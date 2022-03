VIL HA SVAR: Byråd Rina Mariann Hansen (Ap) krever svar fra sine partifeller i regjering. Her sammen med byrådsleder Raymond Johansen på flyktningmottaket ved Scandic hotell Helsfyr 6. mars.

Oslo krever flyktning-svar fra regjeringen

Ap-byrådet i Oslo kommer med et tydelig krav til egen regjering: Nå må de få klare og raske svar på hva kommunen skal bidra med når Norge tar imot ukrainske flyktninger – og staten må ta regningen.

Av Runa Fjellanger

– Så langt så har vi ikke fått noen rammer for hva vi skal planlegge for, sier Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, til VG.

Arbeiderpartiet styrer Oslo sammen med SV og MDG.

Søndag sendte Hansen et brev til Arbeidsdepartementet og Justisdepartementet, der hun ber om raske svar på hvordan Oslo skal planlegge for å motta flyktninger og hvordan dette skal finansieres.

Og det haster å få svar, mener Hansen:

– Jeg tenker at regjeringen må komme med svar på dette veldig snart. Nå skal vi få anmodningsvedtak fra IMDI denne uken, og da bør det være klart hva vi skal planlegge for.

– Trenger rammer

Anmodningsvedtaket fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om bosetting av flyktninger er basert på hva kommunene har meldt inn av kortsiktig kapasitet. Oslo har sagt at de kan bosette 2000 på kort tid.

– Det vi trenger er rammer for hvor mye flere vi skal planlegge for.

Oslo har satt i gang det Hansen kaller «et omfattende arbeid» for å finne ut hvor mange kommunen kan bosette i private hjem, kommunale bygg som står tomme, statlige bygg, større eiendommer som kan brukes til brakkelignende løsninger og private utleieaktørers bygg.

I tillegg kommer skole, barnehage eller andre løsninger for små barn og helsehjelp.

UTÅLMODIG: Oslo må få svar fra regjeringen, så kommunen vet hvor mange flyktninger de skal planlegge for å ta imot, mener Rina Mariann Hansen.

– Det er veldig stort og veldig omfattende arbeid, så vi må vite hvor stort og hvor omfattende vi skal planlegge. Vi trenger rammer fra staten så vi kan ha på plass det som trengs av bolig, skole og tilsyn for barn når flyktningene kommer.

Oslo: Staten må ta regningen

Denne uken ble det klart at kommunene får dekket kostnader for bosetting ukrainske flyktninger i private hjem.

I brevet stiller Oslo også spørsmål om hvordan alle de andre økte kostnadene skal dekkes:

«Om vi kommer i en situasjon der Oslo kommune skal bosette 1775 flyktninger flere enn opprinnelig planlagt i 2022, altså en økning på nesten 800 prosent, får dette konsekvenser også for behovet for finansiering fra staten», skriver Hansen.

Det ordinære systemet for integreringstilskudd, som kommunene får når de bosetter flyktninger, holder ikke hvis Oslo skal bosette et svært høyt antall flyktninger, mener hun.

– Vi må gjøre mer enn vi vanligvis gjør ved bosetting av flyktninger, og klargjøre andre type boliger. Vi ser nå på om vi skal ta i bruk kommunale bygg som har stått tomme, men det krever midler for å gjøre de klare til bruk.

Selv om det Ap-ledede Oslo-byrådet nå stiller spørsmål om finansiering til den Ap-ledede regjeringen, er Hansen klar på hva svaret bør være:

– Det er viktig for oss å få en avklaring på dette, men jeg forutsetter at i den situasjonen vi står i nå, så kommer staten til å dekke dette. Noe annet vil være oppsiktsvekkende, sier hun.

PÅ FLUKT: På grensen mellom Ukraina og Slovakia rømmer ukrainere fra det krigsrammede hjemlandet. Tirsdag sa FN at det var over tre millioner flyktninger som hadde forlatt Ukraina.

Tror det blir flere

Tirsdag kom Utlendingsdirektoratet (UDI) med et foreløpig scenario: Det kan komme 35.000 flyktninger til Norge i 2022, 30.000 av dem fra Ukraina. Kommunene har hittil sagt at de kan ta imot 22.000.

Hansen sier at hun tror det vil komme flere enn 30.000 ukrainske flyktninger til Norge i år.

– For at vi skal være klare, må vi vite mer om hva vi skal være klare for, sier Hansen og fortsetter:

– I Oslo er vi avhengige av å samarbeide med private aktører, både bedrifter og enkeltpersoner, og vi må vite hva vi planlegger for før binder opp privatpersoner og bedrifters bygningsmasse.

– Betydelig antall

Høyre-leder Erna Solberg har bedt regjeringen legge frem planer som tar høyde for 20.000, 40.000 eller inntil 100.000 ukrainske flyktninger.

I et internt dokument blir Oslo kommunes virksomheter bedt om å forberede seg på et scenario der Norge tar imot 75.000–100.000 flyktninger, «hvorav Oslo kommune tar imot 5000–10.000», ifølge Avisa Oslo.

– Hvis det er nødvendig, ser jeg for meg at Oslo kan bidra med mer enn de 2000 som vi meldte inn til staten for en uke siden, sier Hansen.

– Snakker vi minst det dobbelte?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror at med ønsket om og viljen til å bidra som har kommet fra både enkeltpersoner og bransjeorganisasjoner så kan vi komme opp i et betydelig antall.