PÅ PRØVE: Jonas Gahr Støre (Ap) ble statsminister 14. oktober. Han har ikke målbundet kongeriket ennå, ifølge VGs måling.

Velgernes dom: Kun én av tre fornøyd med Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har ikke klart å overbevise i sin nye rolle ennå, ifølge en fersk VG-måling.

Publisert: Nå nettopp

Støre får en flat start på sin statsministertid. Hele 36 prosent svarer at han hverken gjør en god eller en dårlig jobb, mens 19 prosent ikke er sikre.

34 prosent er fornøyde, og kun 11 prosent er misfornøyde.

– Hva synes du om at kun én av tre er fornøyde?

– Én av tre er fornøyde, én av ti er misfornøyde, mens veldig mange vet ikke helt, og det er kanskje ikke så rart etter fire uker med ny regjering, skriver Jonas Gahr Støre i en e-post til VG.

– Så jeg tar dette som motivasjon til å vise enda flere at den nye regjeringen er i gang med en mer rettferdig kurs, der vi jobber mot ulikhet og for å flytte makt til vanlige folk i hele landet.

63 prosent fornøyde i Ap

Frp-velgerne er aller minst fornøyd med Støre: Bare 14 prosent mener Støre gjør en god jobb, mens 36 prosent mener han gjør en dårlig jobb.

Men jubelen står heller ikke i taket blant regjeringens egne velgere. 61 prosent av Ap-velgerne og 53 prosent av Sp-velgerne sier at Støre gjør en god jobb.

– Velgerne har store forventninger til denne regjeringen og meg – det er bra! skriver Støre i e-posten.

Lite endring

Partiene står stort sett på stedet hvil, ifølge VGs partibarometer for november. Det er Rigmor Aasrud, parlamentarisk leder i Ap, fornøyd med.

– Denne målingen ser ut til å bekrefte inntrykket fra stortingsvalget, og det er positivt. I alle fall er vi i Arbeiderpartiet i gang med å gjøre Norge mer rettferdig, skriver hun i en e-post til VG.

– Mer igjen i lommeboken for de med vanlige lønninger, mer trygghet i arbeidslivet og en rettferdig klimapolitikk, det er våre klare prioriteringer, fortsetter Aasrud.

Velgerflukt fra KrF

Etter en lang og vond høst med skandaler, krisevalg og lederskifte, er det Olaug Bollestads jobb å løfte Kristelig Folkeparti. Det kan bli en tung jobb, viser VGs partibarometer, utført av Respons Analyse.

KrF nådde ikke sperregrensen på fire prosent i stortingsvalget, men landet på 3,8 prosent og tre mandater.

På VGs oktobermåling var partiet nede på 3,4 prosent og to mandater.

Og i november fortsetter fallet nedover til 2,8 prosent og to mandater.

Det vil si at KrF sitter igjen med rundt 85.000 stemmer – mot litt over 113.000 ved valget. Og at knappe 30.000 velgere har vendt partiet ryggen i løpet av de to siste månedene.

Ikke andre boller

Målingen viser ingen «Bollestad»-effekt. Den er tatt opp fra 10. til 15. november, altså etter at det var avklart at Bollestad ville bli valgt som ny leder på KrFs ekstraordinære landsmøte 13. november.

– Når får vi se Bollestad-effekten?

– KrF har akkurat hatt landsmøte og valgt ny og partileder, Olaug Bollestad er en tydelig og varm leder som mange vil merke og jeg har tro på at laget vi nå har rigget skal få oss opp til sperregrensen og også forbi den, skriver nestleder Dag Inge Ulstein i en e-post til VG.

TOK OVER: Olaug Bollestad ble valgt som ny partileder i KrF forrige helg.

Dette viser målingen:

To måneder etter stortingsvalget står det meste på stedet hvil.

Mens flere partier hadde lave lojalitetstall da det nærmet seg fire år siden 2017-valget, er det store flertallet av velgerne fortsatt trofaste til partiet de stemte på i høst.

Venstre, partiet som ofte har de minst lojale velgerne, har lojalitet på hele 79 prosent. Høyre topper listen med 91 prosent lojalitet.

Ap, Sp og SV har flertall i Stortinget, og er ikke avhengige av andre partier.

MDG gjør et hopp til 4,1 prosent – altså over sperregrensen. Det hadde gitt partiet syv mandater, mot dagens tre.

Disse ligger over valgresultatet: Høyre, SV, Venstre, Rødt og MDG.

Disse ligger under: Ap, Sp, Frp og KrF.

– Fin løypemelding

– Det er den høyeste målingen vi har hatt siden august. Så det er en fin løypemelding, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han sier at velgerne er tålmodige og mener de ser at det tar tid å få gjort endringer – og at de lever godt med budsjettforslaget fra regjeringen.

– Jeg mener hovedprioriteringene våre er gode. Vi har hatt en diskusjon om strøm og fått mye kjeft. Vi gjør det første grepet man kan gjøre, når vi i budsjettet foreslår at man setter ned fra januar til mars, sier han.

GLAD: Trygve Slagsvold Vedum mener at målingene viser at velgerne er fornøyd med budsjettet.

Mener Erna er synlig

Høyre-nestleder Tina Bru sier det er hyggelig at Høyre vokser på målingene.

– Jeg håper det skyldes at folk ser at vi tross valgtapet bretter opp ermene og fortsetter å snakke om våre ideer og løsninger, skriver Bru i en e-post.

Hun sier at Erna Solberg har vært like synlig og engasjert de siste ukene som da hun var statsminister.

Hun sier at det er en grunn til at velgerne slutter opp om dem.

– Den retningsløse Støre-regjeringen svarer ikke på de store utfordringene Norge står overfor, og akkurat nå sitter SV med begge hendene på rattet i budsjettforhandlingene, skriver hun.