KANDIDATER: Ida Wolden Bache og tidligere Ap-leder og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Sentralbanksjefen utnevnes i dag: Peker på tre hovedutfordringer

Den nye sentralbanksjefen kan ha upopulære oppgaver i vente.

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som får jobben – og det har i hovedsak stått mellom visesentralbanksjef Ida Wolden Bache og tidligere Ap-leder og generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg.

Fredag klokken 11 blir det klart i statsråd hvem av dem som tar over etter Øystein Olsen, som går av som sentralbanksjef 1. mars.

Klokken 12.30 møter finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) pressen sammen med den nye sentralbanksjefen.

Stoltenbergs kandidatur har møtt kritikk fra flere hold, ikke minst fra SV og Høyre. Wolden Bache vil, dersom hun blir utnevnt, bli den første kvinnen som styrer landets sentralbank siden opprettelsen i 1816.

En rekke partier signaliserer at de vil stille spørsmål fra Stortingets kontrollkomité om ansettelsen av ny sentralbanksjef, uavhengig av hvem som får jobben.

Men det venter flere utfordringer for den som skal ta over.

Til NRKs nyhetsmorgen sier sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, at den nye sentralbanksjefen vil overta en sentralbank som ingen andre tidligere har gjort.

– Etter en lang periode med rentenedgang og rentenivå som har ligget nær null i lang tid har folk har vent seg til rentenivået, boligprisene reflekterer det og gjeldsgraden i husholdningen reflekterer dette rentenivået. Fremover kan rentene bare gå oppover og det skaper utfordringer i økonomien - og vil være kilde til avvennings-utfordringer for den nye sentralbanksjefen.

Tre hovedutfordringer

– Han eller hun vil stå overfor utfordringer som vi ikke visste om på forhånd.

Det sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Sparebank1 Markets.

Han trekker frem pandemien som eksempel.

– Der måtte sentralbanken gjøre ting som ikke før var gjort, med store stimulanstiltak for å støtte økonomien.

Ifølge Andreassen går sentralbanken på en knivsegg:

– Er renten for lav får vi over tid trøbbel med gjeld og boligpriser, er renta for høy kan økonomien bråstoppe.

Han lister opp tre hovedutfordringer som venter den nye sentralbanksjefen:

Styring av renten.

Digitale sentralbankpenger. Sentralbanken kan bli en innskuddsbank og Norges Bank tester ut digitale sentralbankpenger . Han mener det kan føre til store endringer i banksystemet.

Et nytt klima for investorer å operere i globalt, som kan ha konsekvenser mellom land og rike. Andreassen sier det «garantert» vil være problemstillinger knyttet til investeringer i en «litt mer trøblete verden». Dette vil ifølge ham ligge på sentralbanksjefens bord.



Kan bli upopulære oppgaver

Andreassen understreker imidlertid at det er langt flere enn sentralbanksjefen som står bak styring av renten.

– Det er flere møter og store prosesser før hver renteøkning. Det er ikke sånn at sentralbanksjefen alene bestemmer. De har en stor stab under seg i banken.

Kari Due-Andersen, sjeføkonom i Akershus Eiendom sier til NRK at det kan bli upopulært å sette opp renten. Hun legger til at mange spekulerer i at vi skal få fire rentehevinger i år.

– Dermed kan man måtte stramme til renten for å få ned prisveksten som folk allerede sliter med. Hvis det fører til at økonomisk aktivitet bremses fordi renten settes opp, kan det potensielt bli en veldig upopulær oppgave for en ny sentralbanksjef.

