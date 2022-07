LANGT DØGN: Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening (NSF) skaffet seg en panii med mozarella og kalkun fra 7-Eleven søndag morgen.

SAS-forhandlingene: − Vi fortsetter

STOCKHOLM/OSLO (VG) Etter å sittet i forhandlinger fra lørdag morgen og gjennom natt til søndag, fortsetter partene i SAS-konflikten forhandlingene.

Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening (NSF), sier søndag morgen i 07.25-tiden:

– Vi holder på. Vi har holdt på i natt, og vi fortsetter, sier han.

– Har dere kommet tettere på en avtale gjennom natten?

– Kanskje. Men jeg vet ikke om det blir noen avtale ennå.

Klokset var da på vei til å kjøpe seg frokost.

– Vi blir her så lenge det gir mening å bli her, på den ene eller andre måten, sier han.

– Hvorfor valgte dere å bli og forhandle gjennom natten?

– Fordi vi syntes det var hensiktsmessig for å prøve å få til en avtale så fort som mulig. Streiken har jo vart lenge og den har rammet mange, og det er mange som venter på et utfall her, sier pilot-lederen.

Han medgir at det er en utfordring å sitte i kompliserte forhandlinger så mange timer i strekk.

– Det går litt saktere. Heldigvis er vi mange, og vi hviler litt når vi kan. Så så langt er det forsvarlig, i hvert fall.

SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs blir spurt om hun tror de denne gangen vil komme frem til en avtale.

– Jeg ahr en forhåpning, men man vet aldri hva som blir resultatet.

Forhandlet i nesten et døgn

Partene i konflikten har siden onsdag sittet rundt forhandlingsbordet i Næringslivets hus i Stockholm.

Siden da har det vært lange forhandlingsdager. Lørdag opplyste riksmekler Mats Wilhelm Ruland at de ble sittende utover natten.

– Vi skal kjøpe litt mat nå, og så kommer vi nok til å sitte gjennom natta, sa Ruland ved 23.20-tiden lørdag.

FORANDLER: SAS’ forhandlingsleder Marianne Hernæs ved starten av forhandlingsdagen lørdag.

Store tap

Søndag er det ifølge VGs flyspesial totalt 130 innstilte flyginger. 126 av disse er SAS-flyginger.

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs har tidligere sagt til VG at han er i tvil om tilliten til selskapet vil kunne komme tilbake:

– Snart er 300.000 passasjerer påvirket, det er klart det er mange kostnader og problemer, og det er veldig veldig uheldig for alle parter at denne streiken ikke kommer til en ende, sa Elnæs fredag.