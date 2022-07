Full ordkrig om SAS-streiken: − Vi har nådd en smertegrense

GARDERMOEN (VG) Pilotene mener de ikke har noe mer å gi, og lederen i Norsk Flygerforbund sier de er villige til å streike i ukevis.

Det går ikke mot en snarlig løsning i SAS-streiken, for gjennom tirsdagen har utspillene vært harde fra begge kanter.

SAS-sjef Anko van der Werff ber i et intervju med E24 pilotene komme tilbake til forhandlingsbordet og avslutte streiken.

– Anko har mitt telefonnummer og kan ringe meg når som helst, så snart han er klar til å gå inn i reelle forhandlinger, er svaret fra Roger Klokset i Norske SAS-flygeres forening.

Det sier han etter de norske SAS-pilotene hadde et stormøte ved Oslo Lufthavn tirsdag. Både pilotene og SAS ber altså den andre parten ringe.

– Hva skal til for at dere går tilbake til forhandlingsbordet?

– SAS må ta kontakt med oss, og det anbefaler jeg at de gjør så snart som mulig, svarer Klokset, men påpeker at SAS også må vise en «reell» endring i sin posisjon.

Den samme beskjeden kommer fra forbundsleder Aleksander Wasland i Norsk Flygerforbund:

– Medlemmene står samlet og vi er klare for å ta kampen.

– Hvor lenge kan dette vare? Er dette villige til å stå i dette i ukevis?

– Ja, vi er villig til å stå i dette så lenge det trengs, svarer Wasland.

Pilotene hevder de ikke har noe mer å gi.

– Nei, det har vi ikke. Vi har gått så langt som det er mulig. Vi har nådd en smertegrense. 25 prosent på allerede konkurransedyktige vilkår, 60-timers arbeidsuke, fem prosent lønnsnedgang, tvungen sesongdeltid for alle piloter, ramser Klokset opp.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal finne det, det er ikke mulig rett og slett, sier Klokset.

På spørsmål om det prinsipielle i streiken er så viktig for dem at de er villige til å la selskapet gå konkurs, svarer pilotlederen:

– Konsekvensen i forhold til konkurs er opp til ledelsen, hvor langt de vil dra det. Men prinsippene er ufravikelige for oss, det har vi sagt hele tiden, og hvis det finnes én streik som vi noensinne kan stå i, så er det denne, sier Klokset.

Om siste tilbud til SAS: – Tror kanskje vi har gått for langt

I møtet ble medlemmene informert om hva pilotenes siste tilbud til SAS var før det ble streik. Altså hva de la på bordet til SAS – og sa seg villige til å gå med på.

Allerede før streiken mente Klokset at pilotene hadde strukket seg veldig langt for å komme selskapet i møte, at det var «i grenseland om medlemmene ville være enige i».

– Vi er bare en forlengelse av medlemmenes vilje, så vi må få en tilbakemelding på det tilbudet vi har lagt til SAS. Vi tror kanskje vi har gått for langt, men det får medlemmene bestemme, sa Klokset før han gikk inn i møtet.

Om medlemmene faktisk mente de hadde gått for langt, ville han ikke svare på etter møtet.

Uansett var ikke det tilbudet lederne i pilotforeningene kom med, noe SAS aksepterte.

Full ordkrig om konkursbeskyttelse

Tirsdag morgen gikk SAS ut med at de søker konkursbeskyttelse i USA. Det har vakt sterke reaksjoner blant pilotene. Klokset sa pilotene følte seg lurt.

Info Hva er konkursbeskyttelse? Det betyr at selskapet søker en amerikansk domstol om beskyttelse mot å bli slått konkurs.

Veldig enkelt forklart: Hvis de får det innvilget, kan ikke folk som SAS skylder penger, komme og kreve at SAS skal betale tilbake misligholdte lån – og dermed slå selskapet konkurs. De får altså beskyttelse til å drive selskapet videre. Les mer om konkursbeskyttelse hos E24. Vis mer

– Dette forsterker vårt inntrykk av at dette er en villet streik fra ledelsens side – for å skape en syndebukk, skrev pilotlederen i en pressemelding.

De anklager ledelsen for å ha trenert og strukket ut forhandlinger til dagen før de søkte konkursbeskyttelse – uten noen intensjon om en avtale.

SAS-sjefen svarte ifølge E24 på anklagene ved å si:

– Det er absolutt ikke sant, vi har vært veldig åpne og transparente, var beskjeden fra SAS-sjef Anko van der Werff på en pressekonferanse.

Styreleder Dilling mente at ledelsen hele tiden har vært villige til å sette seg ved forhandlingsbordet for å finne en løsning.

– Vi er klare til å gjenoppta dialogen når som helst, sier han ifølge E24.