STOPP: Det skal ikke felles noen ulver i de fire aktuelle revirene når jakta starter den 1. januar.

Stopper jakta i ulvesonen midlertidig

Oslo tingrett forbyr lisensfelling i ulvesonen, men det er fortsatt mulig at dette endres før jakta er ferdig.

Oslo tingrett kom torsdag morgen med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

Det betyr at retten inntil videre har ilagt forbud mot jakt frem til saken kan behandles grundigere i domstolene.

Faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, er glad for at retten har tatt organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyrs krav om en grundigere behandling på alvor.

– Dette er en første seier og et signal fra retten om at å beskytte interessene til kritisk truet ulv er viktig, og skal kunne fremmes for retten, sier faglig leder i NOAH, Siri Martinsen, til VG.

Retten understreker at beslutningen er tatt ut fra ren tidsnød hvor staten som saksøkt ikke får kommet til orde før en mer veloverveid rettsavgjørelse fattes, skriver NTB.

VIKTIG DELSEIER: Fagsjef i NOAH, Siri Martinsen, kjemper ulvens sak og ser på dette som en viktig seier.

Ingen jakt 1. januar

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer. Flere dyrevernsorganisasjoner begjærte da en midlertidig forføyning, og de har altså nå fått medhold i Oslo tingrett.

- Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Likevel er det ikke sikkert at jakten blir utsatt. Oslo tingrett påpeker at staten raskt skal kunne kreve muntlige forhandlinger, i god tid før jakttiden er over den 15. februar.

Det kan altså fortsatt bli felt ulv i vernesonen i vinter.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier Martinsen til NTB.

Letjenna-saken sentral

Målet til de tre dyrevernsorganisasjonene var å stanse ulvejakten fram til lagmannsretten har behandlet en annen pågående sak NOAH har i rettsapparatet, nemlig ankesaken om Letjenna-vedtaket.

Saken der et ulvepar og to valper ble skutt 1. januar 2020 skal opp i juni.

Organisasjonene ba i utgangspunktet om at ulvejakten stanses inntil det foreligger rettskraftig dom i Letjenna-saken.

Det tar ikke retten til følge nå, og forføyningen varer bare til det kan bli avholdt muntlige forhandlinger.

Ifølge kjennelsen fra tingretten er det forespeilet et slikt møte tidlig i januar 2021.

– I forholdsvis god tid før utløpet av den lovfastsatte sluttfrist for sesongjakt for kalenderåret 2022 og som utløper den 15. februar, heter det fra Oslo tingrett.

Ventet anke

Allerede i kjennelsen skriver tingretten at det er ventet en anke fra staten.

– Retten har underhånden forstått det slik at en eventuell forbudskjennelse vil bli bestridt av staten og bli møtte (sic.) med krav om etterfølgende muntlige forhandlinger, heter det.

Retten skriver videre at det dermed også er grunn til å se for seg at staten ikke vil si seg enig i å betale de 118.000 kronene som dyrevernene har hatt i saksomkostninger.

Retten bemerker at det dermed ikke er av stor betydning hvordan de pådømmer saksomkostninger nå, og at de gjennom en kortfattet vurdering ikke har funnet at staten skal fritas omkostningsansvar som den tapende part.