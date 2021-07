KAN GÅ RASKERE: Flere vaksiner til kommunene fra uke 32 kan bety en raskere dose to for deg. Eiril Nærdal var blant de første 18-åringer utenfor risikogrupper som fikk vaksine i Oslo i juni. Foto: Torstein Bøe, NTB

Gladmelding fra FHI: Dose to kan fremskyndes med to uker

Egentlig skulle den store oppstarten for dose to være i uke 34. Men nå kan FHI melde at det fremskyndes til uke 32 – og at flere vil få dose to tidligere.

Av Oda Leraan Skjetne

Grunnen er at flere og flere kommuner har fått tilbudt dose én til alle innbyggerne, og det har gått raskere enn Folkehelseinstituttet (FHI) egentlig forventet.

– Nå nærmer det seg det tidspunktet hvor veldig mange kommuner har fått gitt tilbud til alle dem over 18 år. Og de fleste har enten har tatt imot, eller har valgt ikke å ta imot, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Kommunene skal derfor få vaksiner til dose to raskere, og mange nordmenn vil ikke måtte vente tolv uker mellom dose én og dose to likevel.

– Det ser ut til at vi vil være oppe i 90 prosent vaksinedekning for dem over 18 år i løpet av uke 31. Det er flere og flere kommuner som nå melder til oss at de allerede har kommet så langt, sier Bukholm.

Derfor fremskyndes den store oppstarten for dose to fra uke 34 til uke 32.

– Egentlig ser dere nå at å få folk fullvaksinert kan gå to uker raskere enn det dere trodde?

– Ja, vi kan i alle fall starte opp to uker tidligere. Hvor tidlig vi blir ferdig avhenger av vaksineleveransene fremover, sier Bukholm.

GLADMELDING: De fleste vil fra uke 32 ende opp med et tiukersintervall, i stedet for tolv uker, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Tore Kristiansen

De store forskjellene mellom kommunene

Det har vært store forskjeller i hvor langt kommunene har kommet i vaksineringen. Mens Sarpsborg hadde gitt tilbud til alle voksne i starten av juli, holdt andre kommuner fortsatt på med risikogruppene.

Men Norges byttehandel med Litauen har hjulpet på dette, mener Bukholm. For Norge byttet i forrige uke 100.000 Johnson & Johnson-doser vi ikke skulle bruke mot 100.000 Pfizer-doser.

– Effekten av de 100.000 dosene er at vi fikk brakt de kommunene som lå litt etter opp på samme nivå, sier Bukholm.

Det er derfor de kan anslå at 90 prosent av nordmenn vil ha tatt imot dose én innen utgangen av uke 31. Og at FHI sier den store oppstarten for dose to kan fremskyndes.

Men er det ikke kommuner som har fremskyndet dose to allerede? Jo. Kommuner som er ferdig med dose én til alle, har måttet avbestille doser og gi dem til andre kommuner. Det for at alle skal bli ferdig cirka samtidig. Likevel har noen kommuner fremskyndet dose to for enkelte allerede, slik som Nesodden og Oslo. Det er fordi de fikk vaksiner som de skulle bruke til dose én, men så fikk de ikke inn nok folk. «Det viktigste er at vi ikke kaster doser. Så da må de heller settes som dose to», påpeker FHI-toppen.

Men for det store startskuddet for dose to i Norge, blir altså i uke 32.

Hva det betyr for kommunen og folk flest

For kommunene betyr det flere doser fra uke 32. Egentlig var kommunene forespeilet få doser i uke 32 og 33, primært for å ta etternølere på dose 1. Så skulle den store leveransen av vaksiner til dose to komme i uke 34.

Men det er ikke noe poeng i å vente:

– Vi tar ikke pause i uke 32 og 33, for å starte med dose to i uke 34. Nå får de dosene som de skulle hatt i uke 34 og kan fortsette og vaksinere, sier Bukholm.

Og det betyr:

– De fleste vil fra uke 32 ende opp med et tiukersintervall, i stedet for tolv uker, sier FHI-toppen.