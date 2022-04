Solberg om Russland: Tiden for naivitet må være over

GARDERMOEN (VG) Putin må aldri stoles på igjen, sier tidligere statsminister Erna Solbergs sier i sin tale til Høyres landsmøte.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Kjære landsmøte, tiden for naivitet i vårt forhold til Putins Russland må nå være over en gang for alle, sier Høyres partileder Erna Solberg til landsmøtet lørdag.

Den tidligere statsministeren sier at forbrytelsene i Ukraina må føre til en realitetsorientering om Putins Russland.

– Vi burde kanskje ha forstått hvor det skulle ende allerede da Putin la Groznyj i ruiner. Eller da han bombet georgiske byer. Vi burde ha sett hva som ville komme da Putin drepte sine motstandere hjemme.

– Og da han begynte å drepe også folk som hadde flyktet til utlandet. Da han brøt nedrustningsavtaler. Vi burde i hvert fall ha forstått det da han

invaderte og annekterte Krim-halvøya.

Du kan følge talen i boksen over.

– Midt i hjertet av Europa regner bombene på nytt over forsvarsløse mennesker, sier Solberg.

– På TV ser vi de mest hjerteskjærende scener. Barn på flukt som fortvilet tar farvel med fedre som blir igjen for å kjempe.

Hun takker de frivillige som bidrar med hjelp til de sivile som rammes av Russlands invasjon av Ukraina.

– Deres innsats betyr mye. Støtten til Ukraina må øke enda mer fremover.

Solberg sier videre at den ulovlige og uprovoserte krigen mot Ukraina har sjokkert en hel verden.

– Tryggheten er blåst bort av Putins bomber.

– Fordømmelsen fra nesten hele verden har vært massiv. Sanksjonene mot Putins regime er historisk harde, og de kommer til å svi.

Hun sier videre at Ukrainas motstand har vært imponerende.

– Takket være ukrainernes heltemot og gode forberedelser, så ble Putins invasjon raskt en pinlig flause, sier hun og fortsetter:

– Da grep han til han har gjort så mange ganger før: Hensynsløs bombing og drap på sivile.

Solberg sier videre at hun er glad for at krigsforbrytelser blir etterforsket.

– Denne gang må det bli et rettsoppgjør hvor de skyldige stilles til ansvar, sier hun til applaus fra landsmøtet.