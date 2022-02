KOLONNE: Riksvei 134 over Haukelifjell har kolonnekjøring.

Stengte veier og kolonnekjøring i Sør-Norge: − Planlegg turen

Vind og utfordrende kjøreforhold har stengt og ført til kollonnekjøring ved flere fjelloverganger i sør-norge.

Av Lars Hægeland

Publisert: Nå nettopp

– Det snør og det blåser kraftig, sier Jan Audun Marøy, ved Veitrafikksentralen i Vest.

Mandag morgen er trafikkerte fjelloverganger som riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 13 over Vikafjellet stengt. Riksvei 134 over Haukelifjell har kolonnekjøring.

Fjellovergangene er blant de mest trafikkerte veiforbindelsene mellom Oslo og vestlandshovedstaden.

– På Hardangervidda det blåser opp i stiv kuling, men ikke veldig nedbør nå. Det skal begynne å snø i dag, så det er vanskelig å spå når det vil bedre seg, sier Marøy.

Ved Skulevika på riksvei 7 over Hardangervidda er det mandag morgen 18 sekundmeter vind og rett under minus seks grader.

Marøy tør ikke spå når veien vil åpne igjen. Etter været tillater åpning, vil det kreve flere timer med opprydningsarbeid før veiene er kjøreklare, opplyser trafikkoperatøren.

STENGT: Riksvei 7 over Hardangervidda.

– Planlegg turen

De siste dagene har vært preget av dårlig vær og stengte veier i fjellet i Sør-Norge. Marøy oppfordrer folk til å ta forholdsregler.

– Det er lurt å planlegge turen og følge med på veimeldinger. De stengte overgangene fører til lengre bilturer, men det finnes alternativer.

Marøy peker blant annet på E16 over Filefjell og riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som to alternativer for å komme seg over fjellene i Sør-Norge.

E16 over Filefjell er fjellovergangen som er sjeldnest steng om vinteren, viser Statenes vegvesens statistikk for vinteren 2019-2020. I perioden var fjellovergangen stengt 34 timer.

Til sammenligning var riksvei 7 over Hardangervidda stengt over 1000 timer, E134 Haukelifjell stengt 279 timer, riksvei 52 Hemsedalsfjellet var stengt 92 timer, viser statistikken.