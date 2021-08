SYKEHUSKARTET: Erna Solberg viser fram nyhetene fra norsk sykehussektor, på byggetomta til nye Førde sentralsjukehus. Foto: Fredrik Solstad

Ernas sykehuskart er ferdig tegnet: Advarer mot omkamper

FØRDE (VG) Statsminister Erna Solberg (H) har tirsdag lagt ned grunnsteinen til et nytt sykehusbygg i Førde. Nå erklærer hun Sykehus-Norge for ferdig tegnet, og ber om at fremtidige omkamper blir avlyst.

Men det har hatt en høy politisk pris, innrømmer hun:

– Det er en stor politisk kostnad å sitte i regjering og ta avgjørelser. Veldig mange er lei seg fordi de har tapt sitt sykehus. Men veldig mange er også glad for at vi har skåret igjennom, til pasientenes beste og til beste for bygging av nye sykehus.

Ifølge Solberg skal helseforetakene bygge sykehus for nær 100 milliarder kroner de neste fem årene:

– Siden 2014 har regjeringen sørget for igangsetting av 21 ulike sykehusprosjekter fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. 15 går videre inn i neste stortingsperiode, opplyser hun.

– Hvor heftig har det vært?

– Alle husker jo Liv Signe, sier Erna Solberg.

SYKEHUSBYGGERNE: Erna Solberg var hovedpersonen under seremonien ved Førde sentralsjukehus tirsdag formiddag. Foto: Fredrik Solstad

«Du vi ikkje hva du snakkar om»

For de som ikke husker: Da Stoltenberg-regjeringen skulle tegne fremtidens sykehuskart i Sogn og Fjordane i 2011, ble den daværende Sp-lederen Liv Signe Navarsete konfrontert av en engasjert kvinne, som var kraftig imot å sentralisere fødetilbudet i fylket.

Resultatet var et voldsomt følelsesutbrudd fra Navarsete, som hadde kjempet hardt internt for fødeavdelingen på Nordfjordeid.

«Du veit ikke kva du snakkar om», var Navarsetes følelsesladede svar.

VG var i kontakt med Navarsete før denne saken ble publisert på nett. Hun ønsket ikke å gi noen kommentar.

SENTRALSYKEHUS: Solberg ble tatt imot utenfor Sentralsykehuset. Foto: Fredrik Solstad

Sentralsykehus

Resultatet ble at fødetilbudet i Sogn og Fjordane - og de fleste sykehus-funksjonene - ble sentralisert til ett sykehus i Førde. Nå rapporterer helseforetaket om en topp i fødselstall i utgangen av pandemien.

Nybygget til halvannen milliard kroner som nå skal opp på sykehustomta i Førde, skal ha spesiell vekt på mor og barn, ifølge toppsjefen i Helse Førde, Arve Varden.

Høyres toppkandidat i Sogn og Fjordane, Olve Grotle var først ordfører i Førde siden 2011 og nå i sammenslåtte Sunnfjord kommune.

– Sykehusstriden i Sogn og Fjordane tok enormt mye energi og den gjorde det også vanskelig å samarbeide på andre områder internt i fylket. Så var det selvsagt vondt for mange at lokalsykehusene ble lagt ned. Men nå er det gode tilbud om dagkirurgi og andre spesialisttjenester på Nordfjordeid og i Lærdal, og mitt inntrykk er at striden har lagt seg, sier han.

SIGNERT SOLBERG: Statsministeren fikk selskap av Ann Mari Strømsøy fra Norske Kvinners Sanitetsforening da grunnsteinen til det nye somatikk-bygget på Førde sentralsjukehus ble lagt ned.

Uro mange steder

Men det er fortsatt sykehus-uro flere steder i Norge: Byer som Mosjøen og Elverum har tapt nylige sykehus-kamper. Alta jobber hardt for å få sitt sykehus. Og i Oslo er engasjementet enormt for å beholde nedleggings-truede Ullevål sykehus.

Listen er ikke uttømmende.

Den siste store avgjørelsen er å sentralisere sykehusene i Lillehammer, Gjøvik og Hamar til et stort sykehus i Ringsaker, midt imellom.

– Det var viktig for oss å avslutte den siste striden nå, sier statsministeren til VG.

– Dette er prosesser som har pågått i 20 år. I 2013 satte vi oss som mål å lage en nasjonal helse- og sykehusplan. Da varslet vi at prosessen skulle gå. Nå er alle beslutninger tatt.

Toppstyrt?

– Hvor toppstyrt har dette vært?

– Det har vært mye diskusjon, men en god prosess i helseforetakene. Premissene fra behandlingen i Stortinget er lagt til grunn. Løsningene har ikke vært toppstyrt, men at vi skulle nå målene var viktig, sier Solberg.

– Ville det vært fire store helseforetak dersom du fikk sjansen til å starte på nytt?

– Helseforetakene er ikke vår modell, si vi ville nok organisert det på en annen måte med mindre enheter. Men å oppløse helseforetakene ville ført til mye uro. Det ville ramme pasientene og usikkerhet for sykehusene. Derfor velger vi å beholde modellen.

– Skal det forstås som en advarsel til andre om å starte omkamp om plassering av sykehusene?

– Å gjøre om nå vil bety mer bråk og mindre helse. Dette er noen av de største beslutninger vi har tatt. Jeg tror hele Helse-Norge er best tjent med at vi nå ser framover og konsentrerer oss om å bygge de gode sykehusene som er vedtatt, sier Erna Solberg.