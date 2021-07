TUNGVEKTER: Etter syv timer med venting fikk Thomas Tangen Flem endelig napp. Han anslår at den veier rundt 300 kilo. Lagkameratene Stein Magne Hoff og Thomas Breivik var også med. Foto: Privat

Vanligvis er dette ulovlig: − En stor opplevelse

Blant 400 søkere er det kun 26 som får lov til å fiske etter makrellstørje denne sesongen. I helgen var Thomas Tangen Flem og lagkameratene første gjengen med fangst i Norge.

Av Petter Klund

– Dette er en stor opplevelse for oss som sportsfiskere. Det er dette vi brenner for, forteller Thomas Tangen Flem til VG.

Sammen med fiskelaget «Team Ferd Actin» var han første i Norge som fikk napp på makrellstørje like utenfor Ålesund på lørdag.

Dette er en praksis som i utgangspunktet er ulovlig, men de siste årene har Fiskeridirektoratet organisert fisket i samarbeid med Havforskningsinstituttet som også er en del av et internasjonalt prosjekt for å øke kunnskapen om bestanden.

I lovverket heter det at rekreasjonsfiskere ikke er tillatt med mindre man får tillatelse fra Fiskeridirektoratet. Men i fjor varslet regjeringen at bestanden var økende, og at man dermed kunne delta i prosjektet som blir ledet av forvaltningsorganisasjonen ICCAT.

Ifølge Keno Ferter i Havforskningsdirektoratet var det over 400 fiskere som søkte om å delta, men det er bare 26 som ble akseptert.

Laget til Flem var en av dem.

– Havets Ferrari

Det er ikke første gang Flem deltar i prosjektet.

I fjor fikk de totalt fire fisk på kroken, men han mener det var ekstra stas å være først ute i år. Det var nok en bonus at den hadde god størrelse; 260 centimeter og 300 kilo ifølge beregningene som er gjort basert på en vekttabell av laget.

Det er ingen begrensninger for hvor mange de kan fange, men det er kun en av dem de kan beholde og spise. Resten av dem må merkes og slippes ut igjen.

Ferter i Havforskningsinstituttet forteller at fiskene som slippes ut igjen merkes med et gult merke. Dette gjøres for å øke kunnskapen over hvor makrellstørjen beveger seg og hvor mye den vokser.

– Dette er jo havets Ferrari. Fra en fisker sitt perspektiv er det nok det morsomste og mest utfordrende å få på kroken. Men så har bestanden også vært lav. Heldigvis har den kommet tilbake til det norske farvannet nå.

Setter velferden høyt

Han forteller at de er lidenskapelig opptatt av fiske, nok til at de ventet syv timer før de fikk napp denne helgen.

– Hadde det vært lett, ville det ikke vært så gøy.

Men han er også glad for at det settes fokus på dyrevelferden med tanke på at bestanden har vært lav.

– Levende dyr skal behandles med respekt. Den vi fanget denne helgen ble sluppet ut igjen fordi den så ut til å være i fin form. Jeg regner også med at vi får flere fisk senere denne sesongen, sier Flem.

Samtidig er han takknemlig for at Norge har kommet på banen selv om de ikke var først ute.

– Norge har hengt litt bak i forhold til både Sverige og Danmark.

