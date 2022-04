PÅ PLASS I NORGE: Ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde, der UDI og flere andre aktører prøver å ta unna for de mange ankomstene.

UDI om 60.000 flyktninger: − Vil bli veldig krevende for Norge

Norge har hittil tatt imot 13.000 flyktninger fra Ukraina, sier UDI på et pressemøte torsdag. De mener det er realistisk at de totale antallet blir rundt fem ganger så stort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Per nå er det 10.100 ukrainske flyktninger i Norge som har registrert seg. UDI regner videre med at det er 3510 ukrainere som venter på å bli registrert.

– Det kommer i gjennomsnitt 250 flyktninger til Norge hver dag, sier Stephan Mo, avdelingsdirektør analyse- og utviklingsavdelingen i UDI.

Han legger frem tre scenarioer for hvor mange flyktninger Norge kan forvente å ta imot totalt i 2022. Det midtre scenarioet anses som realistisk, og 60.000 flyktninger er tallet UDI planlegger ut fra.

Dette er UDIs scenarioer:

Laveste scenario: 20-25.000 flyktninger.

Midtre scenario: 50-70.000 flyktninger.

Øverste scenario: 90-120.000 flyktninger.

UDI: Stephan Mo er avdelingsdirektør analyse- og utviklingsavdelingen i UDI.

– Dette vil bli veldig krevende for Norge. Vi er vel ikke beredt på det, men jeg er ganske sikker på at Norge vil greie å håndtere det, sier Mo til VG.

– Har vi den infrastrukturen som trengs for å ta imot 60.000 sårbare individer?

– Det er ikke UDIs ansvar, egentlig. Vi må sikkert gjøre noe med standarden og forventningene i en fase, til det er rigget ferdig. Men det er mulig å få til hvis man vil, svarer Mo.

UDI anser det som sannsynlig at ankomstene til Norge vil gå ned til sommeren, hvis det midterste scenarioet blir en realitet.

I 2015 kom det 33.000 flyktninger og asylsøkere til Norge, hovedsakelig syrere. Dette blir dermed den største flyktningstrømmen til Norge – noensinne.

Allerede onsdag var UDI klar på at kommunene var anbefalt å bruke det midterste scenarioet som et anslag.

Totalt rundt fire millioner mennesker har så langt flyktet fra Ukraina siden krigen startet 24. februar. I tillegg er 6,5 millioner ukrainere er internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa onsdag at flyktningstrømmen kan vare lenge, og at regjeringen derfor har bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen for nyankomne flyktninger.

Fra før har Norge et nasjonalt ankomstsenter i Råde, og i åtte politidistrikter er det etablert tilbud for registrering av asylsøkere. I tillegg har to andre politidistrikter nå fått i oppdrag å opprette registrering av asylsøkere.