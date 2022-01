PROVOSERT: Bård Hoksrud (Frp) finner seg ikke i regjeringens håndtering av skjenkestoppen.

Hoksrud om skjenkehåndtering: − Jeg blir kjempeforbanna

Bård Hoksrud (Frp) reagerer på det han mener er fullstendig sprikende signaler fra regjeringen om nasjonal skjenkestans.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum fortalte i dag til Dagbladet at han vil oppheve den nasjonale skjenkestoppen – så lenge det ikke kommer noen sterke faglige råd som frarådet det.

– Dersom det ikke kommer tunge faglige råd som fraråder det, så må vi lempe på skjenkestoppen denne uka. Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sier uttaler finansministeren til Dagbladet.

Det gjør han få dager retter regjeringspartiene stemte nei til et forslag i Stortinget om å oppheve skjenkestoppen.

VIL ÅPNE KRANENE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har varslet at skjenkestoppen må avvikles om ikke det er tunge faglige råd som fraråder det.

– Provosert

Det får Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud til å se rødt.

– Jeg blir kjempeforbanna, og skikkelig provosert. Regjeringen gir vidt forskjellige signaler til en bransje de selv har kastet ut på dypt vann og overlatt til seg selv. Mange av bedriftene har allerede gått under, sier Hoksrud, som er helsepolitisk talsperson i Frp.

Han mener man kan lure på om Vedum har glemt at han ikke lenger er opposisjonspolitiker.

– Regjeringens håndtering av skjenkestoppen ser ut som en hjemme alene-fest, hvor det er sårt tiltrengt at noen voksne kommer og rydder opp. Nå må vi få klarhet: Hadde de allerede fått faglige råd om å åpne opp skjenkestoppen, da de stemte mot det i Stortinget?

Hoksrud viser til at Senterpartiet i Stortinget forsvarte skjenkestoppen, og mener partilederen - som han omtaler som «Vingle-Vedum» nå gir helt andre signaler.

– Vi har fått helt ulike signaler fra ulike statsråder. Helseministeren har forsvart skjenkestansen, mens Støre plutselig gir beskjed om at det blir noen lettelser før plutselig finansministeren av alle i regjeringen nå gir beskjed om at skjenkestoppen skal oppheves. Hvem er det som bestemmer her egentlig?

Statsminister Jonas Gahr Støre har varslet at det kommer noen lettelser i tiltakene fredag 14. januar.

IKKE HOLDBART: Høyres Tone Trøen reagerer sterkt på fremtreden til regjeringen når det kommer til skjenkestans.

– Vanskelig å forstå

Også lederen av Stortingets helsekomité, Tone Trøen (H), reagerer sterkt på måten regjeringen opptrer på i denne saken.

– Nå begynner det å bli vanskelig å forstå og henge med på regjeringens kommunikasjon. Har de allerede fått faglige råd om at skjenkestoppen bør oppheves, siden statsråder går ut og gir slike signaler? spør Trøen.

Dersom det har kommet slike faglige råd, minner hun om at helseministeren lovet at de skulle gjøre endringer så snart det er mulig. Hvis ikke, mener hun Vedum og regjeringen må være forsiktige med å skape forventninger.

– Denne måten å kommunisere på er forvirrende for de berørte, og rett og slett ikke holdbar. Dette handler om trygghet og forutsigbarhet for arbeidsplassene i en enorm bransje der mange nå er permitterte.

NHO stusser

– Vi forventer at regjeringen har tett kontakt med helsemyndighetene, og stusser derfor over at de går ut med signaler som dette uten at de samtidig stopper skjenkestoppen, sier Ole Michael Bjørndal, fagdirektør næringspolitkk NHO reiseliv.

– De må følge opp dette med en klar beskjed om at skjenkestoppen avblåses og når det skal skje. Dette har med forutsigbarhet rundt permitteringer å gjøre, men også bookingene for våren blir hemmet for hver dag som går nå, sier han.