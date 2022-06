FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen har omtalt varslene i Forsvaret som «en indre fiende.

Forsvarssjefen ber om en ekstern evaluering av varslinger

Torsdag leverer forsvarssjef Eirik Kristoffersen en såkalt statusrapport om varslingssaker i Forsvaret til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Publisert: Nå nettopp

Ifølge statusrapporten har varslingsordningen fungert etter hensikten. Likevel vil de be om en ekstern gjennomgang av systemet.

Rapporten kommer etter at flere medier har satt søkelys på mobbing, seksuell trakassering og andre varslingssaker i Forsvaret.

I rapporten gjennomgår forsvarssjefen de konkrete sakene som har kommet frem i pressen, og hvordan disse er blitt håndtert.

I rapporten går Kristoffersen også gjennom systemet for varsling i Forsvaret, der den såkalte varslingskanalen er viktigste rapporteringslinje, og hvilke nye tiltak han anbefaler.

Dette er de nye tiltakene:

Bedre ivaretakelse av varsler, den som blir varslet på og andre involverte – blant annet med oppfølging og informasjon underveis i behandlingen, og i etterkant.

Helhetlig vurdering av bruken av reaksjoner og sanksjoner, og sikre at reaksjonen står i forhold til alvorlighetsgraden i saken.

Øke kompetansen hos dem som skal behandle varslingssaker.

– Sånn rapporten ligger er den balansert, og beskriver nå-situasjonen på en god måte. Det er en beskrivelse av det vi står i, og noen tiltak, mener Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

En av sakene som blir behandlet i rapporten, er VGs avsløring om sersjanten som gjentatte ganger snikfilmet en kvinnelig soldat i dusjen. Sersjanten ble dømt, men har beholdt graden og jobben i Forsvaret.

Ander saker som behandles i rapporten er varsler rettet mot 17 toppledere, såkalte flaggoffiserer, i Forsvaret. Disse varslene er blitt omtalt av NRK.

Én av sakene skal være kritikkverdige, har forsvarssjefen uttalt etter å ha gjennomgått varslene. Han vurderer å politianmelde saken fra 2018. Ifølge Kristoffersen handler den om «uryddighet rundt økonomi». Personen det ble varslet om har sluttet i Forsvaret.

Kristoffersen, som tiltrådte som forsvarssjef i august 2020, har uttalt at det er «krise» i Forsvaret i forbindelse med varslingssakene, og at mobbing og seksuell trakassering skal slås hardt ned på.

Den siste tiden skal han ha fått i snitt åtte varsler om dagen.

Forsvarets egen kartlegging viste i fjor at halvparten av kvinnene i Forsvaret har opplevd seksuell trakassering, og hver tredje kvinne i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

LEDER: Jens Jahren i Befalets fellesorganisasjon (BFO).

– Ikke generelt kulturproblem

– Uakseptabel adferd må håndteres på en god måte. Det å behandle det på en god måte i tide er veldig viktig både for den som varsler, men også den det blir varslet på, sier Jahren i BFO.

Han sier han mener det er et stort omfang av mindre varslingssaker i forsvaret, som de store sakene kan drukne i.

– Jeg tror det har blitt snakket mye om, og så er man mer opptatt av at man skal si ifra om forhold på arbeidsplassen, som er veldig positivt. Men hvis det blir en stor mengde er det også vanskelig å håndtere.

– Mener du det varsles for mye?

– Det er ikke det at man varsler for mye, men også i Forsvaret speiler man samfunnet, og det har blitt en kultur av at hvis det skjer noe på en arbeidsplass er det varsling som gjelder. Internrevisjonen gjennomgår dette faglig, og vi ser at mange forhold ville blitt løst bedre og raskere i de normale kanalene.

Han mener ikke det er snakk om en ukultur i forsvaret:

-- Jeg mener at det ikke er et generelt kulturproblem i Forsvaret, men vi har for mange enkeltsaker. Vi har råtne egg, eller folk som gjør dumme ting, også i Forsvaret - men jeg tror at vi også vil kunne ha det i framtiden. Det handler om å håndtere det på en god måte.