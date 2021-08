OVERRASKET: Klinikksjef Øyvind Skraastad og intensivmiljøet ble overrasket da intensivkapasitet ikke var en del av den første rapporten til koronakommisjonen. Foto: Fredrik Solstad, VG

Akuttsjef: − Ansatte på overtid har sikret behandling av kritisk syke

Ansatte på overtid har vært redningen for kritisk syke intensivpasienter ved Oslo universitetssykehus i sommer. Klinikksjef Øyvind Skraastad krever nå målrettede tiltak for å øke intensivkapasiteten på sykehusene.

– Vi har kommet oss gjennom sommeren. Staben er utnyttet til det ytterste. Ansatte på overtid har sikret mottak og behandling av kritisk syke pasienter, sier Skraastad.

Akuttklinikken i Oslo universitetssykehus har hatt 20 prosent flere respiratordøgn enn i fjor sommer. Samtidig har vikarene fra Sverige og Danmark uteblitt.

De har i mange år «reddet» intensivkapasiteten ved å ta ekstra vakter Norge. I sommer er vaktene i stor grad dekket av egne ansatte som har inngått såkalte merarbeidsavtaler. Det betyr at sykehuset ikke bryter arbeidsmiljøloven fordi den ekstra arbeidsbelastningen er frivillig.

– Våre egne ansatte har vært lojalt på plass gjennom pandemien. Intensivkapasiteten i norske sykehus er for lav. Nå er det helt nødvendig at vi får midler til å ansette flere sykepleiere og leger, slik at vi kan bemanne de intensivsengene vi trenger. Det kreves ingen utredning for å starte opp første del av en trinnvis opptrapping, sier Skraastad.

INTENSIV: – Kapasiteten er presset også i en normalsituasjon. Mange typer kompliserte pasienter skal gjennom en intensiv- eller avansert overvåkningsseng. Det er et problem ved ordinær drift i Helse-Norge som tilbyr stadig mer avansert behandling, sier klinikksjef Skraastad. Bildet er fra intensivavdelingen på Rikshospitalet. Foto: Javad Parsa

Klinikksjefen har ledet Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus gjennom to pandemier: Svineinfluensaen i 2009 og coronapandemien som fortsatt preger Helse-Norge. To uker før WHO varslet om coronautbruddet i januar 2020, leverte et fagutvalg en nasjonal utredning om intensivkapasiteten.

– Vi hadde til sammen 250 bemannede senger i ordinær drift da pandemien brøt ut. Antallet gjorde vi kjent for alle parter, også helsemyndigheten, sier Skraastad.

Ved feriestart i sommer, varslet ledelsen på intensivavdelingen bemanningskrise fordi de ikke lenger hadde tilgang på skandinavisk arbeidskraft. Samtidig slo faggruppen for intensivsykepleiere i Sykepleierforbundet fast at beredskapen før en sommerferie aldri hadde vært dårligere.

– Helsemyndighetene har svart på nasjonale behov for kapasitet og beredskap med flere utdanningsstillinger og anskaffelse av respiratorer. Det er nødvendige tiltak, men det holder overhodet ikke. Vi trenger styrking av den nasjonale intensivkapasiteten nå. Uten tydelige og målrettede tiltak vil vi få store problemer både med å beholde ansatte og med å rekruttere nye til intensivmedisin. Vi må ha midler til å ansette intensivsykepleiere og leger nå, sier Skraastad.

Han sier at arbeidshverdagene i altfor stor grad dreier seg om å skaffe nødvendig plass til intensivpasienter.

– En arbeidssituasjon med kritisk syke pasienter er i seg selv belastende. I tillegg preges den av overtidsarbeid og uforutsigbarhet for de enkelte ansatte og for sykehusene, sier Skraastad.

ENDRET ARBEIDSMÅTE: – Gjennom pandemien har intensivavdelingen gradvis måttet endre arbeidsmåte, bemanningsnorm og organisering rundt pasientene. På et tidspunkt ble det nødvendig å utsette et stort antall planlagte inngrep. Det fikk store konsekvenser for mange av de «vanlige» pasientene, sier klinikksjef Øyvind Skraastad. Foto: Fredrik Solstad

Dyre senger å drifte

Pasientene som ligger i intensivsengene er så syke at de døgnet rundt krever dedikert bemanning til hver enkelt pasient. Det er alltid minst en intensivsykepleier ved sengen. Slik fanges den minste lille endring opp. Det redder liv. Det koster mellom 10 og 15 millioner kroner å drifte en slik seng i ett år.

– Kan dere ikke omprioritere og ta midler fra annen virksomhet?

– Det finnes ikke kompetanse å omprioritere. Dette er reell ressursmangel. Intensivkapasiteten, særlig på ubekvem tid på kveld og helg, er redusert som følge av manglende svenske og danske vikarer. Det er ikke et covidproblem, ei heller er det et styrings- eller ledelsesproblem. Vi har koordinert og styrt ressursene regionalt og lokalt og dermed reddet oss gjennom hele pandemien, sier Skraastad.

Akuttsjefen mener det også er nødvendig å øke kapasiteten i den spesialiserte ambulansetjenesten som flytter respiratorpasienter når det er nødvendig. I mars ble flere titalls alvorlig syke covid-pasienter flyttet i intensivambulanse mellom sykehusene i Helse sør-øst. Det er denne kapasiteten Skraastad mener må økes.

– Vi må ha muligheter til å fordele belastningen- på flere sykehus, sier han.

FLYTTET: I mars var intensivkapasiteten på Akershus Universitetssykehus så presset at covid-pasienter ble flyttet til blant annet Oslo universitetssykehus. Foto: Mattis Sandblad

67 000 intensivdøgn 67.000 intensivdøgn I 2020 ble det registrert: ** 17.147 intensivopphold fordelt på 14.398 pasienter. ** De lå til sammen 67.000 døgn i intensivseng ** Halvparten av oppholdene varte i under 2 døgn. ** I mer enn 30.000 av de registrerte intensivdøgnene lå pasienten på respirator. Kilde: Norsk Intensivregister Vis mer

Frykter rekrutteringsproblemer

Øyvind Skraastad regner ikke med at de svenske og danske vikarene vil komme tilbake.

– Det er mangel på intensivsykepleiere internasjonalt. Vi kan ikke regne med at det vil være mulig å flytte spesialisert helsepersonell i retning Norge. Det vil være solidarisk helt bak mål. Vi mister den arbeidskraften som har gjort det mulig å underdimensjonere den nasjonale bemanningen i sykehusene. Nå må vi skaffe den bemanningen selv.

– Våre ansatte ønsker ikke å være i funksjoner som er så presset. Vi må ha muligheter til å fordele belastningen på flere ansatte og på flere sykehus, sier akuttsjefen.

– Startet opptrapping av utdanningskapasitet før pandemien

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet sier til VG at regjeringen har stor forståelse for den krevende situasjonen de ansatte på sykehusene har stått i over tid. Korkunc tror ikke akuttsjef Skraastad vil miste all kompetanse fra utlandet. Han mener fullvaksinerte helsearbeidere vil komme tilbake for å jobbe i Norge:

– Når vi får utdannet flere spesialsykepleiere vil vi bli mindre avhengige av utenlandsk arbeidskraft, sier han.

STATSSEKRETÆR: Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet lover ikke øremerkede midler til flere intensivsykepleiere og leger på Akuttklinikken. Han sier at regjeringen har økt antall spesialsykepleierstillinger i revidert nasjonalbudsjett for 2019 og 2020 og bedt helseregionen opprettet minst 100 utdanningsstillinger. Foto: Lise Åserud

– Hvilke målrettede tiltak skal øke intensivkapasiteten raskt?

– Regjeringen startet en opptrapping av utdanningskapasitet av spesialsykepleiere, herunder også intensivsykepleiere, allerede før pandemien startet. Vi har økt antall spesialsykepleierstillinger i revidert nasjonalbudsjett for 2019 og 2020, samt i år bedt helseregionene om å opprette minst 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. I tillegg har vi bedt helseregionene om å styrke arbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene på kort, mellomlang og lang sikt, sier Korkunc.

– Akuttklinikkens sjef Øyvind Skraastad etterlyser midler for å kunne ansette flere sykepleiere og leger. Får han det?

– Regjeringen gir ikke øremerkede midler til bestemte spesialsykepleiere eller legespesialister, men finansierer tjenestene innenfor de økonomiske rammene. Vi har styrket sykehusbudsjettene med om lag 7,3 milliarder kroner i år. Dette skal blant annet gå til å dekke kostnader som følge av pandemien, som for eksempel ekstra kostnader for å ivareta intensivkapasiteten.

– Mangelen på intensivsykepleiere har vært kjent i mange år. Rett før pandemien brøt ut, ble det levert en rapport som i detalj beskrev intensivkapasiteten, som var 250 plasser. Nå er regionene bedt om å beskrive hva slags intensivkapasitet vi skal ha fremover og hva det vil kreve av bemanning. Hvorfor trenger man enda en utredning?

– I forbindelse med koronapandemien har behovet for intensivkapasitet blitt aktualisert, både i en normalsituasjon og under kriser som en pandemi. Det er blant annet utviklet et nasjonalt internopplæringsprogram for sykepleiere i intensivbehandling av covid-19-pasienter. Over 3000 ansatte har gjennomført internopplæring og fått verdifull kompetanse. Dette er momenter som bør vurderes i en utredning, sammen med organisering, sammensetning av kompetanse, utforming og utstyrsnivå.

– Hvorfor var ikke intensivberedskap en del av den første koronakommisjonens oppdrag?

– Mandatet til Koronakommisjonen var bredt. Kommisjonen skulle kartlegge og evaluere alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien. I etterkant av den første rapporten, er kommisjonen blant annet bedt om gjøre en grundig vurdering av behovet for sengekapasitet og intensivberedskap i helseforetakene.