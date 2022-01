HJELP: En nabo oppdaget brannen i huset, det reddet trolig livet til beboeren.

Reddet naboen ut av boligbrann: − Vi var der til akkurat rett tid

To naboer tok seg søndag morgen inn i en røykfylt og brennende enebolig i Flekkefjord. Der fant de huseieren liggende på gulvet og fikk dratt ham ut.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet i Agder meldte natt til fredag om en brann i en enebolig i Flekkefjord. Der har to personer i en dramatisk redningsaksjon tatt seg inn i en røykfylt bolig, og hjulpet ut en beboer som lå på gulvet i huset.

Nabo Vidar Emilsen (53) forteller at det var han og en annen mann i pensjonistalder som reddet naboen fra huset.







– Vi våknet og skjønte at det var noe merkelig som foregikk i lia her. Vi hørte noen rare lyder, blant annet fra en brannalarm, sier han.

– Vi så ganske raskt at huset var overtent. Røyken sto ut flere steder i huset, og da var det bare å ringe brannvesenet.

Fant bevisstløs person i huset

Emilsen forteller at han var på telefonen med brannvesenet da han og den andre naboen bevegde seg opp til huset.

På innsiden kunne de se en person ligge bevisstløs.

– Vi så at det lå noen der, og vi løp inn for å dra han ut. Det gikk veldig fort, forteller Emilsen.

– Vi var der til akkurat rett tid. Hadde det gått et minutt lenger, så kunne vi ikke ha gått inn og funnet han, legger han til.

Brannvesenet var fremme på stedet i løpet av åtte minutter, ifølge Emilsen. På det tidspunktet hadde imidlertid brannen tatt seg veldig opp.

– De var de redde for å ikke få kontroll. Huset var på vei til å bli skikkelig overtent, sier han.

– Slik jeg forstår det er naboen på sykehuset nå og mottar frisk luft. Det er godt at man har noen naboer som kan hive seg rundt.

Brannvesenet hyller naboenes innsats

– Vi fikk melding om en bygningsbrann klokken 04:57 natt til søndag. Da vi kom frem var det en person som var reddet ut av snarrådige naboer, sier Kjetil Presterud, innsatsleder for brannvesenet i Flekkefjord.

Han forteller at naboene var viktige.

– Det er fantastisk. De gjorde en kjempegod jobb, og hjalp han ut av huset. Det kunne gått galt om de ikke var der, sier Presterud.

Brannmannen kjenner ikke årsaken til brannen, og opplyser at politiet vil starte etterforskning.

– Hva skal man gjøre om man ser huset til naboen brenne?

– Det er jo klart det er viktig å få vekket opp naboer, og hjelpe dem. Få vekket dem, og sjekke om du har slukkeutstyr. Men tenk på egen sikkerhet, oppfordrer han.

Han legger til at naboer ofte vet hvor soverommet er, så da er det mulig å knuse vindu og få vekket dem.

– Reddet livet til personen

Politiet i Agder mener at naboenes resolutte opptreden og innsats har reddet livet til beboeren.

– Brannen ble meldt inn av en av en nabo, som hadde hørt at det knuste et vindu i nabohuset. Han så at det kom røyk ut av et vindu og ei dør som sto på gløtt, forteller operasjonsleder John Repstad til VG.

Klikk for å aktivere kartet

– Da politiet kom til stedet hadde naboen og en annen kommet seg inn og dratt ut en person fra huset. De hadde kikket inn i huset, og så to bein tilhørende noen som lå på gulvet, forteller Repstad videre.

Han opplyser at beboeren var ved bevissthet da politiet kom til stedet. Vedkommende er fraktet til Flekkefjord sykehus og undersøkes for røykskader.

– Men alt tyder på at de har reddet personens liv, sier operasjonslederen.

Brannvesenet arbeider fremdeles med etterslukking. Huset har fått store materielle skader, knyttet både til røyk og ild i forbindelse med brannen.