Rapport om Kongsberg-drapene: Mangelfull informasjon og begrensede ressurser

Samhandling mellom politi og PST

— Politidirektoratet må følge opp Al-Noor-utvalgets anbefaling om å utvikle en grunnopplæring for politiets radikaliseringskontakter, særlig med tanke på samhandling.

— Som kontaktperson mellom PST og politiet bør radikaliseringskontakten ha et særlig ansvar for at PST og politiet har en felles forståelse og bruk av begrepene «bekymringssamtale» og «avklaringssamtale».

— PST og politiet bør i større grad forstå egen og den andres rolle i den felles

forebyggende oppgaven.

— Radikaliseringskontakten bør ha som oppgave å klargjøre og følge opp ansvar og oppgaver, mellom PST og politiet, i saker som befinner seg i skjæringspunktet mellom dem.

— Radikaliseringskontakten bør sikre at PSTs anbefalinger om oppfølging og tiltak er realistiske og når frem til og forstås av forebyggende enhet i politiet.

— Politiet må forbedre sin kompetanse og prioritere gjennomføring av risiko- og trusselvurderinger som ledd i det forebyggende arbeidet.

— Politidirektoratet må sørge for at politiets forebyggende tjeneste overfor psykisk syke med kriminell eller utagerende atferd identifiseres som et eget forebyggende felt. Herunder organiseres og gis hjemler som gjør det mulig å gjennomføre en bedre forebyggende tjeneste.

— Utvalget foreslår at Politidirektoratet vurderer å gjøre Oslo politidistrikts

psykiatrigruppe til et nasjonalt kompetansesenter.

Operasjonelt nivå

— Politiets operasjonssentral og 110-sentralen er lokalisert i samme etasje i Sør Øst politidistrikt, men planløsningen er uhensiktsmessig utformet med hensyn til samhandling.

— Politiets operasjonssentraler, og de andre nødmeldesentralene, bør øve PLIVO i sin funksjon og i sitt vanlige miljø.

— Operasjonssentralen bør lese ut situasjonsforståelse på sambandet, og repetere dette ved endringer.

— Operasjonssentralen bør forsikre seg om at patruljer har mottatt kritisk viktig informasjon.

— Operasjonssentralen bør vurdere å utpeke leder på stedet, inntil innsatsleders ankomst.

— Operasjonssentralen bør samhandle og kommunisere med innsatsleder for å ivareta ledelse og koordinering av politiressurser.

— Operasjonssentralen bør benytte disponibel tid til proaktiv planlegging, i samvirke med innsatsleder.

— Operasjonssentralen bør, ved tidskritiske hendelser, formidle viktig informasjon på sambandet parallelt med loggføring.

Planverk, instrukser og prosedyre

— PLIVO-prosedyren bør revideres med hensyn til sentrale begrepsavklaringer, for eksempel hva det innebærer «å nøytralisere» en gjerningsperson.

— PLIVO-prosedyren bør vurderes revidert, med hensyn til mer fleksibel tilnærming ved atypiske hendelser.

— Våpeninstruksens absolutte bestemmelse for bruk av verneutstyr bør vurderes endret.

— Det bør etableres et fast system for datainnsamling, som kan benyttes som

grunnlag for erfaringslære og videreutvikling av PLIVO-prosedyren.