SNØDRYSS: Store deler av landet fikk natt til onsdag en fersk snøleveranse.

Meteorologen: − Mange får en hvit jul

Har du snø utenfor vinduet ditt i dag, blir den nok liggende en stund.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

Flere steder i landet våknet nordmenn onsdag til hvitt på bakken. Både på Østlandet og ved kysten av Finnmark har det snødd en del det siste døgnet, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Også Vestlandet og Midt-Norge har fått besøk av juleværet i løpet av natten. I kystnære strøk har det imidlertid tatt form som regn og sludd, skriver de.

Tidligere ble det meldt at hele landet går en kald jul i vente. I Finnmark er det ventet opp mot 30 minusgrader, og også i indre strøk av Østlandet vil gradestokken kunne krype under 20 minusgrader.

Det store spørsmålet er om det også vil bli hvit jul. Til det har vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes, et klart svar:

– Ja, faktisk er det ganske mange som får en hvit jul.

Hun forteller at nattens snødryss vil holde seg frem til jul, ettersom temperaturen nå synker.

– I de områdene som får snø nå, vil den bli liggende over julaften og inn i romjulen.

Samtidig ventes det en ny leveranse med julesnø til Nord-Norge og enkelte strøk i Trøndelag og Møre- og Romsdal lille julaften og julaften.

– Det vil være noen ytre strøk som ikke har så mye snø, som vil få det nå, sier Moxnes.

De som må belage seg på å finne julestemningen på andre måter er særlig det sørlige Vestlandet, og kystnære strøk på Sørlandet.

– Men også her blir det kaldt. På julaften kan det se ut som det ikke blir noen plussgrader å finne i hele landet.

Moxnes sier videre at de kalde temperaturene vil holde inn i 2. juledag. Fra 3. juledag er det mulighet for at en mildere luft vil komme inn mot Vestlandet og Sørlandet.