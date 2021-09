SIKTET: Mannen i 50-årene er siktet for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Tengs-siktet hevder politiet har tatt feil mann

Mannen i 50-årene nekter for å ha noe med drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen, og mener politiet har tatt feil mann.

– Min klient har lest gjennom og signert avhørene nå. Politiet har ikke bedt om nye avhør, men min klient sier at han er klar for å svare på de spørsmål politiet måtte ha i fortsettelsen. Han er tydelig på at politiet har tatt feil mann, sier advokat Stian Kristensen til VG.

Mannen i 50-årene ble pågrepet i en bobil på Lista for to uker siden. Han ble da siktet for å ha drept 17-årige Birgitte Tengs i 1995, og ble samtidig mistenkt for å stå bak drapet på Tina Jørgensen (20) fem år senere.

Den drapssiktede mannen signerte denne uken avhørene han ga til politiet like etter pågripelsen av ham onsdag 1. september.

I avhørene har han forklart seg om siktelsesgrunnlaget, som politiet blant annet har sagt handler om DNA-treff. Politiet mener disse treffene kan knyttes til ham.

Mannen i 50-årene nekter straffskyld for alle anklager mot seg.

Han begjærte seg løslatt da han 3. september ble varetektsfengslet i fire uker av Sør-Rogaland tingrett. De to første ukene ble han ilagt full isolasjon, samt medieforbud og brev- og besøksforbud i hele perioden.

Onsdag forkastet Gulating lagmannsrett mannens anke, noe som betyr at han må forbli i varetekt til minst 1. oktober.