsatt er mer populær enn de borgerlige partiene til sammen og ber folk stemme på Høyre hvis de vil ha henne som statsminister. Foto: Terje Bringedal

– Klar til å ta ansvar

Vedum er den minst populære av de tre statsministerkandidatene. Bare 16 prosent vil gi ham sjefsjobben, mot toppnoteringen på 21 prosent i november 2020.

– Tror du at du kan bli statsminister?

– Det er bra at det er tre kandidater. Vi har ambisjoner om en helt annen kurs som vil utvikle hele landet vårt, vi trenger ikke politikk der alle svar er sentralisering og stordrift, sånn som vi har sett de siste årene, sier Vedum til VG.

– Er du en utfordrer eller en likeverdig statsministerkandidat?

– Sp har vært utfordrer i norsk politikk i mange år, fordi vi har stått for en annen retning. Det er lagarbeid.

– Men er du en utfordrer eller en likeverdig statsministerkandidat?

– Det er tre kandidater. Det er bra og sunt. Dette handler om hvilken retning man ønsker for Norge. Senterpartiet er klar til å ta ansvar om vi får tilliten.