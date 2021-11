Ny studie knuser myte om HPV-vaksinen

En ny studie slår fast at det ikke er sånn at jenter som har blitt vaksinert mot HPV, oftere er hjemme fra skolen.

Av Ingvild Vik

Publisert: Nå nettopp

I danske medier fortalte jenter for noen år siden om symptomer som ekstrem tretthet, hodepine og konsentrasjonsproblemer etter at de hadde tatt HPV-vaksinen.

Men det stemmer altså ikke at de som er vaksinert er mer syke enn andre, skriver Forskning.no. Konklusjonen blir presentert i en dansk studie publisert i International Journal of Epidemiology.

HPV-vaksinen har vært mistenkt for å gi uspesifikke bivirkninger, men den kan altså ikke knyttes til skolefravær.

Forsket på skolefravær

Forskerne har sett på hvor mye sykefravær 14.000 vaksinerte og ikke-vaksinerte jenter hadde fra de gikk i femteklasse i 2013 til niendeklasse i 2016. De finner ingen sammenheng mellom vaksinasjon og sykefravær.

Den nye studien kommer i tillegg til andre studier som heller ikke finner tegn på at vaksinerte jenter er mer syke enn uvaksinerte.

Møtt med skepsis

Selv om flere studier bekrefter av vaksinen er trygg, møter den fortsatt en viss skepsis, skriver Forskning.no.

Andres Peter Hviid, som er hovedforsker bak studien, tror det skyldes historiene fra sosiale medier om jenter som har opplevd uspesifikke symptomer.

Norske jenter har siden skoleåret 2009/2010 blitt tilbudt HPV-vaksinen i 7. klasse. Fra 2018 har også gutter fått tilbud om vaksinen.

HPV-viruset er et vanlig virus som i sjeldne tilfeller kan føre til kreftformer som livmorhalskreft. Kreftformen kan forebygges med HPV-vaksine og screeningundersøkelser av livmorhalsen.

I mars skrev NTB at en ny studie viser at livmorhalskreft kan være utryddet i Norge innen 2039 på grunn av effektiv vaksine og god vaksinasjonsdekning. Hvert år dør mer enn 300.000 kvinner verden over som følge av sykdommen.