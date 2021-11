KRITISK: Høyres Tone Wilhelmsen Trøen mener for lite blir gjort med uvaksinerte sykepleiere og andre som jobber i helsetjenesten.

Høyre vil ha vaksine-krav for helsepersonell

Høyre mener uvaksinert helsepersonell utgjør en så stor risiko for pasientene at det må være obligatorisk.

– Det er en enorm risiko at helsepersonell med pasientkontakt er uvaksinerte. Vi mener at staten skal være forsiktig med hva den krever av sine borgere, og frivillig vaksinering skal fortsatt stå som prinsipp, men i dette tilfellet er det snakk om pasientsikkerhet – og det må komme først, sier Høyres stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen til VG.

Nå går de til Stortinget med forslag om å gjøre vaksiner i vaksinasjonsprogrammet, blant annet coronavaksine, obligatorisk for helsepersonell.

Partiet mener alle som jobber innen helse- og omsorgstjenesten må vaksinere seg, og ikke bare de som har nær pasientkontakt med for eksempel eldre.

– Opp til regjeringen

Det har vært debatt rundt uvaksinert helsepersonell på sykehjem den siste tiden. Noen av dem har endt opp med å smitte pasienter som senere døde. Føringene fra myndighetene i dag er at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres eller bruke mer smittevernutstyr. Flere kommuner har ment at disse retningslinjene er for uklare.

Helsemyndighetene har varslet innstramninger, men det mener ikke lederen for helsekomiteen på Stortinget er nok:

– Vi ser at dette er en stor utfordring nå og kommuner som sier det er helt umulig å omplassere uvaksinert personale, så dette er en krevende situasjon. Så vil vi ta saken opp i Stortinget og så må det være opp til regjeringen å gjennomføre.

– Det holder ikke med smittevernutstyr eller testing?

– Vi mener tiden er inne for å kreve at helsepersonell følger vaksinasjonsprogrammet. Risikoen er for stor. Vi har sett at dette kan føre til at pasienter smittes.

– Risikoen er for stor

Akkurat hvordan kravet skal gjennomføres i praksis, og hva som skjer med helsepersonell som ikke vil, har de ikke noe fasitsvar på:

– Nå mener vi man bør sette dette kravet og vil følge det opp i Stortinget. Det er også viktig å si at det må være en unntaksordning, for de som av medisinske årsaker ikke kan ta vaksinen eller grunnet graviditet.

– Vil ikke det i praksis føre til samme problem der de må omplassere de som ikke vil?

– Det må man se nærmere på. Men nå er man i en så krevende situasjon at så mange ikke er vaksinert at det er behov å innføre krav av hensyn til pasientene.

Trøens parti hadde regjeringsmakt i åtte år, før de rødgrønne tok over i høst.

– Hvorfor gjorde ikke noe med dette da dere selv hadde mulighet?

– Det er nå dette er aktuelt og har fått statistikk av smitte blant helsepersonell, sier hun og sikter til en FHI-studie på dette fra september.

HELSEMINISTER: Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol.

Sykepleierforbundet: Større risiko med mangel på helsepersonell

Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen viser til at 93 prosent av alle sykepleiere er vaksinert, og 97 prosent av spesialsykepleiere.

– Men vi har vært veldig tydelig på frivillighet knyttet til vaksine når det gjelder helsepersonell. Den største risikoen nå er faktisk ikke uvaksinert helsepersonell, men mangel på helsepersonell. Der kan heller Trøen ta noen grep.

Lederen er svært tydelig på at de mener all helsepersonell bør ta coronavaksine.

FRVILLIGHET: Leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen sier det er viktig med frivillighet når det kommer til vaksine.

– Vi har krav om mange andre vaksiner for å bli ansatt steder, så det er ikke umulig å tenke seg at det kan bli aktuelt med coronavaksinen, men den er ikke endelig godkjent enda, men foreløpig godkjent. Det er viktig.

Sverresdatter Larsen sier det er avgjørende med tillit generelt i samfunnet.

– Vi må satse på ledelse for å avdekke barriere når det kommer til vaksinering, og finne ut av grunnene til at man ikke vil ta den.

Helsedepartementet: Tvang er ikke veien å gå

– For inntil fire uker siden mente Høyre at vaksinering skulle være frivillig, så her skifter meningene fort fra posisjon til opposisjon, svarer helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til VG.

Hun mener det er et viktig prinsipp å gjøre vaksinering frivillig:

– Tillit til myndighetenes informasjon om vaksiner er avgjørende for at folk vil vaksinere seg. Vi ser at vaksinedekningen i land med vaksinetvang ikke er høyere enn i Norge.

– Helsedirektoratet jobber nå med retningslinjer for uvaksinert helsepersonell for å ta ytterligere grep, slik at vi reduserer smitterisikoen og beskytter pasientene.

Det er varslet pressekonferanse om coronasituasjonen fredag klokken 12.