Politiet jobbet på ulykkesstedet på Grorud i Oslo 17. desember 2020.

Stakk i panikk etter påkjørsel: − Jeg burde ha stoppet

Han skulle hente julegaver for å overraske barna og samboeren, men tok et fatalt valg da han satte seg bak rattet: – Jeg kunne ha gått i stedet, sa tiltalte i retten.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bestemmelsesstedet var bare noen minutter unna, om han hadde gått gjennom borettslaget. Likevel gikk han til garasjen, selv om han nylig hadde mistet førerkortet.

Fire timer tidligere hadde han røkt hasj og tatt GHB, men følte seg ikke ruset.

– Jeg hørte et dunk, sier mannen i 30-årene om øyeblikket da bilen traff Dhenujen Yogathas i Maria Dehlis vei i Oslo i kveldsmørket 17. desember 2020.

Han er tiltalt for i fjor uaktsomt å ha forvoldt 13-åringens død, men nektet seg skyldig i bildrap da straffesaken åpnet i Oslo tingrett mandag.

Da gutten døde på sykehuset dagen etter, ble foreldrene spurt om organdonasjon.

– Vi samtykket på stedet, for han var en hjelpsom gutt, forklarte faren Yogathas Radmanikcam i retten.

Tapet av minstegutten har vært tungt for den tamilske familien.

– Det er en trøst at organene hans ble fordelt på tre andre barn, sier avdødes far.

Dhenujen Yogathas (13) døde etter påkjørselen 17. desember 2020.

De var tre gutter som akkurat hadde gått over Maria Dehlis vei og skulle ned en gjørmete skogvei. Tiltalte så dem som skikkelser i veikanten. Det er ikke fortau på stedet.

Så bevegelse

– Jeg ser en bevegelse på høyre side, forklarte tiltalte i retten.

Han tar foten på bremsepedalen når en av personene går litt ut i veibanen. Så trekker personen seg tilbake. Han løfter foten, bilen triller videre.

Selv anslår han farten til mellom 50 og 60 kilometer i timen. Sakkyndige i Statens vegvesen har anslått farten til 68 km/t. Det var 50-sone på stedet.

Han tror ikke ulykken kunne vært unngått.

– Han kom såpass fort ut, forklarer han i retten.

– Tenkte ikke klart

Etter påkjørselen hevder han å ha bremset han et øyeblikk før han kjørte videre. Åstedsgranskerne fra Statens vegvesen fant ikke bremsespor på den våte asfalten.

Avdødes venner har forklart at de ikke hørte bilen.

Politibetjenten som tok deres forklaring etter ulykken, fortalte retten at kameraten deres ikke ville gå skogsveien fordi han ikke ønsket at skoene skulle bli våte og møkkete.

– Han tok 2–3 skritt bakover mens han snakket med kameratene. De hørte det smalt. Og så så de ham ikke lenger bak seg, forklarte politibetjenten.

Tiltalte sier han så bilen som kom imot, men ikke gutten som ble kastet eller ført 40–50 meter før han ble overkjørt av den andre bilen.

– Jeg fikk panikk, jeg tenkte ikke klart, forklarte sjåføren.

Flere hundre tente lys og la ned blomster under minnestunden for Dhenujen Yogathas (13).

Våget ikke melde seg

Han parkerte bilen utenfor Furuset forum, og ringte samboeren. På vei hjem passerte de ulykkesstedet, der nødetatene fremdeles var i arbeid.

– Jeg spurte hva som hadde skjedd, men fikk ikke vite noe, sa tiltalte i retten.

En politibetjent som vitnet mandag, bekrefter at han ble kontaktet og hadde svart at det hadde vært en trafikkulykke.

– Jeg spurte om vedkommende kjente noe til saken, hvorpå han svarte nei, forklarte politibetjenten i retten.

Hjemme søkte sjåføren på nettet for å finne nyhetsoppslag om ulykken.

– Jeg skulle til å melde meg, men turte ikke, forklarte tiltalte.

– Burde ha stoppet

I stedet røkte han en joint med hasj og inntok GHB, etter han hadde lagt de to barna sine. Rusprøven viste utslag, etter at politiet kom på døren i ettiden om natten.

Dhenujen Yogathas (13) døde dagen etter av skadene.

Bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag spør om han kunne gjort noe annerledes.

– Det som skjedde, skjedde. Men jeg burde ha stoppet, ringt ambulanse og politi, blitt igjen på stedet og tatt ansvar der og da. Men jeg fikk panikk.

Tobarnsfaren sier at han ganske ofte har tenkt på det i etterkant, hva han kunne gjort.

– Det er tungt.

Krever erstatning

Under hans forklaring sitter avdøde Dhenujen Yogathas foreldre og storebror på andre siden av rettssalen og ser uttrykksløst på ham.

Bistandsadvokaten vil på deres vegne kreve oppreisningserstatning og argumentere for at sjåføren opptrådte grovt uaktsomt.

Faren Yogathas Radmanikcam (f.v.), storebror Thivakar og moren Vijitha Jennifer Yogathas sammen med bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag i Oslo Tingrett.

Foreldrene forteller om en utadvendt, hjelpsom gutt som var veldig godt likt på Furuset.

– Å miste ham er vanskelig. Han ga oss glede. Vi kan ikke glemme ham, sa faren Yogathas Radmanikcam og tørket tårer i vitneboksen.

– Må ta konsekvensene

Dommer Runa Nordahl Hæreid spør hvordan det er for familien å møte sjåføren for første gang siden ulykken og høre at han ikke erkjenner straffeskyld.

– Han har jo et liv og to barn, men han må ta konsekvensene av hva han har gjort og få den reaksjon han fortjener, sier avdødes far.

Bare ni dager før dødsulykken hadde tiltalte mistet førerkortet, da han forsøkte å kjøre bil mens han var påvirket av hasj og GHB.

Da ble han funnet sovende i bilen, med spy utenfor bilen.

Likevel hadde han kjørt bil til og fra jobb. Han tok en telefon fra politiet om avhør etter førerkortbeslaget, mens han var på vei ned i garasjen for å hente julegaver.

Mannen erkjenner straffskyld for de mindre alvorlige postene i tiltalen.