Regjeringen forlenger coronasertifikatet for uvaksinerte med coronasykdom: − I praksis en veldig liten gruppe

Coronasertifikatet etter gjennomgått covid-19 har blitt forlenget fra seks til tolv måneder innad i Norge. I praksis vil endringen gjelde svært få voksne, mener assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Nå nettopp

Endringen trådte i kraft fredag, skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sine sider.

– Det er personer som har fått påvist covid-19 fra september 2020 til mars 2021 som nå får forlenget sin status som «beskyttet» med grønn farge i det norske koronasertifikatet for en periode på 12 måneder etter at de testet positivt, sier Nakstad til VG og legger til:

– Men fordi mange av har disse blitt vaksinert med en dose i sommer, vil de uansett regnes som fullvaksinerte og ha grønt sertifikat på lik linje med andre fullvaksinerte.

Ifølge Nakstad er det en veldig liten gruppe mennesker som har vært syke med corona det siste året som ikke er vaksinert.

– I praksis er det en veldig liten gruppe denne endringen vil ha betydning for. Den gjelder kun uvaksinerte som har gjennomgått covid-19 fra september 2020 til mars 2021.

Endringen gjelder kun innad i Norge. Dersom du har hatt coronavirus i løpet av de tolv siste månedene kan du derfor få tilgang til arrangementer hvor det kreves grønt coronasertifikat uten å teste deg først.

Se hvilke regler som gjelder til enhver tid i VGs coronaspesial.

EU fastholder fortsatt 180 dager etter sykdom som sin grense for beskyttelse.

– EU-landene har ikke gjort tilsvarende endringer for innreisekarantene enda. Denne endringen vil ikke hjelpe deg ved grensekryssing i Europa, sier Nakstad.

Det samme vil gjelde for innreise til Norge.

– Det betyr at dersom du hadde covid-19 for mer enn seks måneder siden og fortsatt er uvaksinert, må du i karantene når du kommer tilbake til Norge fra oransje eller røde områder i Europa, som for eksempel Sverige, forklarer han.

Nakstad påpeker at en stor andel av de som har gjennomgått coronavirus fikk sykdommen på vårparten i fjor.

– Mange av de som har gjennomgått covid-19 var syke for mer enn ett år siden. De ble syke under den første bølgen, sier han og legger til:

– Flere av dem har nå rukket å få vaksine og regnes av den grunn som immune med grønt sertifikat.

Sertifikatet gjelder i 12 måneder etter sykdom. Den assisterende helsedirektøren påpeker at beskyttelsen ved fullvaksinering ser ut til å være lengre.

– I den nærmeste tiden ser det ut som at det grønne sertifikatet vil ha lenger varighet etter vaksinering enn etter gjennomgått sykdom alene.