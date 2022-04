VINTERFØRE: E6 i Oslo 1. februar i år.

Nå kommer snøen tilbake på Østlandet

Kanskje ikke så lurt å bruke helgen til å legge om til sommerdekk. Nå varsler meteorologene 5–10 cm snø på Østlandet og deler av Sørlandet i begynnelsen av neste uke.

Av Jørn Pettersen

På Twitter lørdag skriver Meteorologene:

«Kong vinter gjøre et nytt inntog på Østlandet etter en måned nesten uten nedbør. Husk vinterdekk!»

– Det er et lavtrykk på vei inn Skagerak mandag med østlig-nordøstlig vind over Østlandet. Det kan komme 5–10 cm snø, mest på Østlandet men også noe på Sørlandet, sier vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør ved Meteorologisk institutt til VG.

Det er imidlertid små muligheter for at dette lavtrykket kan redde påsken i en så langt snøfattig vinter i store deler av fjellet i Sør-Norge.

– Det er først og fremst i Oslo og områdene rundt Oslofjorden det vil komme så mye som 5 til 10 cm. Nord for Hamar vil det komme mindre snø og i fjellet kan det komme noen cm, men ikke mer, sier Skattør videre.

Men det er ikke sikkert at den snøen som kommer, blir borte med det aller første.

– Der det er bart nå, skal det lite til før snøen legger seg. Det blir kjølig fremover og kaldt på nettene og det gjelder hele landet. Dermed kan det ta tid før snøen smelter igjen.

Vakthavende meteorolog Hanne Beate Skattør forteller at det er for tidlig å si hvordan været blir i påsken.

– Men det vi ser er at det for Østlandets del mest sannsynlig blir lite nedbør og relativt brukbart vær. Det ser også ut til å gjelde for palmehelgen, sier Hanne Beate Skattør