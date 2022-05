De lever utenfor strømnettet

I dette nabolaget

trenger ingen

å bekymre seg

over skyhøye

strømregninger. De lever utenfor strømnettet

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mens folk flest fortviler over skyhøye strømregninger, finnes også dem som ikke trenger å bekymre seg.

I Holmestrand går flere naboer mot strømmen.

Gertruud og Mariannes familier er blant ytterst få med helårsbolig i Norge som lever uten å være tilkoblet strømnettet. De produserer all energien de trenger selv, i sine egne hus.

– Det fungerer fint, også om vinteren, sier Gertruud Kunst til VG.

Hun og samboeren er heller ikke tilkoblet det offentlige vann- og avløpsnettet. De lever såkalt off-grid, helt utenfor infrastrukturen de aller fleste av oss er tilknyttet og avhengig av.

– Jeg vil påstå at vi har fått et bedre liv, selv om ting kan være litt tungvint av og til, sier 62-åringen.

Huset til Gertruud Kunst og Sascha Bøhme har en innvendig boflate på 65 kvadratmeter. Det har åpen kjøkkenløsning, og bare ett soverom.

Marianne Abrahamsen bor hundre meter unna, med mann og to barn på 8 og 11 år. Heller ikke de er tilkoblet strømnettet.

– Vi ønsket en mer bevisst livsstil, og bestemte oss for å ta steget. Det har vært mye jobb, men vi angrer ikke, sier hun.

Hun sier at de først tvilte på om det var mulig å leve uten å være tilkoblet strømnettet.

– Vi var på besøk her for å se på Gertruud og Sascha sitt prosjekt, og ble veldig inspirert. Mange mente det ikke ville gå, men det går helt fint, sier hun.

Vann pumpes opp fra en 90 meter dyp brønn, og avløpsvann og kloakk renser de selv. De har installert kompostdo - og bygget sitt eget renseanlegg for vann som er brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging.

Gertruud er fra Nederland, Sascha fra Tyskland, og begge har bodd over 20 år i Norge. Hun er kultursjef i Holmestrand kommune, han jobber som snekker.

I 2005 fikk de høre at en bonde i Holmestrand hadde planer om å etablere en økolandsby i kommunen. Det skulle gå fem år før reguleringsplanen var på plass. I 2011 startet de å bygge sitt eget hus, og i dag er det fem hus i økogrenda Terra Libera, som har plass til 8 til 10 hus totalt.

– Vi ville bygge så miljøvennlig som mulig og det beste er da å bygge et lite hus, slik at du bruker lite materialer til husbygging og til vedlikehold. Vi er bare to.

Ekteparet har bygget sitt eget renseanlegg for avløpsvann. Vannet går gjennom flere lag med skjellsand, og pumpes deretter ut i hagen. Matrester blir kompost.

Huset i Starrboåsen 9 står på betongsøyler. Det gir god lufting under huset, noe som ifølge eierne har tre fordeler:

– Gulvet kunne isoleres med halm uten at det råtner, beskyttelse mot radonstråling og redusert bruk av betong.

Boligen har en innvendig boflate på 65 kvadratmeter. Det har åpen kjøkkenløsning, og bare ett soverom.

Hele huset er isolert med halm, både i vegger, tak og gulv. Halmen «puster», isolerer godt og skaper et godt innemiljø, sier Gertruud.

Halmveggene er pusset med leire, både inn- og utvendig. Malingen til veggene innvendig har de kokt ut av hvetemel og leirepulver.

– Vi har brukt mye tid på å finne ut av ting underveis i prosessen. Det hadde aldri kunne latt seg realisere om ikke Sacha var snekker og veldig praktisk anlagt, sier Gertruud.

Solcellepanelene på taket er husets hovedenergikilde. De sørvendte panelene er montert stående, for å fange mest mulig av den lave vintersolen.

De fleste vinduene er også vendt mot sør.

– Om vinteren står solen lavt, men den skinner rett inn og varmer opp huset. Man kan få mye gratis ved å designe riktig.

Lange perioder uten sol kan bli krevende på vinterstid, og en strømgenerator står i beredskap om det skulle bli tomt for strøm.

– Det skjer omtrent en gang i året at vi må lade batteriet med generatoren, sier hun.

FRA TAK TIL KJELLER: Fra de 14 solcellepanelene på taket lagres strømmen i batterier i kjelleren. Til sammen seks batterier som hver veier 90 kilo.

Verken kjøkkenet eller badet har alle de moderne fasilitetene de fleste av oss er vant til.

På kjøkkenet til Gertruud og Sascha står en gigantisk vedfyrt komfyr i støpejern som ble kjøpt i Nederland.

Den viktigste funksjonen er matlaging og oppvarming av vann, i tillegg varmer den også opp huset.

– Det første jeg gjør om morgenen på vinterstid er å fyre i den. Fra mars/april fyrer vi kun om kvelden når vi skal lage mat, og da varmer vi samtidig også opp vannet.

Toalettet er todelt med ett avløp til urin og ett til avføring, som komposteres i flere år, blandes med hageavfall og brukes til slutt som kompost i hagen. Urinen blandes med vann og pumpes ut under hagen.

Der dyrkes det grønnsaker, både i et lite drivhus og i jorda utenfor.

– Vi er selvforsynt med grønnsaker i cirka fem 5 måneder. Vi dyrker blant annet salat, bønner, erter, tomater, squash, agurk, forskjellige kålsorter og selleri.

For Gertruud og mannen var det viktig å etterlate et så lite miljøavtrykk som mulig da de bygget nytt hus for drøyt ti år siden. De ville ha mest mulig lokale materialer, minst mulig plast og begrenset bruk av betong.

– Hele dette prosjektet er basert på en livsstil, som jeg begynte med på 90-tallet. Da bestemte jeg meg for å leve mer miljøvennlig. Det startet med å tenke på hva jeg spiste, deretter på hva slags klær jeg brukte og så hva jeg gjorde med pengene mine. Det har vært en veldig god prosess, og livet har fått en helt annen kvalitet.

Gertruud mener vi alle har et ansvar for hva slags klode vi etterlater til de kommende generasjonene.

– Jeg håper jeg kan si at jeg gjorde alt som sto i min makt for å etterlate kloden i så god stand som mulig.

«KJØLESKAPET»: Pumpehuset har en jevn temperatur på mellom 0 og 5 grader hele vinteren, og er ideelt som «kjøleskap».

I likhet med Gertruud og Sascha har ikke Marianne Abrahamsen fryseboks eller oppvaskmaskin. Kjøleskapet er bare i bruk når det blir for varmt for naturlig kjøling.

– Først var det uvant, men ingen krise. Man må redusere på en del ting om man velger å bo slik. Vi er blitt vant til å leve sånn.

– Hva sa barna da dere flyttet inn her?

– Datteren vår på elleve syntes først det var litt rart, at vi bodde så annerledes enn andre. Nå er hun stolt av det. Åtteåringen kan åpne sikringsskapet for å sjekke hvor mye, eller hvor lite, strøm vi bruker. Det har skapt en bevissthet.

Ikke alle beboerne i økogrenda har valgt å være uavhengig av strømnettet. Da det ble installert «vanlig» strøm i grenda, ble vannpumpen som sørger for å få drikkevannet opp fra brønnen tilkoblet strømnettet.

Det er også installert ladepunkt for elbil for de som har det.

Både Gertruud og Marianne er glad for at de slipper å få strømregninger, som mange i Norge nå sliter med å betale.

– Det er litt artig når det er strømbrudd, og kommunen sender ut varsel på sms til innbyggerne. Det merker ikke vi, for å si det sånn, ler Gertruud.

Hun mener det er feil at myndighetene gir strømstøtte til alle, uavhengig av hva slags økonomisk situasjon er i.

– Det fører ikke til reduksjon av strømforbruket, som er helt nødvendig i et globalt perspektiv, sier Gertruud.

– Det er en naiv og kortsiktig tanke. Bare de som har det vanskelig bør få støtte. De med store villaer bør ikke få noe fra staten. Dessverre går miljøbevissthet gjennom lommeboka.

På vinterstid fyres det ofte i støpejernskomfyren på kjøkkenet til Gertruud Kunst og samboeren.

Marianne sier at de er ekstra varsomme med bruk av strøm i de mørkeste vintermånedene november, desember og januar, da strømproduksjonen er på det laveste.

I denne perioden skrur de av inverteren som omformer solcellestrømmen fra 24 volt til «vanlig» 230 volt, som vaskemaskiner, kjøleskap og andre husholdningsapparater krever. Årsaken er at denne omformingsprosessen trekker ekstra strøm.

– Det er derfor vi bruker minst mulig av apparater på vinterstid som trenger 230 volt. Så slår vi bare på omformeren når vi trenger den, for eksempel til vaskemaskinen, og slår av hele omformeren igjen etter bruk. Om sommeren står den på hele tiden, og vi kan da ha for eksempel et vanlig kjøleskap i kontinuerlig drift.

– Når man bor off-grid har man jo ikke tilgang på annen strøm enn den man produserer selv. Men «alle bekker små gjør en stor å».

Info Mariannes off-grid triks i hverdagen Støvsuger mindre om vinteren, bruker kost og moppe i stedet.

Kun lunk på radiator om natten. Skrur opp om morgenen og ned etter morgenstell. Når vi skal dusje gjør vi det samme, skrur opp 15 minutter i forveien. Radiator er praktisk når man ikke kan garantere jevn temperatur på varmtvann. Det går raskere å varme opp med radiator framfor gulvvarme da det er et "tregere" system fordi massen i gulvmaterialet må varmes opp, i motsetning til radiatoren som varmer luften i rommet direkte.

Dusjkabinett er praktisk når man bygger med minst mulig plast. Da slipper man membranen på veggen. Bonus er også at luften inni kabinettet blir raskt varmet opp når man dusjer, så man fryser ikke etter dusjen selv om baderommet kan være kaldere enn mange andres baderom. Har man i tillegg tak på dusjkabinettet sånn som vi har blir det enda mer effektivt/ godt og varmt. Med morgenkåpen hengende rett på utsiden, er man tørr og varm på et øyeblikk.

Litt mindre klesvask om vinteren enn om sommeren, og litt kortere vaskeprogram. Alle vinterjakker vaskes om våren (når vi har stor strømproduksjon) før vi henger de vekk. Laken og putetrekk er det behov for å vaske oftere enn dynetrekket, så da har vi flere ekstra sett av dette.Så samler vi opp flere runder med laken- og putetrekk og vasker det når vi får en soldag.

Lang smal horisontal radiator med tørkesnor/ -stang rett over, gjør klestørkingen effektiv.

Tørking av våte støvler på toppen av peisen (som er bygget av varmelagrende olivinstein). Enkel adkomst til toppen av peisen i 2.etg.

Barnerommene, sofakroken og hjemmekontoret i andre etasje da varmen stiger og peisen derfor har rask effekt oppe.

Radiator plassert ved spiseplassen i første etasje varmes raskt opp når vi lager middag med vedfyring og vannkappe (vann varmes opp via komfyr og fordeles til radiator mens vi lager middag).

Kjøkkentralle der vi plasserer skitne kopper etc, så blir kjøkkenbenken ryddig selv om vi ikke har oppvaskmaskin å rydde inn i. Man må fremdeles vaske opp for hånd, men slipper rotet på benken som raskt oppstår når man ikke har oppvaskmaskin.

Varmekilde plassert midt i huset og mest mulig åpen løsning. Åpent opp til andre etasje. Bygge så lite som mulig. Vis mer

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ikke oversikt over hvor mange helårsboliger i Norge som ikke er tilkoblet strømnettet.

Seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sier at nettselskapene har en plikt til å levere strøm til alle som ber om det.

– Kundene må forplikte seg til å betale for bruk av strømnettet (nettleie) og eventuelle kostnader med investeringer for å bli tilknyttet. Verken nettselskapene eller NVE har en komplett oversikt over de som ikke har bedt om å bli tilknyttet strømnettet, sier Jonassen.