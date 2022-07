MONSTERBÅT: Luksusyachten «Al Lusail» som eies av Qatars statsoverhode lå til kai i Kristiansand natt til søndag.

Milliardyachten til Qatars emir til kai i Kristiansand

KRISTIANSAND /OSLO (VG): Innbyggere i Sørlandets hovedstad kan nå få et glimt av en av verdens største yachter. Flere personer, som hadde politieskorte fra Kjevik lufthavn, gikk om bord på yachten lørdag kveld.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var yachten «Al Lusail», med en lengde på intet mindre enn 123 meter, som lørdag la til kai ved Kristiansand havn ved 20-tiden.

Da hadde Fædrelandsvennen, som først omtalte saken, fått en rekke tips om yachtens ferd inn Byfjorden mot Kristiansand.

Den enorme yachten eies av emiren av den lille Gulf-staten Qatar – Tamim bin Hamad Al Thani – som via det statlige selskapet Qatar Sports Investment også eier fotballstorheten Paris Saint-Germain, der verdensstjernene Lionel Messi og Kylian Mbappé hever lønn.

– Den har bare et kort stopp, før de skal videre, sier trafikkinspektør Matthias Eder ved Kristiansand havn til VG.

Ved 04.30-tiden natt til søndag viser overvåkningstjenesten Marine traffic at yachten fremdeles ligger til kai i Kristiansand.

TAR OPP PLASS: 123 meter lang ligger «Al Lusail» til kai 10 i Kristiansand havn, ifølge Fædrelandsvennen.

Overfor Fædrelandsvennen sa Eder at båten ankom og la til kai på relativt kort varsel og at den etter planen skal seile videre etter bare noen timer. Da skal den ifølge Eder fortsette på en tur oppover langs kysten.

Fredag kveld seilte yachten fra Hamburg i Tyskland til Kristiansand, viser Marine Traffics sporingstjeneste.

Det er uklart hvem som sent lørdag kveld gikk om bord på yachten. Men et fly med påskriften Qatar, som avisen har publisert et bilde av, landet lørdag kveld på Kristiansand lufthavn Kjevik.

Ifølge avisen landet flyet, et privatfly, klokken 22.16. Avisen skriver videre at alle data fra flyet var blokkert fra overvåkningstjenesten Flightradar, men at det fremgår at flyet kom fra Jeddah i Saudi-Arabia.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen bekrefter overfor avisen at det lørdag kveld landet et fly fra Qatar på Kjevik, men han ønsket ikke å kommentere hvem som var om bord på flyet.

Ifølge avisen kjørte flere biler ut på rullebanen kort tid etter landingen, inkludert flere politibiler. Deretter plukket en minibuss opp flere folk som kom med flyet, for så å frakte dem ned til yachten i havnen.

Personene gikk om bord på yachten rundt klokken 22.50 lørdag kveld, skriver avisen.

I MØRKET: Den store hvite yachten «Al Lusail» her til kai i Kristiansand natt til søndag.

Til VG sier trafikkoperatør Eder at Kristiansand havn jevnlig har yachter som ligger til kai.

– Også av denne størrelsen?

– Det skjer, ja.

Eder ønsket ikke å kommentere hvem som var om bord på yachten.

Yachtens eier – Al Thani – har vært Qatars statsoverhode siden hans far abdiserte i 2013 og overførte makten til ham.

Fædrelandsvennen har også publisert flere bilder bilene som fraktet reisefølget til yachten, i tillegg til et bilde der du kan se opp mot ti personer utenfor yachten – fem av dem på vei opp landgangen og inn på yachten.

Ifølge nettstedet Yacht Bible har «Al Lusail» et mannskap på 56 personer og kapasitet til 36 gjester. Den skal være verdens 26. største yacht og skal ha kostet 500 millioner dollar å bygge – tilsvarende fem milliarder norske kroner.

KRITIKK: Qatar har møtt massiv kritikk for både menneskerettigheter i landet og forholdene gjestearbeidere jobber under for å ferdigstille VM-stadioner til mesterskapet i 2022.

Qatar har vært under sterk kritikk for sine brudd på menneskerettigheter, aktualisert av at Gulf-staten skal arrangere fotball-VM for herrer i slutten av 2022.

Landet har også blitt anklaget for korrupsjon i forbindelse med VM og kritisert for arbeidsvilkårene til utenlandske gjestearbeidere ved VM-stadionene – flere av arbeidere har dødd under det strenge arbeidsregimet for å ferdigstille stadionene.

Og i front av dette står nemlig en person, emiren av Qatar, som ledet arbeidet med å få fotball-VM 2022 til landet. Mesterskapet starter 21. november.

Norske kronprins Haakon gjestet i 2010 Qatar som del av et offisielt besøk. Her var han med på åpningen av en aluminiumsfabrikk som var et samarbeidsprosjekt mellom norsk og qatarsk industri. Under besøket møtte kronprinsen Al Thani, der de begge fikk en omvisning på fabrikkanlegget, skrev Kongehuset da.

Den norske kronprinsfamilien bruker ofte sommerferien i en hytte på Dvergsøya nært Kristiansand – hvor kronprinsesse Mette-Marit kommer fra. Ifølge Dagbladet har familien leid hytta hver sommer siden 2010.

Det er uklart om kronprinsen eller familien er der nå.