KRITISK TIL TVANGSVEDTAK: - Man skal være meget forsiktig med å bruke politiske ytringer som vurderinger av tvangsbruk fra det offentliges side, mener stortingspolitiker Ingvild Wetrhus Thorsvik (V). Til høyre Sveinung Stensland (H).

Krever svar etter at samfunnsdebattant ble tvangstestet: − Får blodet mitt til å koke

Både Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Sveinung Stensland (H) reagerer kraftig på at en gravid kvinnes meninger i rusdebatten, er brukt som argument i et tvangsvedtak om rustesting.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg syns det er fullstendig galskap. Dette kan vi bare ikke akseptere, sier justispolitisk talsperson Stensland (H) til VG.

Mandag denne uken ble samfunnsdebattant Hege Grostad ble rustetestet under tvang, fordi hun nylig har blitt gravid.

«Politiet står på døra og vil tvangsinnlegge meg fordi jeg er gravid og har snakket om rusbruk i sosiale medier og aviser. Jeg er selvfølgelig rusfri og fly forbannet», skrev hun på Twitter mandag.

Rustesten var negativ, og Grostads advokat, John Christian Elden, har klaget inn vedtaket.

Der viser kommunen blant annet til at Grostad i sosiale medier har uttrykt en positiv og liberal holdning til bruk av de ulovlige rusmidlene cannabis, fleinsopp og LSD.

TVANGSTESTET: Samfunnsdebattant Hege Grostad ble sendt til rustest under tvang, etter at kommunen fikk kjennskap til at hun nå er gravid.

Nå reagerer både Thorsvik (V) og Stensland (H) på at Grostads uttalelser i rusdebatten brukes som argumenter for å tvangsteste henne.

– Nå var det like før julefreden hadde senket seg for meg også, og så daler denne drittsaken ned rett foran ansiktet vårt. Dette får blodet mitt til å koke, sier Stensland til VG og fortsetter:

– Det burde aldri ha skjedd Hege, og det skal i hvert fall aldri skje igjen. Det skal jeg sørge for om det så er det siste jeg gjør.

Ber helseministeren svare

Selv har Thorsvik skrevet et brev til helseministeren med følgende spørsmål:

«Mener statsråden at det er akseptabelt at politiske ytringer i et demokratisk ordskifte brukes som del av et beslutningsgrunnlag for bruk av tvang mot en enkeltperson?», spør hun.

Hun viser til begrunnelsen for vedtaket, som Grostad har publisert på sosiale medier.

«Under sakens bakgrunn nevnes det; “[...][kvinnen] har i mange år vært profilert i aviser og sosiale medier om legalisering av rusmidler og prostitusjon.” “[...] cannabis, fleinsopp og syre. Noe som [kvinnen] har uttrykt en positiv og liberal holdning til i Adresseavisen og i sosiale medier.”»

GALSKAP: Justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, mener saken om Grostad er «fullstendig galskap» som vi ikke kan akseptere.

Stensland er enig med Thorsvik om at helseministeren må svare – men påpeker samtidig at det er flere som også bør komme på banen her.

– Man kan ikke frihetsberøve et menneske på denne måten, kun fordi de har ytret seg. Her må helseministeren på banen, justisministeren må på banen og hele Kongens regjering om det er det som må til, sier den justispolitiske talspersonen.

Han er klar på at saken er noe Høyre vil følge opp videre.

– Det er det ingen tvil om, fastslår Stensland.

– Uheldig

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til VG via presseavdelingen i helsedepartementet at hun vil svare på Thorsviks spørsmål i Stortinget, og derfor ikke har en kommentar til VG nå.

Thorsvik i Venstre understreker at hun ikke kan uttale seg om helheten i vurderingene kommunen har gjort, fordi hun ikke kjenner detaljene i saken.

– Men jeg synes det er uheldig at man flere steder i et vedtaksbrev noterer seg at Grostad har ytret seg politisk, sier Thorsvik til VG, og fortsetter:

– Man skal være meget forsiktig med å bruke politiske ytringer som i vurderinger av tvangsbruk fra det offentliges side. Det er utrolig viktig at man kan ytre seg i samfunnsdebatten uten at det skal få konsekvenser som dette.

VERNER OM YTRINGSFRIHETEN: Man skal kunne ytre seg om ruspolitikk uten at det får konsekvenser som dette, mener Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

– Dersom det er mistanke om rusmisbruk, bør ikke myndighetene gjøre hva de kan for å verne barnet?

– Jo, og dette er en viktig bestemmelse. Men man skal være nøye på hvordan den brukes. Maktbruk fra det offentlige skal begrunnes og hjemles på riktig måte. Og det å vektlegge ytringer i det offentlige er i hvert fall i denne saken unaturlig og uheldig, svarer Thorsvik.

Eidsvoll kommune ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

– Vedtaket er fattet av vår virksomhet Helse og bistand. Kommunen kommenterer generelt ikke klientsaker, og jeg har ingen kommentarer utover at det er klageadgang til Statsforvalter, sier kommunedirektør Knut Haugestad i et skriftlig svar.