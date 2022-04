BARNLIG GLEDE: Erna Solberg besøker en barnehage i Lier for å illustrere behovet for å dempe den statlige styringen. Ella og Vilma i 1-årsavdelingen koste seg med havregrøt med blåbær. – Flott å se at de spiser selv. En del havnet i munnen, ler Høyre-lederen.

Erna Solberg ikke skremt av reformbråk: Vil ha nye kommunekutt

LIER (VG) Mens Kommune-Norge fortsatt lever med etterdønningene etter Solberg-regjeringens reform, tar Høyre sats igjen: Partiet vil ha bort fylkene, og ha færre og sterkere kommuner.

Og de planlegger på landsmøtet i helgen å innlede et forsøk for å gi kommuner større frihet.

– Inspirasjonen er hentet fra Danmark og et forsøk som den danske sosialdemokratiske statsministeren, Mette Frederiksen, har igangsatt, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Høyre vil at kommuner – i første omgang kommuner av en viss størrelse – skal kunne søke om fullstendig kommunal frihet til å drive skoler, barnehager eller eldreomsorg i tre år, sier Solberg til VG.

Hun sier det i første fase skal være en forsøksordning.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram svarer med å kalle Høyres planer for «kommunalpolitisk apartheid». Og statsminister Jonas Gahr Støre har kalt Erna Solbergs nylig gjennomførte regionreform for «et makkverk».

– Veldig detaljert statlig styring

Vi møter Solberg i Heia FUS barnehage i Lierskogen i Lier kommune, sammen med Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H).

Det er Ringdal som har ledet arbeidet i redaksjonskomiteen i Høyre, som fremmer dette initiativet som et resolusjonsforslag på Høyre-landsmøtet i helgen.

– Det er i dag veldig detaljert statlig styring av hvordan man skal regulere og drifte barnehager, skoler og eldreomsorg. Jo mer staten styrer i detalj, jo mindre fleksible løsninger får du, sier Solberg.

– Hva innebærer deres omlegging konkret?

– Det er statlige normer på en rekke områder, som disse kommunene skal få slippe: Hvor mange barn som skal få gå i en barnehage, er i dag firkantet regulert, sier Solberg.

– Hva betyr omleggingen dere foreslår i praksis?

– Kommune får mulighet til å bli fristilt fra statlige krav. Denne barnehagen her er et godt eksempel på det, sier Lier-ordfører Ringdal:

Barnehageleder Hege Sagvolden Thai ved den private barnehagen i Lier forteller om sin hverdag.

– For trangt

Hun er styrer ved to barnehager i kommunen.

– Vi blir regulert etter voksentetthet, pedagogtetthet og kvadratmeter, som bestemmer hvor mange barn vi kan ta inn – som igjen påvirker hvor mange ansatte vi skal ha.

Hun sier de har lov til å ha 92 barn ut ifra de statlige kriteriene.

– Men etter vår vurdering er det for trangt å ha så mange barn. Vi har kommet til at vi ikke kan ha flere enn 81 barn.

– Mangler 1,4 kvadratmeter

Men i den andre barnehagen, er situasjonen en annen.

– Den er godkjent for 54 barn som det er plass til. Men så mangler vi 1,4 kvadratmeter for å få plass til en flerspråklig gutt som hadde trengt plass.

– I vår modell ville barnehagen hatt større fleksibilitet til selv å bestemme dette, sier Solberg.

– Hva med skole og eldreomsorg?

– Det dreier seg mye om det samme. Lærernormen er det første vi vil fjerne for å gi lokalt handlingsrom, sier Lier-ordføreren og bruker egen kommune som eksempel.

HAR LEDET AN: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (stående) har ledet arbeidet foran Høyre-landsmøtet, med å utforme forslaget til mer kommunal styring.

– Vi har overoppfylt lærernormen på de mindre skolene, mens situasjonen er en helt annen for de store skolene. Vi får ikke utnyttet lærerressursene våre på en god måte.

Lier-ordføreren sier at sterkere kommunal styring kan ha en annen positiv effekt.

– En av viktigste grunner til at lokalpolitikere ikke tar gjenvalg, er at det er for stor statlig detaljstyring.

Solberg understreker at rettighetene, eksempelvis som svake grupper har, ikke skal fjernes.

I avdelingen for barn mellom tre og fem år, spiste barna uten søling i det hele tatt. Matheo (til høyre) har Solbergs oppmerksomhet. Marlene (fra venstre), William, Nelia følger med. Barnehagens styrer Hege Sagvolden Thai (t.v.) og Gunn Cecilie Ringdal i bakgrunnen.

– Du gyver løs på en ny omlegging som kan ende i en kommunereform. Har du ikke lært?

– Kommunereformen har vært vellykket, det er bare en kommune som har tatt omkamp av de som slo seg sammen.

– Regionreformen var din regjerings ansvar. Du må ta et stort ansvar for at regionreformen har blitt en fiasko?

– Det hadde kanskje vært interessant med frikommuneforsøk på regionnivået: Telemark og Vestfold skal nå skilles, selv om de frivillig valgte å slå seg sammen. Vestfold har bare seks kommuner. Jeg er i tvil om de trenger et fylke over seg.

– Erkjenner du nå, når du ser hva som skjer med gigantfylket Viken, at det var høyre-håndsarbeid?

– Nei, men det er en erkjennelse av at du kan – som Sp har gjort – torpedere noe når du kommer til makten. Problemet er at vi siden 2000 har et regionsnivå som vi har slitt med å finne ut hva de skal drive med. De har fått færre oppgaver og flere politikere på heltid, sier Solberg.

LEKNE: Erna Solberg kaster ball med Jonas, mens Nimrat sitter i fanget til Yen. Til venstre for henne sitter Alice, mens Philip og Ola (med legoklosser i hendene) følger nøye med.

Ringdal sier at utvalget hun leder foreslår til landsmøtet å fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

– Jeg er enig i at vi bør gjøre det. Vi fikk ikke flertall for det sist, og derfor endte vi med det nest beste, regionreformen, med større regioner, sier Solberg og gir et stikk til Viken-skilsmisse-tilhengerne:

– Vestland større enn Viken

– Viken er befolkningsmessig stort, men det er nummer seks i geografisk størrelse. Min valgkrets Vestland er større, fra Sveio til Finse.

– Har vi for fortsatt for mange kommuner i Norge?

– Ja, vi har for mange små kommuner i Norge, som har problemer med å løse kjerneoppgaver fordi de mangler kompetanse. Interkommunalt samarbeid er ofte veien de velger, men det blir mindre demokrati da beslutningene flyttes over til interkommunale byråkrati-fora.

Lier-ordføreren kommer også med et stikk.

UTFORDRER: Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) utfordrer kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

– Har ikke sett spor av

– Da kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram var leder i kommunesammenslutningen KS, sa han det var viktig å løsrive kommunene fra de detaljerte statlige kravene – og at det de gjør i Danmark er spennende. Men det har vi ikke sett spor av etter at han kom i regjering.

– Har sovet i åtte år

Gram svarer at Solberg må se seg i speilet.

– Solberg og Høyre har sovet i åtte år i regjering, når det gjelder å utvide det kommunale handlingsrommet. De har innført en rekke inngripende bemanningsnormer innenfor barnehage og skole.

Han viser også til statlig normert og finansiert eldreomsorg.

– Det var heller ingen høydare, sier han.

SLÅR TILBAKE: Bjørn Arild Gram anklager Erna Solberg for «kommunalpolitisk apartheid».

At han ikke har handlet, er han helt uenig i.

– Vi har varslet et innovasjonsløft for kommune, med større vekt på forsøk og eksperimentering, sier han og viser til en artikkel i Kommunal rapport.

– Der står det at daværende kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, ikke vil ha frikommuneforsøk. Og «I Danmark har de sluppet syv kommuner fri for å finne nye løsninger. Noe lignende ønsker KS-leder Bjørn Arild Gram, men kommunalministeren sier nei.»

– Det er positivt

Gram sier han var i Danmark i februar «for å hente inspirasjon til frihetsreformer for kommunesektoren i Norge».

– Når den politiske retorikken legges bort, fremstår dere som ganske enige?

– Jada, det er positivt. Jeg jobber for å legge frem en enhetlig politikk for fornying av offentlig sektor, inkludert digitalisering og kommunal innovasjon.

Til slutt reagerer han på det Erna Solberg sier om at det er «kommuner av en viss størrelse» som skal få delta prøveordningen.

– Det fremstår som kommunalpolitisk apartheid. Det er de minste kommunene som blir hardest rammet av detaljstyring, sier Gram.

Vedum står på sitt

Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han har rett.

– Mine uttalelser som Gram refererer var knyttet til en forsvarsalliansedebatt om NATO og EU, hvor mitt poeng var at EU er blitt mindre militært tung etter at Storbritannia forvant som medlem. Britene er den største forsvarsmakten i Europa og med dem ute av EU, er forsvarskraften blitt svakere, sier Vedum.