HERJER: Tre brannhelikoptere er i sving for å slukke storbrannen i Nissedal i Telemark. Fotografert kl 12:29 lørdag.

Skogbrann herjer i Telemark: − Forsiktig optimistisk

Omtrent 2000 mål har brent i Nissedal. Gjennom hele natt til søndag og søndag formiddag har brannmannskaper jobbet på spreng for å få kontroll over brannen.

Mørket og ulendt terreng har gjort slukningsarbeidet vanskelig gjennom natten. Etter iherdig innsats har brannvesenet likevel fått kontroll over flankene til brannen. Dette innebærer blant annet Dynjanfoss kraftverk ikke lengre er truet.

– Vi har kontroll på den flanken, og vi er mannsterke inn mot det kraftverket, sier vaktleder i Sør-Øst 110, Anders Hæg.

Han forteller at brannvesenet på ny har satt inn to brannhelikoptre rett før klokken ni søndag morgen. Disse ble satt på bakken i natt, men har startet opp igjen. I tillegg er det mellom 50 og 60 mannskap som jobber på bakken for å få kontroll over brannen.

Bilder fra et helikopter viser det massive røykehavet over Nissedal:

– Det brenner fortsatt godt på fjelltoppene, og her er brannhelikoptrene viktige. Vi har fortsatt ikke kontroll, men vi begynner å se at vi kanskje kan få det.

Brannmannskap til sykehus

Tre brannmenn ble tidligere lørdag hentet av helikopter, og er nå innlagt på sykehus.

– Tre brannfolk ble fanget midt i en brann oppi fjellet ganske tidlig. De var såpass dårlig at de ble sendt på sykehus, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sør-Øst politidistrikt til VG lørdag kveld.

Kraftstasjon i nærheten

Brannen har tidligere beveget seg i retning av kraftstasjonen Dynjanfoss, som ligger ved foten av Furunusteren i Nissedal kommune. Det har vært en prioritet for mannskapene å hindre at denne blir rammet.

Ifølge Agder Energi forsyner de omtrent 8000 husstander med fornybar energi fra kraftstasjonen hvert år. Om brannen når kraftverket kan strømforsyningen bli stanset.

– Vi vil tape strøminntekter og ren energi, noe som ikke er ønskelig i Norge for tiden, sier Sverre Eikeland, divisjonsdirektør i Agder Energi.

Eikeland forklarer at selve kraftstasjonen er plassert inni fjellet, det er derfor kun en transformator som kan bli ødelagt.

STORE OMRÅDER: Bilder tatt lørdag av viser store mengder røyk som har spredd seg over Nissedal.

– Transformatoren er fylt med olje. Det verst tenkelig utfallet er at denne blir så varm at oljen slipper ut og maskinen blir ødelagt.

Om det skjer er det ingen eksplosjonsfare.

– Men en transformator koster noen millioner og vi vil ikke kunne produsere strøm før vi får en ny, sier han.

Krevende

Røyken legger seg langs bakken, noe som gjør slukningsarbeidet krevende for mannskapene.

– Når røyken tåkelegger området er det vanskelig å se hvor det brenner, sier Tim Vold, vaktleder i Sør-Øst 110 til VG lørdag kveld.

Redningsmannskap har prøvd å slukke brannen helt siden den startet i 13-tiden lørdag.

Brannen har vært vanskelig å slukke på grunn av vind, og for noen timer siden hentet de også inn sivilforsvaret. Det er rundt 40 mannskaper som arbeidet med brannen.

Risikerte evakuering

Nissedal kommune har satt kriseledelse etter brannen, forteller varaordfører Kristine Sandall (H) til VG. Ifølge Sandall rammer brannen en av Nissedals mest kjente områder.

– Det brenner i nærheten av jettegrytene, hvor mange liker å gå tur og bade, sier hun.

Politiet meldte tidligere at det kan bli aktuelt å evakuere mennesker om brannen sprer seg ytterligere.