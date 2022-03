Natos øverste militære sjef Rob Bauer (t.h.) møter soldater under øvelsen briljant Jump på Rena sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Øver i Norge nå: Kan bli sendt østover på fem dagers varsel

RENA (VG) Styrker fra Nato-øvelsen «Brilliant Jump» kan på kort varsel bli sendt fra Rena i Østerdalen til alliansens østflanke i Polen eller Romania.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er personell tilknyttet Natos hurtige reaksjonsstyrke VJTF som kan bli deployert til land som grenser mot Ukraina, for å avskrekke mot en utvidelse av krigen.

– De er klar på fem dagers varsel, sier Natos øverste militære sjef Robert Bauer til VG.

Admiralen som leder Natos militærkomité er den fremste militære rådgiveren til generalsekretær Jens Stoltenberg. Torsdag inspiserte han Nato-troppen på Rena.

På en stor snødekket slette midt i en skog i Østerdalen, står flere pansrede stridsvogner. I dem sitter væpnede soldater, klare til å forsvare sine stillinger. I skogkanten stiger røyk.

2500 VJTF-soldater fra Frankrike, Polen, Spania og Italia deltar i øvelsen i Rena leir i Åmot, som danner opptakten til Natos langt større øvelse «Cold Response» 2022.

– Hvis de behøves et annet sted av operasjonelle grunner, vil vi sende dem dit. De kjenner sine forpliktelser, forstår oppdraget og er klar på fem dagers varsel, sier Bauer.

En polsk soldat viser admiral Rob Bauer en stridsvogn.

Han sier at Natos reaksjonsstyrker forbereder seg på enhver mulig trussel.

Øvelsen oppskalert

– Russland er en del av det trusselbildet. Derfor øver vi i nordområdene, derfor er det viktig at våre styrker er klar og stridsdyktige, slik at vi kan konfrontere fiender som angriper oss.

– Har dere nedskalert eller endret denne øvelsen, som følge av Ukraina-krigen?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tenker at vi på en måte har oppskalert, sier admiralen.

Han forteller at en av bataljonene i den fransk-tyske brigaden nå blir sendt til Romania, for å styrke Natos østflanke.

– Den franske regjeringen forsterker brigaden med en annen bataljon. Så det er mer styrker involvert i denne øvelsen som et resultat av Ukraina enn det var, sier Bauer.

Generalløytnant Yngve Odlo (t.v.) og Nato-admiral Robert Bauer.

30.000 soldater øver

Mens norske styrker ikke er omfattet av Brilliant Jump, er de desto mer til stede under «Cold Response», som startet mandag og avsluttes 31. mars.

Over 30.000 soldater fra 27 land samt en rekke norske, sivile etater deltar på øvelsen, som foregår i Sørøst-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge.

– Ukraina er et alvorlig bakteppe vi alle følger med på. Men krigen der påvirker ikke selve øvelsen, som har vært planlagt lenge, sier forsvarssjef Erik Kristoffersen.

Han er ikke overrasket over hvordan Russland opererer og mener de følger russisk taktikk.

– Det kanskje vanskeligste for Russland er at de møter så innbitt motstand fra det ukrainske forsvaret. Det viser at om man er forberedt, sliter Russland i Ukraina.

Soldater fra Frankrike, Spania, Italia og Polen øver på Rena.

– Samholdet er viktig

Kristoffersen sier at Forsvaret ikke har begynt å analysere lærdommene fra Ukraina og viser til at krigen fortsatt er i en tidlig fase.

– Vi ser at russiske soldater er litt uforstående til hvorfor de er der. Her er det motsatt, våre soldater er klare over at de forsvarer Nato-territorium og måten vi lever på.

Forsvarssjefen understreker at det er samholdet i Nato som er viktig – og at dette samholdet i seg selv tjener til avskrekking.

– Samtidig er vi i Norge veldig tydelige på hvor langt nord og øst vi lar allierte øve. «Cold Response» blir gjennomført tusen kilometer fra den russiske grensen.

Stridsvogn under kamuflasjedekke på øvelsen Brilliant Jump.

– Tjent med lavspenning

Kristoffersen fastholder at Norge fortsatt skal ha godt forhold til Russland.

– Både vi og Russland er tjent med lavspenning i nord. Vi opplever at det militære forholdet mellom oss på havet, i luften og på grensen er profesjonelt. Det skal det fortsatt være. Norge er eneste land med grense mot Russland som ikke har vært i krig med Russland.

Admiral Bauer sier at Nato ikke har indikasjoner på at et angrep kan skje i nordområdene.

– Alle Nato-land samler inn etterretning som deles med alliansen. Advarslene vi ga før den andre invasjonen av Ukraina, var basert på disse opplysningene. På same måte er det etterretning som ville kunne forutsi om noe slikt skulle skje i det høye nord.