FNs klimapanel slipper første del av massiv rapport: − Handler om de rent fysiske endringene

Mandag 9. august slippes del én av den nye hovedrapporten til FNs klimapanel (IPCC), i forkant av klimatoppmøtet i Glasgow i november.

– Det har vokst frem et budskap om hva vi ikke visste for 7–8 år siden, og hva som er situasjonen akkurat nå, sier Cicero-forsker Bjørn Hallvard Samset til VG.

Han har ledet arbeidet med det første kapittelet i den sjette hovedrapporten til FNs klimapanel. Over 700 forskere og eksperter fra 90 land deltar i arbeidet, og 19 av dem er fra Norge.

Sist IPCC publiserte en hovedrapport i 2013, utgjorde den et viktig grunnlag for Parisavtalen i 2015. Samset forteller at de har jobbet hardt med å få den nye rapporten ferdig i forkant av klimatoppmøtet som skal arrangeres i Glasgow i november.

– Det viktigste er at dette skal være en oppsummering av tilstanden til klimaforskningen over tid. I 2013 kom en oppsummering av det beste vi visste frem til da, og forskningen har gått fremover.

– I tillegg har klimasystemene endret seg, og vi har massevis av nye målinger og fagartikler å vurdere, sier klimaforskeren.

Selv om forskeren ikke kan røpe så mye av innholdet før rapporten publiseres mandag, oppsummerer han det slik:

– Det er tre forskningsgrupper, og alle kommer med hver sin bit.

– Dette er en del som handler om de rent fysiske endringene. Hvor varmt det blir, havnivå og slike type ting – de rent konkrete tilfellene vi kan si noe om, sier Samset.

Utkast varsler om store konsekvenser

Et utkast av den andre delen av rapporten, som blant annet handler om hvilken effekt klimaendringene har på verden, ble lekket til mediene i juni. Den varsler om katastrofale klimaendringer innen de neste 30 årene, ifølge AFP.

– Vi har ennå det verste i vente, og det kommer til å påvirke livene til våre barn og barnebarn mye mer enn vårt eget, heter det i utkastet, ifølge AFP.

Ifølge Samset kommer del to og del tre av rapporten til å publiseres henholdsvis i mars og april neste år. Sistnevnte kommer til å gjøre rede for hva man kan gjøre for å bremse klimaendringene fremover.

KLIMATOPPMØTE: Den forrige store klimarapporten kom i forkant av klimakonferansen ble arrangert i Paris i 2015. Den nye rapportene kommer til å oppsummere hva som har skjedd siden sist. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA

Alok Sharma, som skal lede klimatoppmøtet i Glasgow i november, tror også at den første delen av rapportene kommer til å få store konsekvenser.

– Dette kommer til å bli den kraftigste advarselen så langt, sier han ifølge NTB.

– Vi har ikke råd til å vente to, fem eller ti år lenger. Det er nå det må skje, sier Sharma om tiltak for å stanse den globale oppvarmingen.

Timingen til den nye rapporten er påfallende. Den siste ukene har skogbrannene herjet i blant annet Hellas og California, og Mellom-Europa ble rammet av en massiv flom tidligere i sommer.

Flere peker på at ekstremværet er en konsekvens av klimaendringene.

– Det er klart at det kommer til å være ekstra fokus på hva rapporten sier om ekstremvær, nå som vi har hatt det i våre områder. Vi har et eget kapittel om det, sier Samset.

STORBRANN: California opplever for tiden en av sine verste skogbranner, etter lengre perioder med tørke. Foto: DAVID SWANSON / Reuters

Han understreker likevel at ekstremværet ikke er noe nytt, men at det har fått ekstra oppmerksomhet i mediene fordi det har skjedd i området i nærheten av oss.

– Vi har hatt ekstremvær andre steder tidligere år også, men her i vår del av verden hvor vi har hatt kraftige utslag nå er timingen er ekstra viktig, sier klimaforskeren.

– Men det viktigste med timingen er at den kommer før klimaforhandlingene i Glasgow i november. Politikerne har vært klare på at de ønsker den før de går videre med forhandlingene, legger han til.