I KARANTENE: Barnehagelærer Ola Fasting må feire jul i karantene etter at et barn ved avdelingen han jobber på, testet positivt for corona. Her er han hjemme i leiligheten i Oslo.

Barnehagelærer Ola (29) må feire jul alene etter smitte på jobben

Barnehagelærer Ola Fasting (29) havnet i karantene få dager før julaften. Han mener barnehagene burde tatt tidlig juleferie for å unngå smitte og karantene i julen.

– Man føler seg glemt og utsatt for en stor risiko, sier barnehagelærer Ola Fasting til VG.

Tirsdag fikk Fasting beskjed om at han var satt i karantene, etter at en av barna i avdelingen han jobber på hadde testet positivt for corona.

– Det er veldig kjipt. Jeg kan teste meg ut på julaften for å kunne jobbe igjen, men må fortsatt holde meg i fritidskarantene, sier han.

Dermed må Fasting feire jul alene i leiligheten i Oslo. Mandag skal han etter planen tilbake på jobb, men på grunn av fritidskarantenen kan ikke være med venner eller familie før onsdag.

– Hvis jeg har flaks rekker jeg akkurat nyttårsaften, sier han.

I år blir derfor julefeiringen med familien erstattet med pakkeåpning på Zoom. Fasting dropper også den tradisjonelle julemiddagen.

– Jeg gidder ikke lage så mye mat bare til meg selv, så i år skal jeg spise Grandiosa på julaften, som jeg jo har hørt at mange gjør, forteller han.

Tall fra FHI viser at både skole- og barnehageansatte har større sannsynlighet for å bli smittet av coronaviruset enn gjennomsnittet av den yrkesaktive befolkningen. Det har ført til at flere fagforeninger har bedt både om tiltak som skjermer de ansatte og at de skal prioriteres i vaksinekøen.

– Veldig mange nærkontakter

Tidligere i desember kunngjorde kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) at skoler som opplever høyt smittepress kunne gi tidligere juleferie enn planlagt.

– Jeg synes det er rart at skolene fikk stenge tidligere og ikke barnehagene, når vi er helt avhengige av å være nær barn. Det er en så stor del av dagen at det er helt uunngåelig, og vi har veldig mange nærkontakter i løpet av en uke. Man føler seg glemt, sier Fasting.

– Jeg skjønner det er en vanskelig situasjon, og det er bra at det skal være minst mulig vanskelig for barna. Men kanskje hadde det vært mulig å ta en utvidet juleferie, sier barnehagelæreren.

Flere kommuner har vedtatt tidlig juleferie for skolene, men mange har latt være. Oslo kommune er blant dem som har latt være å stenge ned skolene tidligere, noe som har fått lærerorganisasjonene til å reagere.

PÅ BALKONGEN: Ola Fasting må feire jul alene etter at det ble oppdaget smitte i avdelingen han jobber ved. Han er frustrert over at barnehagelærere ikke har blitt skjermet før jul.

– En belastning

Leder for yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, sier til VG at hun forstår at barnehageansatte føler seg utsatt.

– Barnehagens rolle i samfunnet er svært viktig. Det er også ivaretagelsen av de ansatte. Mange føler at de ikke har en trygg arbeidshverdag. Jeg forstår at det er en belastning for de ansatte, sier Sundal.

Hun synes det er vanskelig å si om barnehagene burde stengt dørene eller ikke før jul for å unngå at ansatte hadde havnet i karantene eller blitt smittet.

– Det er opp til de lokale smittevernmyndighetene å vurdere.

Må bremse smitten

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier til VG at barnehagene fyller en annen funksjon enn skolene, og har gjerne åpent selv om det er skoleferie.

– Smittesituasjonen og antall innlagte varierer mye rundt om i landet. Noen steder er det mye smitte, andre lite. Det er kommunene som vurderer og avgjør om det er behov for strengere smitteverntiltak enn de nasjonale tiltakene, og det ville vært svært inngripende å stenge alle barnehager, når situasjonen er så ulik rundt om i landet. Vi har heller ikke fått helsefaglige råd om å stenge alle barnehagene i Norge, og følgelig har vi ikke gjort det, sier Brenna.

– Hva tenker du om at barnehageansatte føler seg glemt og har vært redd for å bli smittet på jobb før jul?

– Jeg ser at det har vært en krevende situasjonen under hele pandemien, men at det også er underliggende utfordringer med for lite bemanning som kommer ekstra tydelig til uttrykk nå. Behovet for vikarer er stort, når sykefraværet er høyt og mange er i karantene. Vi har gjort det mer økonomisk attraktivt for studenter og pensjonister å være vikar i skole og barnehage og kommunene blir kompensert for utgifter til korona, sier kunnskapsministeren.

Hun sier at denne julen ikke ble slik noen av oss ønsket, og at det er leit å være i karantene på julaften.

– Grunnen til at vi er nødt til å ha restriksjoner og regler for karantene, er at vi må bremse utbredelsen av smitte og sørge for at ikke mange blir syke og trenger hjelp samtidig. Da kan sykehusene bli overbelastet.