Breddeidretten hardt rammet: − Totalt krise for barn og unge

Flere idrettsklubber frykter forlengelse av coronatiltakene i breddeidretten: – Idrett er en ekstremt viktig møteplass, sier klubbleder.

Av Silje Lien Sveen

– Hvis vi går løs på tredje året med nedstengt aktivitet, ser jeg på det som totalt krise for barn og unge.

Det sier daglig leder i Ull/Kisa fotballklubb Andreas Aalbu, til VG.

13. desember innførte regjeringen svært inngripende tiltak i hele landet. For breddeidretten betydde det en meters avstand, og antallsbegrensninger for aktiviteter innendørs.

Denne uken skal regjeringen vurdere hvilke tiltak som skal justeres og videreføres. De har ikke utelukket at tiltakene kan bli forlenget.

– Folk er drit lei

Da tiltakene ble innført, hadde Ull/Kisa fotballklubb rukket å fullføre sesongen. Dersom det ikke har kommet lettelser i coronatiltakene når de starter opp igjen 17. januar, ser Aalbu alvorlig på konsekvensene.

– Hvis dette blir videreført, og vi ikke kommer i gang med vanlig aktivitet før på våren, er jeg bekymret for våre yngre spillere, sier han.

LEDER I ULL/KISA FOTBALLKLUBB: Andreas Aalbu.

Info Coronatiltak for organiserte fritidsaktiviteter Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltagerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.

Utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan gjennomføres, hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

Det anbefales ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. Vis mer

Aalbu trekker frem idretten som en viktig møteplass, og er redd for at tiltakene vil føre til demotiverte spillere og økt frafall.

– Folk er drit lei, sier han og fortsetter,

– Dette handler ikke bare om dem som skal bli profesjonelle spillere, men også dem som trenger den møteplassen. Fotball og idrett er en ekstremt viktig møteplass, men hvis det føles som et ork, er det lett å dette fra.

Aalbu har forståelse for at dagens situasjon krever enkelte restriksjoner, men peker på at mange har blitt flinke på smittevern etter to år med pandemi. Ifølge ham, har ikke ett eneste smittetilfelle blitt videreført i klubben under hele koronapandemien.

– Vi har hatt fine rutiner og vi har lært å være kreative, sier han.

STENGT: Etter planen skulle treningene vært i gang igjen 5. januar, men som følge av de høye strømprisene, har klubben sett seg nødt til å holde stengt i to uker lenger enn planlagt.

– Hardt slag i magen

Direktør for elitefotball i Fotballforbundet Lise Klaveness sier at tiltakene får store konsekvenser for både barn, unge og voksne i fotballen. Hun mener det er god grunn til å forvente en annen tilnærming nå enn da Delta-viruset herjet i fjor.

– Det er ingen dokumentasjon som underbygger at fotball utendørs bidro til smitteutbrudd og innleggelser. Nå er det høyere vaksinasjonsgrad, og vi har erfaring med smittevernsarbeid, sier hun og legger til,

– Forventningen til den nye regjeringen er stor.

Direktør for elitefotball i Fotballforbundet Lise Klaveness, sier tiltakene skaper stor frustrasjon i hele organisasjonen.

Klaveness anerkjenner at smittevern er viktig, men mener regjeringen bør gå bort fra meteren da den gjør at fotballen i praksis er nedstengt for mange.

– Det vil være et hardt slag i magen på hele organisasjonen, dersom tiltakene videreføres.

Må holde stengt

For innendørs idrett, sier rådene at det bør være maks 20 personer til stede. Det gjør at Bergens Turnforening, ikke har hatt tilbud til medlemmene i breddepartiene siden tiltakene ble innført 13. desember.

– Det er over 20 personer i partiene, og vi kan ikke selektere ut noen som får trene. Det i seg selv er en belastning for barna og oss som må gå ut med oppdatert informasjon hele tiden, sier leder Asle Pedersen.

– Det verste er usikkerheten som melder seg hele tiden.

Leder i Bergens Turnforening Asle Pedersen. Foreningen skulle etter planen ha startet opp denne uken, noe coronatiltakene satt en stopper for.

Turnforeningen skulle etter planen ha åpnet opp denne uken, men på grunn av de strenge tiltakene har de sett seg nødt til å holde stengt inntil videre.

– De 700–800 barna som skulle vært i gang, får ikke den møteplassen de gleder seg til hver uke. Den er alfa omega.

– Utfordrende

Folkehelseinstituttet skriver til VG at det er utfordrende å finne riktig nivå for tiltak og riktig tidspunkt for å lempe på dem. Samtidig, understreker de at unges behov for aktivitet også er folkehelse.

– Når FHI gir innspill til Helsedepartementet, gjør vi først og fremst smittevernfaglige vurderinger, men påpeker også viktigheten av å vurdere tiltakenes smitteverneffekt opp mot tiltaksbyrden, skriver overlege Tone Bruun i en e-post.

Bruun skriver at FHI ikke vet hva regjeringen ender opp med, når de skal vurdere hvilke tiltak som skal videreføres.

– De har imidlertid noe bedre tid og et noe bedre kunnskapsgrunnlag å gå ut i fra nå enn de hadde i desember da omikronvarianten brått ble introdusert, skiver hun og legger til,

– Dessuten vil det gjøres fortløpende vurderinger av situasjonen også etter neste uke, og tiltakene kan dermed justeres på ny basert på ny kunnskap og epidemiens utvikling.

Frykter mer frafall

Statssekretær i Kulturdepartementet Gry Haugsbakken (Ap), understreker at de er bekymret for barn og unge når det gjelder både helse og deltakelse.

– Derfor prioriterer vi barn og unge høyest, og derfor har de også mindre inngripende tiltak nå enn de har hatt ved så strenge innstramminger tidligere, skriver statssekretær Gry Haugsbakken i en e-post til VG.

Haugsbakken skriver at tiltakene vurderes nå, men at det er for tidlig å si hva resultatet blir.

– Så fort det er mulig å innføre lettelser, vil vi gjøre det. Jeg gjentar det statsministeren sa forrige uke: Tiltakene skal ikke vare en dag lenger enn nødvendig, skriver hun.

Aalbu forteller at klubben har merket frafall under pandemien, og frykter at dette vil øke dersom det ikke blir lempet på tiltakene.

– Hvis vi går løs på et tredje år med det uvisse, vil folk falle av. Jeg har en forventning og et håp om at vi kan gå tilbake til tilsvarende tiltak som fra sommeren, og at vi får lov til å trene normalt, sier Aalbu.