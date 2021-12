HJEMMESKOLE-COMEBACK: Nye dager med hjemmeskole for titusenvis av barn og unge denne uka. ILLUSTRASJONSFOTO

Frykt for hjemmeskole også i 2022 - elever lider under radaren

Flere fagfolk frykter at det også i 2022 blir perioder med hjemmeskole. De minner om at mange barn lider i stillhet av stengte skoler.

Av Frank Ertesvåg

Skolen er for noen barn et fristed fra trangboddhet, høyt konfliktnivå i familien, rus, psykisk syke foreldre, vold og overgrep.

Derfor advarer både Barneombudet, Redd Barna, Unicef og barnas eget direktorat (BufDir) mot at hjemmeskole, som frem til juleferien innføres av mange kommuner, også blir tatt i bruk i 2022.

– Selv om barn i sårbare livssituasjoner skal bli tilbudt unntak for å komme fysisk på skolen, viser erfaringer fra tidligere i pandemien at mange barn går under radaren, sier Monica Sydgård, leder av Redd Barnas Norgesprogram, til VG.

Hun er redd den forestående høytiden blir krevende for mange barn og unge.

BEKYMRET: Monica Sydgård er leder for Redd Barnas Norges-program.

– Dette blir nok en gang en lang jul for barn i sårbare situasjoner i Norge. Derfor er det veldig viktig å få skolene opp å stå slik at elevene kan komme tilbake til klasserommene fra nyttår, sier hun.

Barneombudet frykter forlengelse

Barneombud Inga Bejer Engh har lenge kjempet en kamp på vegne av barn og unge mot hjemmeskole.

– Nå er jeg bekymret for hva som skjer når skolen starter igjen i januar. Skolene bør holdes mest mulig åpne. Å innføre strenge koronatiltak som rammer barn og unge koster. Vi trenger modige politikere med et barneperspektiv, både nasjonalt og lokalt.

– Jeg frykter at tiltakene forlenges eller forsterkes, og det må regjeringen gjøre alt de kan for å unngå, skriver Bejer Engh i en e-post til VG torsdag.

ETTERLYSER MOT: Barneombud Inga Bejer Engh etterlyser politikere med mot til å tale barnas sak i debatten om corona-tiltak.

Hun ber regjeringen lytte til de faglige rådene og forventer at regjeringen setter i verk de tiltak som er nødvendige for å kunne holde skoler og barnehager åpne fremover.

Hun skriver at det kan virke tilforlatelig og enkelt å sende barn og unge hjem fra skolen i noen uker.

Barns beste

– Men det kan ha store konsekvenser for det enkelte barn, og det er også krav om gode konsekvensvurderinger. Før en beslutning så plikter både nasjonale og lokale myndigheter å ta hensyn til barns rettigheter og vurdere hva som er det beste for barn.

BLIR ALT BRA? Tegninger av regnbuer med optimistisk budskap har preget mange vinduer landet rundt i pandemi-tiden.

– Kan det være så farlig med fire-fem dager hjemmeskole før jul på skoledager som ofte inneholder kos og lite faglig innhold?

– Min største bekymring nå er om dette er en situasjon som vil vedvare, at kommuner innfører strengere tiltak enn nødvendig eller at tiltakene vil bli forsterket, svarer ombudet.

– Møter ikke opp

Kristin Oudmayer i Unicef, mener hjemmeskole må være aller siste utvei.

– Vi er bekymret for at det periodevis kan bli innført hjemmeskole i 2022 også. Til tross for at det tilrettelegges for at skolene blant annet vil holde åpent for barn i sårbare situasjoner, vet vi at disse barna ikke møter opp på nærmest tomme skoler. Vi kjenner også til at barn kan oppleve det som stigmatiserende å delta på disse tilbudene, sier Oudmayer til VG.

Hun er direktør for barns rettigheter og bærekraft i norske Unicef.

BEKYMRET: Kristin Oudmayer er direktør for barns rettigheter og - bærekraft i Unicef.

– Kan Unicef og andre med fokus på barns beste - overreagere på at noen kommuner har innført fire-fem dager med hjemmeskole i førjulstiden?

– Det er jeg ikke redd for. Jeg er mye mer redd for at hver og en av oss blir så opptatt av julen og oss selv, at vi glemmer de negative konsekvensene av hjemmeskole, svarer Oudmayer.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) Mari Trommald, er også urolig på vegne av mange elever.

– Generelt er vi i BufDir bekymret for barn som ikke får tilgang til kjente trygge voksne mennesker i tiden med corona-pandemi. Når vi likevel ser at noen kommuner innfører hjemmeskole, er det utrolig viktig at de bestreber seg på å ha et tilbud til de barn og unge som trenger det, i første omgang gjennom julen, sier Trommald til VG.

DIREKTØR OG LEDER: Mari Trommald er direktør i barnas eget direktorat, BufDir. I tillegg er hun leder for koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn under pandemien.

Hun er også leder for Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge.

Hun tenker blant annet på tilbud fra barneverntjenesten og kommunale fritidstilbud.

– Når skolene stenger, er det mange barn og unge som mister sitt kanskje tryggeste kontaktpunkt. De mister en arena som de trenger i livene sine, sier Trommald.

Koordineringsgruppen, som hun leder, fremhever også at de gjennom snart to år med pandemi har sett at det er dem som trenger skolen mest som blir mest skadelidende når skolene stenger.

– Det er barn og unge som har store behov som ikke sier så høyt i fra som andre – kanskje mer ressurssterke unge. Disse går ofte under radaren. Derfor er det et stort ansvar kommunene påtar seg, når de beslutter hjemmeskole, minner hun om.

Øker skillet

I forrige runde med hjemmeskole i Norge, ble det konkludert med at blant andre, elever i familier med anstrengt økonomi, kom dårligere ut enn andre.

I tillegg ble det fremhevet at elever med vedtak om spesialundervisning, ofte ikke fikk den tilrettelagte undervisningen de har krav på. Det ble også rapportert om mer vold og seksuelle overgrep mot barn og unge i skolealder.

I en fersk internasjonal analyse fra konsulent-giganten McCinsey, så går det også frem at hjemmeskole øker skillet ytterligere mellom elever som raskt tar til seg kunnskap - og elever som henger etter fra før.