Ekspert etter galla: − En modernisert kongelig fest

– Skål, sa prinsesse Ingrid Alexandra til sine gjester og hevet glasset etter avsluttet tale. Kongehuseksperten Trond Noren Isaksen kaller feiringen av tronarvingens myndighetsdag, en modernisert, kongelig fest.

Publisert: Nå nettopp

– Da kronprins Haakons 18-årsdag ble feiret, var det knapt noen under 50 år på gjestelisten. Denne gangen hadde kongehuset lagt vekt på å invitere venner. Det skulle være litt ungdomsfest, sier Noren Isaksen.

Han mener talen ga et innblikk i dynamikken i den kongelige familien.

– Hun var tydeligere på forholdet til brødrene og feiret 18-årsdagen med alle som vil være viktige støttespillere i den spesielle rollen hun har, sier historiker og kongehusekspert Norén Isaksen.

– I talen skisserte hun de områdene som vil prege hennes kongelig gjerning på kort sikt, som miljø og mangfold. Hun fikk også fram betydningen av å ha folk rundt seg og var mer spesifikk om forholdet til brødrene. Vi ser brødrene, men vi vet ikke så mye om dem. Ingrid Alexandra var litt inne på det også i konfirmasjonstalen, da sa hun «dere er de beste brødre....noen ganger.» Denne gangen sakket hun om broren Magnus som gir en klem på dårlige dager, sier Norén Isaksen.

Ingrid Alexandra takket også broren Marius for at han alltid passer på og beskytter henne. Vi fikk også høre at hun og bestefar kongen ser på cowboyfilmer sammen på Kongeskipet.

VENNER: Emma , Mia og Anna var tre av prinsesse Ingrid Alexandras venner som gledet seg til fest på slottet.

Kongehusekspert Noren Isaksen sier at alle de kongelige gjestene er personer som vil være viktige for Ingrid Alexandra i hennes liv.

– De er personer som kan forså henne og som hun kan søke råd hos. Når Ingrid Alexandra blir dronning, kan hun snakke med Maxima og Victoria, de kjenner hverandre godt og kan lene seg på hverandre, sier kongehuseksperten.

Han beskriver pappa Haakon Magnus 18-årsdag som en fest der det var svært få under 50 år blant gjestene.

– Tidene har forandret seg. Ingrid Alexandra har venner på Elvebakken Videregående skole, fra tiden på Uranienborg skole og fra Asker og andre steder i livet. Nå er kongehuset mindre stivt. Dette var en modernisert, kongelig fest der mange av vennene var invitert. Det skulle være litt ungdomsfest, sier kongehuseksperten.