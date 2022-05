LENKET FAST: Leder i Sosialistisk Ungdom, Synnøve Kronen Snyen, har lenket seg fast for å aksjonere mot gruvedumping i Førdefjorden.

Synnøve (25) lenker seg fast til anleggsmaskinene

I snart tre uker har unge aksjonister markert at de ikke ønsker gruvedumping i Førdefjorden. Nå vil Sosialistisk ungdom kreve et forbud mot sjødeponi i Norge.

– Vi står midt oppe i en naturkrise og da kan vi ikke tillate at gruveselskapet kan dumpe giftig gruveavfall i fjorden, sier Synnøve Kronen Snyen (25), leder i Sosialistisk Ungdom til VG på telefon.

Sammen med en gjeng sitter hun lenket fast til en anleggsmaskin ved Førdefjorden.

– Fjorden er en nasjonal laksefjord og det er et viktig gyteområde for torsken, sier Snyen.

Når VG prater med henne, har politiet akkurat kommet til stedet og gitt beskjed om at de kommer til å fjerne aksjonistene.

I 2016 var Verdens naturvernunion samlet på Hawaii. 53 stater støttet et vedtak om å stoppe dumping av gruveavfall i sjø. Bare Norge og Tyrkia stemte imot.

KLIPPER AV: Politiet klipper av lenkene til aksjonistene og fører dem bort torsdag 12. mai.

Får forelegg på 10.000 kroner

Politiet har gitt beskjed om at aksjonistene må flytte seg, men mange nekter.

Det fører til at de må gripe inn og få bort aksjonistene. Likevel er politistasjonssjef Dag Fiske ved Førde politistasjon fornøyd.

– De oppfører seg veldig bra utover at de ikke etterkommer våre pålegg. Og ut ifra det blir de innbrakt, men ellers så oppfører de seg eksemplarisk i vårt møte med dem, sier han.

Alle som ikke følger politiets pålegg får 10.000 kroner i forelegg, sier han.

Dersom de ikke vedtar forelegget, vil saken gå til retten.

Vil kreve forbud

Aksjonen mot gruvedumping har pågått i to og en halv uke. Det er Natur og ungdom som organiserer aksjonscampen.

Leder Snyen i Sosialistisk Ungdom var der sist i mars, men kom tilbake på onsdag for å aksjonere.

– Norge er ett av to land i verden som fortsatt tillater nye gruveprosjekter med sjødeponi, og det vil vi ha en slutt på en gang for alle, sier Snyen.

Hun sier at ungdomspartiet kommer til å kreve at SV legger frem et forbud mot sjødeponi, altså dumping i sjøen, i Norge, når partiet forhandler om revidert statsbudsjett.

– Det bryter med EUs mineralavfallsdirektiv, så derfor håper vi at vi kan stoppe gruvedumpingen, sier hun.

EUs mineralavfalldirektiv er en del av norsk lov. Ifølge den skal det lages en plan for avfallshåndtering, der minimering av avfall skal være en del av prosessen.

Her sitter aksjonistene lenket fast ved Førdefjorden.

Mener det er ulovlig

Også Natur og Ungdom og Naturvernforbundet mener dumpingen er et brudd med EUs mineralavfallsdirektiv og avfallsforskriften.

I et brev sendt torsdag til Klima- og miljødepartementet, varsler miljøorganisasjonene at de vil gå til søksmål mot staten for å stanse deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden.

I brevet sier organisasjonene at tillatelsen som ble gitt selskapet Nordic Minding i 2015 ikke inkluderte en plan for håndtering av gruveavfallet.

– Det er en klar saksbehandlingsfeil. Vi ber derfor Klima- og miljødepartementet om å trekke utslippstillatelsen tilbake, men er forberedt på at det kan bli nødvendig å gå rettens vei, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet til NTB.

FØRT BORT: Aksjonister ble torsdag ført bort av politiet.

Selskapet er ikke bekymret

Klima- og miljødepartementet har ifølge NRK tre uker på seg til å komme med et svar.

Om kravet ikke tas til følge, blir det opp til landsstyrene i Naturvernforbundet og Natur og Ungdom om det skal reises søksmål mot staten.

LENKET SEG FAST: Flere aksjonister fra Natur og Ungdom har vært ved Førdefjorden i snart tre uker. Mange har lenket seg fast, også torsdag.

Direktør i gruveselskapet Nordic Mining, Kenneth Nakken Angedal, er ikke bekymret.

– Vi er trygge på at driftstillatelsen er gitt på et godt og lovlig fundament, etter gode og lange vurderinger i mange instanser, skriver han i en e-post til VG.

Han sier at disse arbeidene, forberedende aktivitet og ryddearbeid, ikke er et inngrep i urørt natur og at han håper at aksjonistene snart trekker seg tilbake.

– Vi håper at aksjonistene vil trekke seg tilbake til det området vi har satt av til de for å kunne ytre sine meninger på en lovlig måte, sånn at vi kan opprettholde vårt godkjente arbeid, sier han til VG.