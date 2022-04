SIER NEI: Høyre-leder Erna Solberg vil ikke ha makspris på drivstoff eller kjernekraftutredning i Norge. Men hun sier ja til elektrifisering.

Avlyser bensinpris-debatt: − Ikke Høyre-politikk

GARDERMOEN (VG) Høyre-leder Erna Solberg vil ikke ha en debatt om makspris på drivstoff og mener kjernekraft er et sidespor.

«You shoot me down, but I won't fall» runget det fra høyttalerne på konferansehotellet på Gardermoen, da partileder og tidligere statsminister Erna Solberg åpnet Høyres landsmøte. På vei ned fikk hun over ett minutt med trampeklapp fra frelste partifeller.

Men ikke alt Solberg sier er like populært. Ikke når hun sier at forslaget om makspris på drivstoff ikke er Høyre-politikk, at det ikke vil være lurt å droppe elektrifisering og at kjernekraft er et sidespor.

– Det er en debatt som foregår ute i de norske hjem, som diskuteres rundt stuebord, spisebord og gud vet hvor det ikke diskuteres, sier Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen.

GIR IKKE OPP: Bø-ordfører Sture Pedersen sier at han vil ta opp de økte drivstoffprisene på andre måter.

Vil prate om det folk prater om

Han og de andre i Nordland Høyre har foreslått at en makspris på 20 kroner per liter med drivstoff. Dette forslaget skal ikke behandles på Høyre-landsmøtet. Helt riktig, mener Solberg.

– Folk har begynt å bli redd for jobbene sine. Så da prøvde jeg å argumentere for at det er helt naturlig på Høyres landsmøte at man tør å prate om det som folk faktisk prater om ute, sier Pedersen.

Men toppsjefen er ikke enig med ham.

– Er ikke dette riktig tidspunkt å ha den debatten?

– Nei. Med unntak av strøm, som er så grunnleggende og stor utgift for hver enkelt familie, så må vi nå svare på noen av utfordringene vi har gjennom andre tiltak enn kompensasjon og makspriser på enkelte varer, sier Solberg til VG.

STRENGERE: – Kjære landsmøte, tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, sa Solberg i sin åpningstale.

– Ikke Høyre-politikk

– Men forslaget skal ikke engang diskuteres på landsmøtet. Er ikke det en debatt som bør tas når det er så høye drivstoffpriser?

– Det sorteres etter hva som er viktig og som er sannsynlig. Jeg tror det er et forslag som har så lite oppslutning, så da gjør man en rasjonell ting på et landsmøte i Høyre, man oversender de resolusjonene til sentralstyret.

– Det er rett og slett ikke Høyre-politikk å sette en makspris på drivstoff?

– Makspris generelt er jo egentlig ikke Høyre-politikk. Vi skal alltid ha insentiver til å bruke ressursene vi har på mest effektiv måte.

BEKYMRET: Sture Pedersen, ordfører i Bø i Vesterålen.

Pedersen, som er ordfører i Norges lille skatteparadis i nord, vant ikke gjennom i landsmøtesalen.

– Jeg prøvde å få næringslivspartiet Høyre med på å forstå alvoret for spesielt små og mellomstore bedrifter. Vi har masse bedrifter som blør, og det er røde tall på linjen. En av de største utgiftsposten er drivstoff, sier han til VG.

Solberg har de siste årene skapt tradisjon av å gå tydelig ut mot forslag som skal diskuteres på landsmøtet. I 2020 skrotet hun forslaget om fjerne hele formueskatten – etter at det var vedtatt.

– Sidespor

Nå har flere fylkeslag foreslått å utrede bruk av kjernekraft i Norge.

– Det ser ut til å være et lite kjernekraftopprør i Høyre. Er det aktuelt at kjernekraft blir en kampsak for Høyre?

– Nei, jeg tror ikke det blir en kampsak. Hvis det er sånn at forslaget er at vi skal utrede det, så er det noe vi kan leve med. Men det er et sidespor, sier Solberg til VG.

– Kjernekraft er helt legitimt og greit i de landene som i dag trenger det, for Norge er det et sidespor og en teknologi vi ikke har kunnskap om og kan, fortsetter hun.

ENERGIKAMERATER: Harald Larssen Lønning og Sveinung Stensland forsvarer henholdsvis å utrede kjernekraft i Norge og å droppe noe elektrifisering av sokkelen.

Harald Larssen Lønning, nestleder i Rogaland Høyre, vil ha en utredning av kjernekraft.

– Entusiastene for kjernekraft vil si «endelig, så får vi klarhet i mulighetene for Norge», og skeptikerne som Erna vil si «endelig, så får vi avklart at det ikke er aktuelt for Norge». Nå får vi mer kunnskap om det, og jeg mener det er uklokt å ikke utrede det, sier han til VG.

Forsvarer elektrifisering

Solberg advarer også mot å elektrifisere mindre enn det er planlagt fremover, slik flere foreslår.

– Jeg mener at det vi har hatt som politikk, nemlig at vi skal vurdere elektrifisering basert på hvor det er tilgjengelig strøm. Hvert enkelt prosjekt må behandles hver for seg. Vi kommer ikke til å nå målene vi har satt oss for totale utslipp i Norge uten at vi elektrifiserer mer, sier hun.

– Så det er ufornuftig å gå for noen av de forslagene?

– Ja. Jeg mener at det ikke vil være lurt å gjøre, fordi vi vil trenge mer elektrifisering.

Hun får motstand fra oljefylket.

– Jeg er uenig med Erna Solberg, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland fra Rogaland.

– Det er feil, spesielt nå, å sende kraft ut i Nordsjøen som vi trenger på land, fortsetter han.