Flere steder får godt rakettvær nyttårsaften

Det beste nyttårsværet ser ut til å komme på Østlandet, Vestlandet og i det nordlige Nordland. I dagene før vil det bøtte ned i deler av Vestlandet.

Av NTB-Ole Henrik Tveten

Nyttårsrakettene er for mange høydepunktet når det nye året ønskes velkommen, men ikke alle steder spiller værgudene på lag – for langt fra alle får godt rakettvær.

Ifølge vakthavende meteorolog Magnus Ovhed ved Meteorologisk institutt ser Østlandet ut til å bli en værvinner nyttårsaften. Her er det gode sjanser for skyfri himmel.

Men også flere steder kan få oppleve en fargesprakende raketthimmel.

– Det er også store sjanser for at deler av Vestlandet kan få ganske bra vær. Her kan det være noe vind. Det er ikke noe voldsomt, kanskje frisk bris. Men det skal jo ikke så mye til før det blir for mye for å sende opp raketter, sier Ovhed til NTB.

Beveger man seg nordover, blir det mer blandet vær nyttårshelgen. På kysten av Møre, Trøndelag og sør i Nordland ser det ut til at helgen bringer med seg en del snøbyger.

Snøbyger ser det også ut til å bli langs hele kyststrekningen fra Vesterålen, Troms og Finnmark.

– Særlig kysten av Finnmark er det en god del vind, så der blir det neppe noe rakettvær, sier Ovhed.

– Men store deler av det nordlige Nordland og indre deler av Troms kan få ganske bra vær.

Mye regn på Vestlandet

Hva så med dagene før nyttårshelgen? På Vestlandet kan man forberede seg på nedbør. Mye nedbør.

– Her kommer det skikkelig med regn, opp mot 30–40 millimeter. Da snakker vi regn og ikke snø. Plussgradene går opp mot 1.000 meter, sier meteorologen.

Det vil ifølge Meteorologisk institutt komme et blaff av mildvær i Sør-Norge de nærmeste dagene. Eller som Meteorologene formulerer det på Twitter: Spriten i gradestokken kan stige en god del noen plasser.

Torsdag ventes det en del nedbør på Østlandet, da er det fare for underkjølt regn. Dermed bes alle som skal ferdes på veiene, om å være forsiktig.

– Også i de ytre delene av Møre og Romsdal kan få en del regn i dagene før nyttårshelgen, ifølge Ovhed.

Perioder med snø i nord

Også for de nordlige delene av landet er det ventet byger, men dette kommer i hovedsak i form av snø.

Ifølge meteorologen vil det jevnt og trutt kommer byger inn mot Finnmarkskysten – men det er også et nedbørsområde på vei opp gjennom Nordland.

– Så det blir en del perioder også der med snø.

På Longyearbyen i Svalbard ser det ut til å bli opphold hele perioden fram til nyttårsaften, med temperaturer på rundt 10–15 grader.