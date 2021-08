Lærte norsk under corona Nå flytter amerikanske Yhan Jimenez (19) fra Texas til Kristiansand for å gå på folkehøyskole – og han er ikke den eneste. Bastian Lunde Hvitmyhr Av Publisert 10. august, kl. 13:30 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Amerikanske Yhan Jimenez (19) bor i Texas og studerer til å bli sykepleier. Han hadde ikke hørt om Norge før han hørte en «interessant aksent» da han spilte et videospill i 2016.

Nå, fem år etter, har han satset alt. Lært seg norsk og tatt ut sparepengene for å dra til Norge.

– Jeg skal lære meg mer norsk når jeg kommer. Jeg forventer at Norge er ganske annerledes enn det jeg er vant med, sier ha til VG.

Den norgesfrelste amerikaneren har lært seg norsk helt over nettet helt alene. På TikTok har han oppdatert sine følgere om prosessen – og stadig flere har valgt å følge med på reisen.

I februar søkte 19-åringen om studentvisum for å kunne studere i Norge. Han dro til Chicago for å få de rette papirene fra det norske konsulatet. Reiserestriksjoner og coronaregler har gjort det vanskelig for flere studenter å studere utenfor egen landegrense, men nå er grensen åpen for utenlandske studenter som vil til Norge.

Kjent gjennom spill

I 2020 kjedet Yhan seg under pandemien. Han begynte å lære mer om Norge, landet han hadde hørt om fire år tidligere. Til slutt begynte han også å poste videoer hvor han oppdatere følgerne om utviklingen i drømmen om å dra til Norge.

Når lander i Norge for første gang, 12. august, skal han gå på linjen «norsk språk og kultur» på Agder Folkehøgskole. Så langt i år har 48 amerikanere fått oppholdstillatelse for å komme til Norge for å gå på folkehøyskoler, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet.

Det første møtet han hadde med nordmenn var gjennom videospillet «Overwatch».

– For fem år siden, da jeg spilte jeg PlayStation, kom over noen få nordmenn på laget mitt som var fra Trøndelag. Jeg syntes deres norske aksent var så interessant, så jeg la dem til på sosiale medier. De ble mine norske venner og etter hvert som de lærte meg mer om Norge, norsk kultur og språket begynte de å introdusere meg for flere og flere nordmenn. Da jeg begynte med TikTok ble jeg kjent med enda flere, sier han.

Det var først i november i fjor at tanken om å dra fra Texas ble mer seriøs.

– En venn fortalte meg om folkeskolene i Norge, og jeg så på det og ignorerte tanken litt på grunn av prisen. Men da jeg tenkte mer og mer på det skjønte jeg at det var perfekte for meg. Så jeg tok en risiko, tok ut sparepengene mine og sa at jeg skal til Norge.