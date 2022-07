OPP NED: Det er redselsfull fryd blant passasjerene på «Thundercoaster» som akkurat har vært opp ned.

Tusenfryd etter dødsulykken i Danmark: Sikkerhet veier tyngst

TUSENFRYD (VG) Torsdagens tragiske karusellulykke i Aarhus har ikke skremt vekk gjestene fra Tusenfryd. Enkelte tror tvert imot at parken skjerper rutinene.

Frydefulle hyl kan høres fra berg-og-dal-banene når VG besøker parken. Mange besøkende har likevel gårsdagens hendelse i bakhodet.

– Det er grusomt å tenkte på at noe sånt kan skje, sier Trude Thorsen (46) om dødsulykken på Tivoli Friheden i Aarhus som skjedde torsdag.

Hun er i Tusenfryd sammen med datteren Vera Mathilde Eliasdotter (9) og mannen Elias Joensen (46). Familien har sukkerspinnpause mens datteren på 14 kjører karusell.

Thorsen innrømmer at hun har hatt hjertet i halsen når døtrene kjører berg-og-dal-banene. Familien var likevel ikke i tvil om at de skulle ta turen.

NESTEN DER: Lillesøster Vera Mathilde Eliasdotter, som bare er nesten høy nok til de store karusellene, nyter sukkerspinn, mens storesøster kjører berg-og-dal-bane. Fra venstre: Trude Thorsen (46), Vera Mathilde Eliasdotter (9), Elias Joensen (46).

– Etter en slik ulykke regner jeg med at Tusenfryd er ekstra nøye med sikkerheten og rutinene. Jeg tror det skjerper oppmerksomheten litt når noe slikt skjer, sier Joensen.

Sikkerhet veier tyngst

– Alle kan føle seg trygge hos Tusenfryd. Sikkerhet er vår viktigste prioritet, sier markedssjef Erik Andersen i Tusenfryd til VG.

Når VG besøker parken, er alt som det skal være i en fornøyelsespark. Gledeshyl fra passasjerene som suser forbi på «Thundercoaster» overdøver så vidt stemningsmusikken fra inngangsporten.

Andersen forteller at alle attraksjoner blir kontrollert daglig, ukentlig og månedlig av parken, samt to ganger i året av en tredjepart. I tillegg fører Statens jernbanetilsyn tilsyn med Tusenfryd.

TRAGISK: Markedssjef ved tusenfryd, Erik Andersen, sier fornøyelsespark-bransjen er liten. En dødsulykke i et naboland som Danmark føles ekstra nærme.

I 2015 var det en alvorlig ulykke hos Tusenfryd, da en 18 år gammel ansatt fikk benet i klem.

– Det har vært ulykker i Tusenfryd tidligere, hvordan forhindrer dere at dette skjer igjen?

– Når det skjer hendelser må vi selvfølgelig gjennomgå bakgrunnen for ulykken. Også må vi lage rutiner for å forhindre at lignende skjer igjen, sier han.

Tusenfryd har ikke berg- og dalbaner av samme produsent som berg-og-dal-banen «Cobraen» hos Tivoli Friheden. Andersen vil ikke spekulere i hvordan ulykken i Aarhus kunne skje.

– Tryggere en E6

– Jeg føler meg veldig trygg, sier Marianne Grindevold til VG. Hun har reist fra Bergen sammen med mannen Bjørn Bjelland (44) og døtrene Ella (6) og Sanna (1) til Tusenfryd.

ØSTLANDSTUR: Familien på fire fra Bergen er på «østlandstour» når VG møter dem på Tusenfryd. Fra venstre: Bjørn Bjelland (44), Ella (6), Sanna (1) og Marianne Grindevold (39).

– Sannsynligheten for at det går galt er veldig liten. Det er mer utrygt å kjøre bil på E6, sier Bjelland.

Han sier han ikke vet bakgrunnen for ulykken i Danmark, men har tillit til sikkerheten på Tusenfryd.

– Vi har fått et godt inntrykk av parken.

Her er noen av Tusenfryds attraksjoner:

Strengt regime

– Sikkerheten på norske berg- og dalbaner er god, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen.

Han er direktør for Statens jernbanetilsyn, som i tillegg til å føre tilsyn over jernbaner og taubaner i Norge også har ansvar for såkalte fornøyelsesinnretninger. Det inkluderer alt fra klatreløyper til hoppeslott og berg- og dalbaner.

– Vi fører tilsyn med dem for å sikre at de driver sikkert i henhold til lover og forskrifter. Man trenger en tillatelse for å få lov til å drive, og de har et regime for drift og vedlikehold som også må være godkjent, og vi driver tilsyn med at de gjør som de skal og har orden i boet.

SIKKERHET PÅ ALVOR: Tusenfryd er klare på at både ansatte og gjester kan føle seg trygge på Tusenfryd.

Reiersøl-Johnsen forteller at det i tillegg er krav til at en teknisk inspeksjon hvert å, hvor man på alle bolter, og aksler og skinner. Da får parkene pålegg om å rette det som ikke er som det skal være.

Det er som oftest et uavhengig firma som gjennomfører inspeksjonen, men tilsynet følger opp at disse gjennomføres.

– De som ikke gjør det, de får ikke lov å drive, sier direktøren bestemt.

– Ville du satt deg i SpeedMonster i dag?

– Ja. Hvis jeg hadde hatt mistanke om at noe var ugreit, hadde det blitt ført tilsyn.