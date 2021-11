Barneministeren om VG-avsløring: − Viser svikt i systemet

VGs barnevern-avsløring har gjort inntrykk på barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp).

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Dette er alvor.

Det sier Toppe etter både å ha lest saken og hørt podkast-serien om Amir og fosterfaren hans som ble publisert på lørdag.

Amir anklaget den tidligere fosterfaren sin for seksuelle overgrep, men etter flere utsettelser av saken døde han tre måneder før saken skulle gå i Oslo tingrett.

Fosterfaren nekter straffskyld.

– Det er forferdelig at han er død. Uavhengig av hva rettssystemet kommer frem til at har skjedd, så er det forferdelig en gutt som staten skulle ta vare som nå er død, sier Toppe.

DØDE FØR RETTSSAK: Amir døde 28 år gammel, tre måneder før han skulle møte den tidligere fosterfaren som han anklaget for overgrep i retten.

– Nødt til å gjøre noe

Men det er ikke bare Amirs død som har gjort inntrykk på barne- og familieministeren.

Hun reagerer også på VGs avsløringer om at barnevernet har kjøpt tjenester av mannens selskaper for flere titalls millioner uten å kjenne til overgrepstiltalen på ham, og at informasjonen om overgrepsanmeldelsen har stoppet mellom nivåene i barnevernet.

Det var nemlig det kommunale barnevernet som anmeldte mannen, uten at det statlige barnevernet fikk vite om utviklingene i saken.

– Det viser en svikt i systemet. Når den beskjeden ikke når alle deler av barnevernet, er vi nødt til å gjøre noe. På akkurat hvilken måte vet jeg ikke ennå, men dette skal og må vi ordne opp i, slår Toppe fast.

INNTRYKK: – Jeg har tenkt mye på denne saken etter at jeg hørte podkasten, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Kreves ikke politiattest for styreledere

I perioden barnevernet ikke kjente til overgrepstiltalen, var han styreleder og eier i egne firma.

Ingen av disse administrative rollene krever politiattest – i motsetning til om du er ansatt og jobber med barn.

– Politiattestsystemet fungerer godt til mye. Men etter denne saken vil jeg gjøre en vurdering av om dette systemet fungerer godt nok for å beskytte sårbare barn, sier Toppe.

I dag er det altså slik at styreledere og eiere ikke må levere politiattest om de ikke jobber direkte med barn.

– Skal personer som er dømt eller tiltalt for overgrep mot barn kunne administrere omsorgsbedrifter for de mest sårbare barna våre?

– Jeg forstår spørsmålet veldig godt. Når saker som dette kommer opp, må vi vurdere om det er et nødvendig å gjøre endringer.

Det er justisdepartementet som har det overordnede ansvaret for politiattestene.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange informerer at departementet for tiden følger opp to tidligere vedtak fra Stortinget om politiattest-ordningen, men at det foreløpig ikke er klart hvilke endringer departementet vil foreslå for å følge opp vedtakene.

Utover det viser Justisdepartementet til Barne- og familiedepartementet. De har mulighet til å vurdere om det bør innføres nye krav innenfor barnevernet gjennom barnevernloven, skriver kommunikasjonsrådgiveren.

FORSVARER: Avdokat Thomas Randby forsvarer fosterfaren.

– En stor belastning

Den tidligere fosterfaren til Amir nekter straffskyld for seksuelle overgrep. Advokaten hans, Thomas Randby har tidligere skrevet dette i en e-post til VG:

– Politiets etterforskning har pågått i (snart) fire år, og den er en stor belastning for alle involverte. Min klient har hele tiden nektet straffeskyld, og han har forholdt seg til samme forklaring i hele perioden. Han har blitt utsatt for beskyldninger, med stadige endringer av forklaringer og påstander.

Videre skrev Randby at straffesaksdokumentene i stor utstrekning er underlagt taushetsplikt.

– Omstendighetene gjør at jeg på dette tidspunkt ikke finner det riktig overfor media å gi en detaljert uttalelse.