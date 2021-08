SENGELIGGENDE: Abid Raja ved sykesengen på Arendal sykehus. Nå forteller han at han er på bedringens vei.

Abid Raja til akutten i Arendal

Kulturminister Abid Raja ble fraktet til sykehuset mens han var på Arendalsuka. Nå forteller han at han er på bedringens vei, og regner med å være raskt på beina.

– Det går bedre med meg nå folkens. Jeg klarte ikke sove mye i natt på grunn av økende svimmelhet, og etter hvert føltes det som om hodet mitt var inni en tørketrommel, og ved ankomst til sykehuset viste EKG puls på 37, skriver Abid Raja i et Facebook-innlegg.

Samtidig er han tydelig på at han er på bedringens vei etter at han ifølge innlegget trolig hadde pådratt seg akutt komplisert krystallsyke.

Han har fått beskjed om at denne tilstanden ikke er farlig, men at det oppleves som ubehagelig og kvalmende.

Ifølge lommelegen er denne sykdommen en lidelse som skyldes forandringer i balanseorganet i innerøret. Årsaken er ofte ukjent, men det kan være aldersbetinget eller skyldes hodeskader.

Ved krystallsyke har noen av krystallene løsnet fra sin faste plass i veggen og flyter fritt i væsken. Dette vil irritere balanseorganet når du beveger på hodet og utløse akutt svimmelhet.

– Jeg må nok inn for noen tester til i helgen og over helgen, og en type behandling da problemet jo ikke er over.

I utgangspunktet skulle kulturministeren på et arrangement i Arendal som handlet om hvordan barn og unge blir utsatt for diskriminering, grunnet funksjonsnedsettelse, etnisk opphav, seksuell orientering og andre diskrimineringsgrunner.

Statsminister Erna Solberg er informert om at en av hennes statsråder har vært innlagt på sykehus.

– Jeg håper de raskt finner ut av hva som feiler Abid. Jeg ønsker ham riktig god bedring.

– Jobber han for mye?

– Han har stor energi og høyt tempo. Så får det bli legene som gir slike råd.

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det Abid Raja ble fraktet til sykehus etter en ulykke. Det riktige er at han ble fraktet til sykehus fordi han ble syk. Dette ble endret 20.08.2021 klokken 16.37.

RETTELSE: I en tidligere versjon av saken sto det at Raja har opplevd lidelsen flere ganger, uten at det har gitt seg. Det riktige er at det er første gang, men at han har opplevd symptomer under sykehusoppholdet som ikke har gitt seg. Dette ble endret 20.08.2021 klokken 16.54.