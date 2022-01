Far og sønn antatt omkommet: − Dette rammer hele samfunnet vårt

– Vi føler så inderlig med de berørte, sier ordføreren i Hasvik kommune på Sørøya i Finnmark, der de to involverte i sjarkulykken hørte hjemme.

Søndag havarerte en sjark i Gamvik i Finnmark. Én person er funnet omkommet, mens den andre er antatt omkommet. De to involverte er far og sønn, og skulle ut på krabbefiske, opplyser operasjonsleder i Finnmark politidistrikt Robin Fure til VG.

De er fra Hasvik kommune og ordfører Eva Danielsen Husby er sterkt preget da VG snakker med henne søndag kveld.







– Dette er en dyp tragedie som først og fremst rammer familien, men også hele samfunnet vårt, der alle kjenner hverandre. Vi er en fiskerikommune og føler så inderlig med de berørte nå, sier Eva Danielsen Husby (Ap)

– Hasvik kirke ble åpnet i ettermiddag, så folk kunne oppsøke den for en stille stund og ettertanke. Jeg vil tro det er et naturlig samlingssted å gå til også i uken som kommer, sier ordføreren.

STERKT PREGET: Ordfører Eva Danielsen Husby (Ap) forteller at Hasvik kirke er åpen som samlingssted for innbyggerne i kommunen.

Ordføreren har i kveld lagt ut informasjon til innbyggerne på kommunens Facebook-side:

En svært trist hendelse har rammet Hasviksamfunnet.

Hasvik kommune ble i dag formiddag, kl. 12.40, orientert om at en fiskebåt fra kommunen vår var funnet havarert nær Slettnes, og at begge to som var om bord i båten var savnet.

HASVIK: Hasvik er et lite samfunn sør på Sørøya i Finnmark.

Operasjonsleder Fure sier til VG at de avslutter søket for kvelden på grunn av vanskelige søksforhold.

– Vi starter i morgen når vi kan benytte oss av dagslyset og ferske mannskaper.

– Begynner dere å danne dere et bilde av det som har skjedd?

– Fra det vi har forstått så har far og sønn startet fra Honningsvåg og hatt en intensjon om å ta seg til Øst-Finnmark og skulle fiske krabbe der. Slik jeg har forstått det skulle de ned Tanafjorden.

I tillegg til at det har vært mye vær – er det også et lunefullt område å ferdes i med båt, opplyser operasjonslederen.

– Det er mange holmer man kan krasje i, sier han.

Avsluttet redningsaksjonen

Omtrent klokken 09.30 søndag morgen fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge en bekymringsmelding:

En sjark lå stille rundt 2,7 kilometer nord for Gamvik på Nordkyn-halvøya i Finnmark. Omtrent klokken 11.20 ble sjarken funnet på land.

Klokken 14.40 meldte HRS at en person var funnet omkommet.

Det var Hovedredningssentralen som ledet søket søndag, frem til politiet tok over klokken 17. Da var en allerede funnet, mens søket etter den savnede pågikk. De meldte da at de ikke lenger anså det som mulig å finne den siste savnede i live.

Værforholdene har gjort at søket har vært svært vanskelig. I tillegg til båten og den ene omkomne, er det funnet en uåpnet flåtekasse og to overlevingsdrakter.

SØKER: Det er vanskelige værforhold i ved Gamvik i Finnmark nå.

Båten skal ha ligget stille utenfor Gamvik siden omtrent klokken fire natt til søndag.

Da kystradioen ikke fikk kontakt med sjarken, ble en redningsskøyte sendt ut fra Mehamn for å sjekke. I tillegg ble en brøytebil sendt til området ved Slettnes fyr for å se etter sjarken derfra.

Men det var et Sea King-helikopter som til slutt fant sjarken, liggende havarert på land.