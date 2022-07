1 / 2 HERJER: Tre brannhelikoptere er i sving for å slukke storbrannen i Nissedal i Telemark. Fotografert kl 12:29 lørdag. forrige neste fullskjerm HERJER: Tre brannhelikoptere er i sving for å slukke storbrannen i Nissedal i Telemark.

Skogbrann herjer i Telemark: Tre brannmenn til sykehus

Omtrent 2000 mål har brent ned i Nissedal – og lørdag kveld er det fortsatt ikke kontroll.

Ifølge politiet kan det bli aktuelt å evakuere mennesker om brannen sprer seg ytterligere. Tre brannmenn ble tidligere lørdag hentet av helikopter, og er nå innlagt på sykehus.

– Tre brannfolk ble fanget midt i en brann oppi fjellet ganske tidlig. De var såpass dårlig at de ble sendt på sykehus, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Det brenner fortsatt godt på stedet og det er ikke kontroll på brannen enda, sier Tim Vold vaktleder i 110-sentralen ved Sør-Øst politidistrikt til VG klokken 21.15.

Han forteller at brannen beveger seg i retning av kraftstasjonen Dynjanfoss, som ved foten av Furunusteren i Nissedal kommune – og at brannvesenet nå prioriterer å hindre at brannen beveger seg mer i denne retningen.

– Det er kraftstasjonen der oppe som man til en viss grad er bekymret for. De konsentrerer seg om å slokke brannen i retning så man unngår at det sprer seg dit.

Da brannen startet lå kraftstasjonen rundt 1,5 kilometer unna, men fordi brannen har spredt seg i den retningen er det nå kortere distanse til kraftstasjonen.

Røyken legger seg langs bakken, noe som gjør slukningsarbeidet krevende for mannskapene på bakken.

– Når røyken tåkelegger området er det vanskelig å se hvor det brenner, sier Vold.

Redningsmannskap har prøvd å slukke brannen helt siden den startet i 13-tiden lørdag.

Brannen har vært vanskelig å slukke på grunn av vind, og for noen timer siden hentet de også inn sivilforsvaret. Det er rundt 40 mannskaper som arbeidet med brannen.